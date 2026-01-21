Actor Awards 2026: tutte le nomination

La corsa ai premi del sindacato degli attori si accende con verdetti e sorprese: il film Una battaglia dopo l’altra ha ottenuto sette candidature, nuovo primato, mentre la serie The Studio domina tra gli show con cinque nomination. I nomi in lista spaziano dai veterani alle nuove promesse, e la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Netflix il 1° marzo dal Shrine Auditorium di Los Angeles.
Film in pole position: titoli e interpreti più votati
Principali candidature per i film
- Miglior attore protagonista in un film
- Leonardo DiCaprio — Una battaglia dopo l’altra
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Michael B. Jordan — I peccatori
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Jesse Plemons — Bugonia
- Miglior attrice protagonista in un film
- Jessie Buckley — Hamnet
- Chase Infiniti — Una battaglia dopo l’altra
- Emma Stone — Bugonia
- Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Miglior attore non protagonista in un film
- Sean Penn — Una battaglia dopo l’altra
- Benicio Del Toro — Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Paul Mescal — Hamnet
- Miles Caton — I peccatori
- Miglior attrice non protagonista in un film
- Teyana Taylor — Una battaglia dopo l’altra
- Ariana Grande — Wicked – For Good
- Amy Madigan — Weapons
- Odessa A’Zion — Marty Supreme
- Wunmi Mosaku — I peccatori
Ensemble e azione: cast corali e stunt più rilevanti
Squadre e coordinazione stunt nei film
- Miglior ensemble in un film
- Una battaglia dopo l’altra
- Marty Supreme
- Hamnet
- I peccatori
- Frankenstein
- Miglior stunt ensemble in un film
- F1 – Il film
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
Serie TV: drama, commedia e miniserie in gara
Nomination per miniserie e film tv
- Miglior attore in una miniserie o film tv
- Stephen Graham — Adolescence
- Owen Cooper — Adolescence
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monster: La storia di Ed Gein
- Matthew Rhys — The Beast in Me
- Miglior attrice in una miniserie o film tv
- Erin Doherty — Adolescence
- Sarah Snook — All Her Fault
- Christine Tremarco — Adolescence
- Michelle Williams — Dying for Sex
- Claire Danes — The Beast in Me
Serie drama: protagonisti e protagoniste
- Miglior attore in una serie drama
- Noah Wyle — The Pitt
- Sterling K. Brown — Paradise
- Walton Goggins — The White Lotus 3
- Billy Crudup — The Morning Show 4
- Gary Oldman — Slow Horses 5
- Miglior attrice in una serie drama
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Britt Lower — Scissione 2
- Keri Russell — The Diplomat 3
- Aimee Lou Wood — The White Lotus 3
- Parker Posey — The White Lotus 3
Serie comedy: i volti in corsa
- Miglior attore in una serie comedy
- Seth Rogen — The Studio
- Ike Barinholtz — The Studio
- Ted Danson — A Man on the Inside
- Adam Brody — Nobody Wants This 2
- Martin Short — Only Murders in the Building 4
- Miglior attrice in una serie comedy
- Kathryn Hahn — The Studio
- Kristen Wiig — Palm Royale
- Jenna Ortega — Mercoledì 2
- Jean Smart — Hacks 4
- Catherine O’Hara — The Studio
Ensemble e stunt nelle serie: i collettivi più apprezzati
- Miglior ensemble in una serie drama
- Scissione 2
- The White Lotus 3
- Landman
- The Pitt
- The Diplomat 3
- Miglior ensemble in una serie comedy
- Abbott Elementary 5
- The Bear 4
- Hacks 4
- Only Murders in the Building 4
- The Studio
- Miglior stunt ensemble in una serie
- Andor 2
- Landman
- The Last of Us 2
- Stranger Things 5
- Squid Game 3
Il premio speciale e il nuovo nome della manifestazione
Per questa edizione il riconoscimento alla carriera sarà assegnato a Harrison Ford. La premiazione ha cambiato denominazione: dagli storici SAG Awards si è passati agli Actor Awards.
I vertici della cerimonia hanno motivato il cambio con l’esigenza di una definizione più diretta del focus. Hanno anche sottolineato che la statuetta e il logo erano già noti come “The Actor”.
Data, luogo e trasmissione
- Data: 1 marzo
- Sede: Shrine Auditorium & Expo Hall, Los Angeles
- Diretta: Netflix
- Conduttrice: Nikki Glaser, confermata per il secondo anno
