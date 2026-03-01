Slam Jam e Salomon portano l’abbigliamento da montagna in città

Una nuova ondata di contaminazioni tra montagna e metropoli prende forma: la seconda release della partnership tra Slam Jam e Salomon ridefinisce il confine tra abbigliamento tecnico e moda urbana, proponendo pezzi pensati per chi vive la città come un terreno qualsiasi da esplorare.

Un dialogo rinnovato tra outdoor e streetwear

La collaborazione non si limita a una semplice riedizione. È un progetto che rilegge l’abbigliamento tecnico con occhi da lifestyle brand. L’obiettivo è parlare sia ai praticanti di trail sia agli appassionati di streetstyle.

Questo secondo drop mette in evidenza come elementi funzionali possano diventare statement estetici.

La protagonista: XA PRO 3D GORE-TEX riscritta per la città

Al centro della capsule c’è la XA PRO 3D GORE-TEX, modello storico Salomon. Qui la scarpa conserva la sua struttura tecnica ma assume un’identità urbana.

Caratteristiche tecniche trasformate in stile

Membrana GORE-TEX per impermeabilità e traspirazione.

Suola dal grip deciso, pensata per terreni vari.

Costruzione robusta che resiste all’uso quotidiano in città.

Il risultato è una sneaker che funge da ponte tra performance e moda. Non è solo un attrezzo da montagna, ma un complemento per l’ambiente urbano.

Estetica: Y2K, spazio e spirito sovversivo

La palette e i dettagli dialogano con tendenze contemporanee. L’estetica guarda al passato Y2K e a un immaginario outer-space, senza cadere nella nostalgia.

La collezione reinterpreta simboli dell’outdoor in chiave grafica e contemporanea. È un esercizio di stile che mantiene però un forte radicamento funzionale.

La capsule di abbigliamento: praticità con personalità

Accanto alla calzatura, la release comprende capi essenziali. L’approccio è minimal ma studiato per comunicare identità.

Hoodie con grafica a doppio logo.

Long sleeve con dettagli tecnici nascosti.

Beanie dal taglio essenziale, adatto a contesti urbani e outdoor.

Le tonalità principali, come Deep Black e Castlerock, consolidano un look compatto. I materiali puntano sulla durabilità e sul comfort.

Come e dove trovare la release globale

Il nuovo drop è stato reso disponibile a livello internazionale. Chi vuole aggiudicarsi modello e capi può consultare i canali ufficiali dei brand.

Sito ufficiale Salomon.

Sito ufficiale Slam Jam.

Selezionati store Salomon in diverse città.

La distribuzione globale sottolinea l’intento di raggiungere una comunità eterogenea. Per molti, questa capsule è la prova di come il confine tra outdoor e moda urbana sia sempre più sottile.

Articoli simili

Vota questo articolo