Decathlon Vertigo 76: collezione ispirata all’archivio storico

Decathlon rispolvera il proprio passato e lo traduce in chiave moderna con Vertigo 76, una collezione invernale pensata per chi vive l’outdoor ma non rinuncia allo stile urbano. Il progetto guarda al 1976 e all’idea originaria di sport come scoperta aperta a tutti, trasformando archivi storici in capi contemporanei pronti per la città e la montagna.

Radici storiche: dal 1976 alla nuova capsule

Il nome della linea richiama l’anno che ha segnato i primi passi dell’identità del brand. Quella decade ha fornito elementi estetici e funzionali che oggi tornano rielaborati. Non è semplice nostalgia: è un ponte tra il passato e la visione futura.

Tra le citazioni esplicite c’è il ritorno del motto AFLF – À Fond La Forme. Viene riproposto come segno di continuità e appartenenza. Dettagli e riferimenti iconografici rendono evidente il legame con l’archivio storico del marchio.

Stile e funzione: il confine tra montagna e metropoli

Vertigo 76 punta su capi tecnici ma versatili. La vocazione è outdoor, con prestazioni concrete. Tuttavia ogni pezzo è pensato per inserirsi nell’abbigliamento quotidiano.

Capi resistenti e semplici nei tagli.

Materiali tecnici valorizzati a vista.

Soluzioni pratiche per chi si muove all’aperto e in città.

La collezione evita gli eccessi del gorpcore ma ne raccoglie l’anima funzionale. Il risultato è un guardaroba coerente e utilizzabile, senza fronzoli.

Palette e segni distintivi: colori che raccontano epoche

I toni scelti rimandano agli anni Settanta e Novanta. Viola, borgogna e marroni profondi si alternano a crema e terra di Siena. La combinazione crea un’estetica riconoscibile senza forzature vintage.

Elemento centrale è il badge triangolare ricamato. È un simbolo che richiama i pezzi iconici degli anni Novanta. Qui viene reinterpretato, con nuove grafiche che lo rendono un punto focale visivo.

La linea nel dettaglio: i 15 pezzi chiave

La capsule comprende una selezione pensata per essere un kit completo. Ogni voce mira a equilibrare praticità e stile.

Giacche in pile per isolamento termico e comfort.

per isolamento termico e comfort. Windbreaker leggeri e antivento.

leggeri e antivento. T-shirt a manica corta e lunga, versatili per strati.

Pantaloni cargo con tasche pratiche.

Gonne tecniche adattabili all’uso outdoor.

Calze e accessori pensati per la performance quotidiana.

Scarpe progettate per grip e durata.

Marsupio modulare che si trasforma in zaino.

I tagli sono essenziali ma strutturati. La modularità degli accessori è pensata per chi cerca soluzioni flessibili.

Dove comprarla e quale prezzo aspettarsi

La distribuzione parte da fine gennaio. Vertigo 76 sarà disponibile online e in selezionati store europei. L’approccio sui prezzi è quello tipico del marchio: accessibile e coerente con lo spirito originario.

Per chi è pensata la capsule

La collezione si rivolge a utenti che amano l’outdoor ma vivono in città. È per chi cerca capi performanti senza rinunciare a un’estetica curata. Anche chi esplora il guardaroba vintage troverà riferimenti familiari, rielaborati in chiave contemporanea.

