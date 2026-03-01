Slam Jam e Salomon portano l’abbigliamento da montagna in città

Una nuova ondata di contaminazioni tra montagna e metropoli prende forma: la seconda release della partnership tra Slam Jam e Salomon ridefinisce il confine tra abbigliamento tecnico e moda urbana, proponendo pezzi pensati per chi vive la città come un terreno qualsiasi da esplorare.
Un dialogo rinnovato tra outdoor e streetwear
La collaborazione non si limita a una semplice riedizione. È un progetto che rilegge l’abbigliamento tecnico con occhi da lifestyle brand. L’obiettivo è parlare sia ai praticanti di trail sia agli appassionati di streetstyle.
Questo secondo drop mette in evidenza come elementi funzionali possano diventare statement estetici.
La protagonista: XA PRO 3D GORE-TEX riscritta per la città
Al centro della capsule c’è la XA PRO 3D GORE-TEX, modello storico Salomon. Qui la scarpa conserva la sua struttura tecnica ma assume un’identità urbana.
Caratteristiche tecniche trasformate in stile
- Membrana GORE-TEX per impermeabilità e traspirazione.
- Suola dal grip deciso, pensata per terreni vari.
- Costruzione robusta che resiste all’uso quotidiano in città.
Il risultato è una sneaker che funge da ponte tra performance e moda. Non è solo un attrezzo da montagna, ma un complemento per l’ambiente urbano.
Estetica: Y2K, spazio e spirito sovversivo
La palette e i dettagli dialogano con tendenze contemporanee. L’estetica guarda al passato Y2K e a un immaginario outer-space, senza cadere nella nostalgia.
La collezione reinterpreta simboli dell’outdoor in chiave grafica e contemporanea. È un esercizio di stile che mantiene però un forte radicamento funzionale.
La capsule di abbigliamento: praticità con personalità
Accanto alla calzatura, la release comprende capi essenziali. L’approccio è minimal ma studiato per comunicare identità.
- Hoodie con grafica a doppio logo.
- Long sleeve con dettagli tecnici nascosti.
- Beanie dal taglio essenziale, adatto a contesti urbani e outdoor.
Le tonalità principali, come Deep Black e Castlerock, consolidano un look compatto. I materiali puntano sulla durabilità e sul comfort.
Come e dove trovare la release globale
Il nuovo drop è stato reso disponibile a livello internazionale. Chi vuole aggiudicarsi modello e capi può consultare i canali ufficiali dei brand.
- Sito ufficiale Salomon.
- Sito ufficiale Slam Jam.
- Selezionati store Salomon in diverse città.
La distribuzione globale sottolinea l’intento di raggiungere una comunità eterogenea. Per molti, questa capsule è la prova di come il confine tra outdoor e moda urbana sia sempre più sottile.
