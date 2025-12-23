Adidas e LC23 collaborano in una collezione sportswear dall’estetica artigianale

Una nuova fusione tra sport e sartoria arriva dall’incontro tra adidas Originals e LC23, che trasforma tecniche tradizionali in capi contemporanei. La capsule unisce lavorazioni delicate e tagli pratici, raccontando un’estetica ispirata agli anni Sessanta ma pensata per oggi.
Tradizione italiana rivisitata: pizzo, uncinetto e sartoria moderna
La partnership valorizza metodi artigianali. Pizzo e uncinetto sono protagonisti. Anche la sartoria classica fa la sua parte.
- Dettagli fatti a mano che richiamano il Sud Italia.
- Tessuti lavorati con cura e finiture raffinate.
- Un’estetica che rimanda agli anni Sessanta senza nostalgia.
Il dialogo tra artigianato e funzionalità emerge in ogni pezzo. Le texture e i ricami raccontano pazienza e competenza. Il risultato è una collezione che sembra artigianale e contemporanea insieme.
Capo per capo: cosa aspettarsi dalla capsule
La release combina sportswear e capi su misura. Alcuni pezzi incarnano il look più sportivo. Altri puntano sulla silhouette sartoriale.
- Firebird Loose Pinstripes: felpa e pantaloni che uniscono il motif gessato a forme comode.
- T-shirt Premium Essentials: modelli in blu e beige, minimalisti e studiati.
- Blazer e pantaloni coordinati con tagli sartoriali.
- Camicia da smoking e cravatta all’uncinetto per il tocco formale.
Le sneaker: la Gazelle reinventata e modelli anni ’60
La calzatura è uno dei pilastri della capsule. Le adidas Gazelle Made in Italy tornano con materiali premium. LC23 le personalizza con dettagli artigianali.
- Suole e tomaie realizzate con pellami di qualità.
- Rifiniture manuali che trasformano ogni paio in un pezzo da collezione.
- Versioni ispirate all’Italia anni ’60 per chi ama il vintage reinterpretato.
Estetica e territorio: il Sud come fonte di ispirazione
La collezione pesca dall’immaginario meridionale. Paesaggi, texture e mani esperte diventano elementi di stile.
Questo richiamo geografico non è solo estetico. È un modo per mettere in luce tecniche locali e un approccio al bello che privilegia il dettaglio.
Distribuzione e modalità di acquisto: estrazione su CONFIRMED
I pezzi non sono venduti liberamente. La capsule è disponibile tramite estrazione a sorte sull’app CONFIRMED. La finestra di rilascio è stata fissata tra il 6 e il 10 dicembre.
- Accesso limitato per sottolineare l’unicità dei prodotti.
- Procedura tramite app per garantire equità nella distribuzione.
- Numero limitato di pezzi per ciascun articolo.
Perché questa collaborazione conta
Accoppiare un heavy-hitter dello sportswear con un marchio che punta sulla sartoria italiana crea un ponte interessante. Si ridefiniscono i confini tra funzionalità e lusso accessibile. E nasce una capsule che parla sia agli appassionati di streetwear che agli estimatori della manifattura.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.