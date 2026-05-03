Scarpa senza colla KEEN: nuova tecnologia sostenibile e resistente

KEEN presenta UNEEK 360, una scarpa che sfida l’industria: niente colla, niente solventi, solo corde e suola progettata per durare. Il progetto mira a ripensare il ciclo produttivo delle calzature, offrendo un prodotto riconoscibile e al tempo stesso più sostenibile.

Perché eliminare gli adesivi cambia il settore calzaturiero

La rimozione degli adesivi incide su produzione, salute e ambiente. Gli adesivi tradizionali contengono solventi derivati da processi chimici. KEEN ha scelto di abbandonarli per ridurre emissioni e impatti lungo tutta la filiera.

UNEEK 360 è la prima scarpa del brand completamente priva di solventi, un traguardo che richiede rivisitazioni tecniche e materiali alternativi.

Design modulare: come funzionano corde e componenti

La nuova silhouette mantiene l’estetica distintiva della linea UNEEK ma reinventa la costruzione. La tomaia è formata da corde intrecciate che sostengono la struttura.

Le corde lavorano su più assi per adattarsi al piede.

I componenti sono pensati per essere smontati e separati.

La suola resta l’elemento chiave per performance e durata.

Questo approccio rende ogni elemento indipendente e facilita la riparazione o il riciclo a fine vita.

Vantaggi pratici della modularità

Maggiore facilità di manutenzione.

Riduzione dei materiali combinati in modo permanente.

Potenziale diminuzione dei rifiuti in discarica.

Comfort e tecnologia: dettagli che contano

Oltre all’impatto ambientale, KEEN ha curato il comfort quotidiano. La calzata è dinamica e risponde ai movimenti del piede.

Il controllo degli odori si basa su probiotici naturali, evitando antimicrobici dannosi. È una scelta che coniuga benessere e sicurezza.

Calzata adattiva grazie alle corde multi-asse.

Sistema naturale per la gestione degli odori.

Materiali scelti per durare senza ricorrere a colle.

Sostenibilità nelle pratiche: Detox the Planet e oltre

UNEEK 360 si inserisce nel percorso Detox the Planet che KEEN porta avanti per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti. L’obiettivo è diminuire la chimica nociva senza rinunciare alla performance.

Abbandonare la colla è una scelta simbolica e concreta. Simbolica perché sfida processi consolidati. Concreta perché riduce emissioni e semplifica il riciclo dei materiali.

Chi dovrebbe considerare questa scarpa

UNEEK 360 si rivolge a chi cerca funzionalità e responsabilità ambientale. È adatta per l’uso urbano e per attività leggere all’aperto.

Consumatori attenti all’ambiente.

Chi desidera un prodotto modulare e riparabile.

Amanti del design minimalista con performance pratiche.

Dove si inserisce nel mercato e quale futuro apre

La proposta indica una direzione: meno chimica, più ingegneria. Marchi e fornitori potrebbero esplorare soluzioni simili per ridurre la dipendenza dagli adesivi.

Il modello UNEEK 360 mette in luce come l’innovazione possa passare dalla sottrazione di elementi superflui alla riorganizzazione dei processi produttivi

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