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Quentin Tarantino, Django e Zorro: aveva il finanziamento ma rifiuta di dirigerlo

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Di : Davide Caruso

Cultura Quentin Tarantino ha fatto di tutto per fare il film crossover di Django e Zorro, ha convinto un produttore a finanziarlo ma all’ultimo momento ha detto che lui non ha voglia di dirigerlo Film basato, tra l'altro, su un fumetto scritto dallo stesso Tarantino. Che però, a quanto pare, di tornare sul set non vuole proprio saperne.
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Al Festival di Cannes di quest’anno i tempi si allungano e lo schermo si popola di pellicole che chiedono più attenzione. Il concorso presenta una selezione insolita per durata, un fenomeno che modifica la fruizione del pubblico e la logistica dei cinema.

Un concorso dominato da lungometraggi: numeri e proporzioni

Più della metà dei film in gara supera la barriera delle due ore. Questa tendenza è significativa per il Festival di Cannes e per il dibattito sul cinema contemporaneo.

  • Oltre il 50% delle opere supera i 120 minuti.

  • Otto titoli superano i 150 minuti.

  • Tra questi c’è almeno un film che si avvicina ai 195 minuti.

Come cambiano le abitudini degli spettatori

Durate così estese incidono sull’esperienza in sala. Il pubblico deve ritagliarsi più tempo. Le pause e la concentrazione diventano elementi decisivi.

  • Biglietti e calendari più complessi.

  • Maggiore domanda di pause e servizi in sala.

  • Discussioni post-proiezione più lunghe e articolate.

Ripercussioni sul palinsesto e sulla distribuzione

I cinema e le sale festival devono ripensare la programmazione. Film oltre le due ore e mezza richiedono spazi temporali diversi.

  1. Aggiornamento dei turni di proiezione.

  2. Possibile riduzione del numero di repliche giornaliere.

  3. Strategie di distribuzione mirate per i lungometraggi.

Il discorso critico: regia, racconto e ritmo

Durate lunghe non sono un fine, ma uno strumento. Registi usano il tempo per approfondire storie e personaggi. Questo solleva questioni sul ritmo narrativo.

Alcune opere sfruttano la lunghezza per creare immersioni, altre rischiano dilatazioni inutili.

Impatto sui festival e sul mercato internazionale

Se Cannes ospita molte opere estese, anche altri festival e distributori osservano il fenomeno. Le scelte del festival possono influenzare tendenze globali.

  • Visibilità internazionale per i registi audaci.

  • Rischio commerciale per film difficili da programmare.

  • Nuove strategie per vendere lungometraggi a festival e piattaforme.

Domande aperte e osservazioni pratiche

Resta da vedere se la preferenza per durate maggiori durerà nel tempo. Molti aspetti tecnici e culturali sono ancora in discussione.

  • Il pubblico gradirà proiezioni più lunghe a lungo termine?

  • Distribuzione e sala sapranno adattarsi?

  • Il linguaggio cinematografico ne uscirà rinnovato?

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