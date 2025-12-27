Newsletter

Champion x Percival: estetica ski resort anni ’90 rivive nella nuova collezione

Champion x Percival ci fa rivivere l’estetica ski resort anni ’90
Un’immagine nitida: le cabine, la neve lucida e i colori audaci dei resort degli anni ’90. È proprio questa atmosfera nostalgica che anima la nuova capsule nata dalla collaborazione tra Champion e Percival. Il progetto ridisegna l’après-ski del New England con ironia misurata e dettagli contemporanei.

Una capsule che riscopre lo stile ski resort

La collezione prende spunto dall’era d’oro delle località sciistiche. Non si tratta di un semplice revival. È una reinterpretazione che fonde codice sportivo e sartoriale. I pezzi guardano al passato, ma parlano al presente.

I capi principali e i dettagli distintivi

Tra gli elementi che emergono ci sono:

  • le maglie rugby di Champion, riproposte con palette decise;

  • ricami co-branded che raccontano lo scontro tra due estetiche;

  • Oxford e silhouette più pulite firmate Percival, per un tocco sartoriale.

Le combinazioni cromatiche rimandano alla costa nord-orientale degli USA: toni marini, rossi intensi e accenti crema.

Come si incontrano heritage sportivo e menswear contemporaneo

Champion porta un patrimonio di autenticità sportiva. Percival aggiunge rigore e una precisa idea di menswear. Il risultato è una convivenza naturale di mondi diversi.

Perché la partnership funziona

  • Champion offre credibilità tecnica e riferimenti vintage.

  • Percival introduce tagli raffianti e dettagli sartoriali.

  • Entrambi valorizzano micro-collezioni curate e collaborazioni mirate.

Materiali, lavorazioni e elementi distintivi

I materiali scelti puntano a equilibrio tra comfort e immagine. Si trovano tessuti spessi tipici dell’activewear e finiture più fini per le calzature.

  • ricami a contrasto e patch co-branded;

  • tessuti tecnici con Look vintage;

  • Oxford con cuciture raffinate e suole pulite.

I dettagli fanno la differenza: bottoni, bordini e accostamenti cromatici che richiamano l’estetica resort.

Modi pratici per indossare la capsule

La versatilità è al centro del progetto. Ecco alcune idee di styling rapide:

  • rugby + blazer Percival per un contrasto smart-casual;

  • Oxford ai piedi con jeans scuro per un look urbano;

  • giacche sportive sovrapposte a maglioni a collo alto per giornate fredde.

Adatta sia al weekend in montagna che alle passeggiate in città, la capsule gioca su contrasti netti.

Dove trovarla e contesto della collaborazione

La capsule viene presentata durante il periodo festivo. È distribuita in selezionati punti vendita e online. La scelta del periodo sottolinea il legame con l’atmosfera delle vacanze invernali.

