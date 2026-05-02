Birkenstock Loma e Solana: i nuovi modelli essenziali della collezione

Birkenstock rinnova il proprio vocabolario stilistico senza tradire le radici. Con LOMA e SOLANA il marchio tedesco ripensa l’ergonomia del plantare e lo traduce in due modelli contemporanei. Il risultato è un aggiornamento misurato, pensato per chi cerca praticità e personalità in un unico paio di scarpe.

Due proposte distinte: LOMA e SOLANA ridefinite

LOMA e SOLANA non sono rivoluzioni, ma interpretazioni nuove di silhouette già note. Ogni modello recupera l’eredità Birkenstock e la declina in modo diverso.

LOMA : si ispira al clog chiuso, con una costruzione netta e funzionale.

: si ispira al clog chiuso, con una costruzione netta e funzionale. SOLANA: è una slide leggera, dove materiali e proporzioni cercano un comfort sofisticato.

Linee e materiali: minimalismo funzionale

Il design punta a superfici pulite e dettagli essenziali. Le scelte materiche incidono sul carattere dei modelli.

Caratteristiche principali di LOMA

Tomaia in suede per un aspetto caldo e compatto.

Profilo compatto che richiama i modelli anni Settanta.

Chiusura a strappo al posto della fibbia, per rapidità d’uso.

Come è pensata SOLANA

Costruzione più leggera, con linee sobrie.

Forte attenzione alle proporzioni, per una calzata bilanciata.

Chiusura hook-and-loop visibile come dettaglio distintivo.

Il plantare: il nocciolo della proposta Birkenstock

Tutto parte dal plantare anatomico. È ciò che definisce sostegno e sensazione di camminata.

Supporto studiato per la distribuzione del peso.

Materiali durevoli che mantengono la forma nel tempo.

Esperienza di calzata naturale, elemento centrale del marchio.

Intorno a questo elemento, le nuove silhouette vengono progettate per valorizzare la funzione senza rinunciare all’estetica.

Hook & Loop: la campagna e la cornice creativa

La comunicazione prende vita con la campagna Hook & Loop. Le immagini si svolgono in uno studio musicale di Cape Town.

Lo spazio racconta un modo di vivere fluido, dove gli oggetti sono al servizio delle attività quotidiane. Le scarpe sono rappresentate come strumenti utili, non solo come ornamento.

Cosa cambia per chi sceglie questi modelli

Per il consumatore la differenza è pratica e visiva. LOMA e SOLANA puntano a semplificare l’uso quotidiano.

Vestibilità immediata grazie alle chiusure rapide. Estetica più lineare per adattarsi a contesti diversi. Riaffermazione del plantare come valore aggiunto.

Un codice stilistico aggiornato per nuove generazioni

Birkenstock reinterpreta il proprio archivio per dialogare con un pubblico più giovane. Il marchio mantiene coerenza tecnica e si apre a un linguaggio visivo più essenziale.

Questa evoluzione mostra come un’icona possa trasformarsi senza perdere la sua firma funzionale.

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