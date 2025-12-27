Champion x Percival: estetica ski resort anni ’90 rivive nella nuova collezione

Un’immagine nitida: le cabine, la neve lucida e i colori audaci dei resort degli anni ’90. È proprio questa atmosfera nostalgica che anima la nuova capsule nata dalla collaborazione tra Champion e Percival. Il progetto ridisegna l’après-ski del New England con ironia misurata e dettagli contemporanei.
Una capsule che riscopre lo stile ski resort
La collezione prende spunto dall’era d’oro delle località sciistiche. Non si tratta di un semplice revival. È una reinterpretazione che fonde codice sportivo e sartoriale. I pezzi guardano al passato, ma parlano al presente.
I capi principali e i dettagli distintivi
Tra gli elementi che emergono ci sono:
- le maglie rugby di Champion, riproposte con palette decise;
- ricami co-branded che raccontano lo scontro tra due estetiche;
- Oxford e silhouette più pulite firmate Percival, per un tocco sartoriale.
Le combinazioni cromatiche rimandano alla costa nord-orientale degli USA: toni marini, rossi intensi e accenti crema.
Come si incontrano heritage sportivo e menswear contemporaneo
Champion porta un patrimonio di autenticità sportiva. Percival aggiunge rigore e una precisa idea di menswear. Il risultato è una convivenza naturale di mondi diversi.
Perché la partnership funziona
- Champion offre credibilità tecnica e riferimenti vintage.
- Percival introduce tagli raffianti e dettagli sartoriali.
- Entrambi valorizzano micro-collezioni curate e collaborazioni mirate.
Materiali, lavorazioni e elementi distintivi
I materiali scelti puntano a equilibrio tra comfort e immagine. Si trovano tessuti spessi tipici dell’activewear e finiture più fini per le calzature.
- ricami a contrasto e patch co-branded;
- tessuti tecnici con Look vintage;
- Oxford con cuciture raffinate e suole pulite.
I dettagli fanno la differenza: bottoni, bordini e accostamenti cromatici che richiamano l’estetica resort.
Modi pratici per indossare la capsule
La versatilità è al centro del progetto. Ecco alcune idee di styling rapide:
- rugby + blazer Percival per un contrasto smart-casual;
- Oxford ai piedi con jeans scuro per un look urbano;
- giacche sportive sovrapposte a maglioni a collo alto per giornate fredde.
Adatta sia al weekend in montagna che alle passeggiate in città, la capsule gioca su contrasti netti.
Dove trovarla e contesto della collaborazione
La capsule viene presentata durante il periodo festivo. È distribuita in selezionati punti vendita e online. La scelta del periodo sottolinea il legame con l’atmosfera delle vacanze invernali.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.