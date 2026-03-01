Trump rimuove Anthropic dalla difesa Usa, OpenAI ottiene accordo con tutele negate ad Anthropic

Il presidente Trump ha escluso Anthropic dai programmi di ricerca e sviluppo per la difesa americana, in una mossa che ha acceso il dibattito sul ruolo delle grandi aziende di intelligenza artificiale nei progetti governativi. La scelta apre questioni su sicurezza, trasparenza e criteri di selezione, mentre un altro colosso del settore avanza verso un’intesa con il Dipartimento della Difesa che sembra offrire garanzie diverse.

Perché Anthropic è stata estromessa dai progetti di difesa

Secondo fonti governative, la decisione si basa su valutazioni di sicurezza e su preoccupazioni contrattuali.

I funzionari citano rischi legati all’integrazione dei sistemi IA in ambienti militari.

Questioni legate alla proprietà intellettuale e alla compliance avrebbero inciso.

La decisione è arrivata dopo una revisione interna dei fornitori tecnologici.

Per Anthropic, l’esclusione rappresenta un colpo reputazionale e operativo.

Il nuovo accordo tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa

Contemporaneamente OpenAI ha siglato un’intesa che consente collaborazioni con il settore militare.

Caratteristiche principali dell’accordo

Prevede forniture di tecnologie e servizi basati su modelli di IA.

Include clausole su sicurezza e supervisione umana.

Non tutte le tutele richieste ad Anthropic sembrano replicate.

OpenAI dichiara che l’intesa rispetta standard etici, ma i critici rimangono scettici.

Confronto sulle tutele: cosa cambia tra i due casi

Le differenze nelle condizioni contrattuali sollevano dubbi sulla coerenza delle politiche di procurement.

Anthropic avrebbe chiesto garanzie stringenti su audit e controllo dei modelli.

OpenAI pare essersi accordata su formule di responsabilità meno vincolanti.

Questo scarto ha fatto emergere timori di favoritismi o di approcci non uniformi.

Esperti: la trasparenza nelle motivazioni è cruciale per la fiducia pubblica.

Reazioni politiche e del settore tecnologico

La mossa del governo ha provocato reazioni da parte di legislatori e operatori del settore.

Pareri dei politici

Alcuni parlamentari hanno lodato la decisione come misura di sicurezza.

Altri chiedono indagini sulle procedure di selezione dei fornitori.

Voce delle aziende

Compagnie tecnologiche temono un precedente che potrebbe alterare gare future.

Startup e ricercatori invocano regole chiare e standard condivisi.

Impatto su progetti di difesa e sviluppo dell’IA

L’esclusione di un player e l’accordo con un altro possono influire su tempi e costi.

Possibili ritardi nei progetti che richiedevano il contributo di Anthropic.

Rischio di dipendenza da fornitori con condizioni contrattuali più flessibili.

Maggiore attenzione alla sicurezza operativa e alla gestione del rischio.

Analisti: è probabile una ridefinizione delle priorità tecnologiche del Pentagono.

Questioni legali e di compliance aperte

Il caso mette sotto la lente regolamenti, norme sul procurement e diritti delle aziende.

Potenziali ricorsi legali da parte di Anthropic non sono esclusi.

Serve chiarezza sulle clausole che regolano la collaborazione pubblico-privato.

La compatibilità con le normative sulla sicurezza nazionale sarà al centro del dibattito.

Cosa osservare nelle prossime settimane

Gli sviluppi futuri diranno molto sulle priorità del governo e sul mercato dell’IA per la difesa.

Eventuali comunicati ufficiali del Dipartimento della Difesa.

Reazioni formali di Anthropic e di OpenAI.

Interventi di watchdog e audizioni parlamentari.

Osservatori monitoreranno anche gli effetti sulle partnership internazionali e sulle politiche di export tecnologico.

