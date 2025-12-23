Newsletter

Adidas e LC23 collaborano in una collezione sportswear dall’estetica artigianale

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Lo sportswear di adidas si intreccia con l’estetica artigianale di LC23
Una nuova fusione tra sport e sartoria arriva dall’incontro tra adidas Originals e LC23, che trasforma tecniche tradizionali in capi contemporanei. La capsule unisce lavorazioni delicate e tagli pratici, raccontando un’estetica ispirata agli anni Sessanta ma pensata per oggi.

Tradizione italiana rivisitata: pizzo, uncinetto e sartoria moderna

La partnership valorizza metodi artigianali. Pizzo e uncinetto sono protagonisti. Anche la sartoria classica fa la sua parte.

  • Dettagli fatti a mano che richiamano il Sud Italia.

  • Tessuti lavorati con cura e finiture raffinate.

  • Un’estetica che rimanda agli anni Sessanta senza nostalgia.

Il dialogo tra artigianato e funzionalità emerge in ogni pezzo. Le texture e i ricami raccontano pazienza e competenza. Il risultato è una collezione che sembra artigianale e contemporanea insieme.

Capo per capo: cosa aspettarsi dalla capsule

La release combina sportswear e capi su misura. Alcuni pezzi incarnano il look più sportivo. Altri puntano sulla silhouette sartoriale.

  • Firebird Loose Pinstripes: felpa e pantaloni che uniscono il motif gessato a forme comode.

  • T-shirt Premium Essentials: modelli in blu e beige, minimalisti e studiati.

  • Blazer e pantaloni coordinati con tagli sartoriali.

  • Camicia da smoking e cravatta all’uncinetto per il tocco formale.

Le sneaker: la Gazelle reinventata e modelli anni ’60

La calzatura è uno dei pilastri della capsule. Le adidas Gazelle Made in Italy tornano con materiali premium. LC23 le personalizza con dettagli artigianali.

  • Suole e tomaie realizzate con pellami di qualità.

  • Rifiniture manuali che trasformano ogni paio in un pezzo da collezione.

  • Versioni ispirate all’Italia anni ’60 per chi ama il vintage reinterpretato.

Estetica e territorio: il Sud come fonte di ispirazione

La collezione pesca dall’immaginario meridionale. Paesaggi, texture e mani esperte diventano elementi di stile.

Questo richiamo geografico non è solo estetico. È un modo per mettere in luce tecniche locali e un approccio al bello che privilegia il dettaglio.

Distribuzione e modalità di acquisto: estrazione su CONFIRMED

I pezzi non sono venduti liberamente. La capsule è disponibile tramite estrazione a sorte sull’app CONFIRMED. La finestra di rilascio è stata fissata tra il 6 e il 10 dicembre.

  • Accesso limitato per sottolineare l’unicità dei prodotti.

  • Procedura tramite app per garantire equità nella distribuzione.

  • Numero limitato di pezzi per ciascun articolo.

Perché questa collaborazione conta

Accoppiare un heavy-hitter dello sportswear con un marchio che punta sulla sartoria italiana crea un ponte interessante. Si ridefiniscono i confini tra funzionalità e lusso accessibile. E nasce una capsule che parla sia agli appassionati di streetwear che agli estimatori della manifattura.

