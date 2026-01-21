Actor Awards 2026: tutte le nomination

La corsa ai premi del sindacato degli attori si accende con verdetti e sorprese: il film Una battaglia dopo l’altra ha ottenuto sette candidature, nuovo primato, mentre la serie The Studio domina tra gli show con cinque nomination. I nomi in lista spaziano dai veterani alle nuove promesse, e la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Netflix il 1° marzo dal Shrine Auditorium di Los Angeles.

Film in pole position: titoli e interpreti più votati

Principali candidature per i film

Miglior attore protagonista in un film Leonardo DiCaprio — Una battaglia dopo l’altra Timothée Chalamet — Marty Supreme Michael B. Jordan — I peccatori Ethan Hawke — Blue Moon Jesse Plemons — Bugonia

Miglior attrice protagonista in un film Jessie Buckley — Hamnet Chase Infiniti — Una battaglia dopo l’altra Emma Stone — Bugonia Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson — Song Sung Blue

Miglior attore non protagonista in un film Sean Penn — Una battaglia dopo l’altra Benicio Del Toro — Una battaglia dopo l’altra Jacob Elordi — Frankenstein Paul Mescal — Hamnet Miles Caton — I peccatori

Miglior attrice non protagonista in un film Teyana Taylor — Una battaglia dopo l’altra Ariana Grande — Wicked – For Good Amy Madigan — Weapons Odessa A’Zion — Marty Supreme Wunmi Mosaku — I peccatori



Ensemble e azione: cast corali e stunt più rilevanti

Squadre e coordinazione stunt nei film

Miglior ensemble in un film Una battaglia dopo l’altra Marty Supreme Hamnet I peccatori Frankenstein

Miglior stunt ensemble in un film F1 – Il film Frankenstein Mission: Impossible – The Final Reckoning Una battaglia dopo l’altra I peccatori



Serie TV: drama, commedia e miniserie in gara

Nomination per miniserie e film tv

Miglior attore in una miniserie o film tv Stephen Graham — Adolescence Owen Cooper — Adolescence Jason Bateman — Black Rabbit Charlie Hunnam — Monster: La storia di Ed Gein Matthew Rhys — The Beast in Me

Miglior attrice in una miniserie o film tv Erin Doherty — Adolescence Sarah Snook — All Her Fault Christine Tremarco — Adolescence Michelle Williams — Dying for Sex Claire Danes — The Beast in Me



Serie drama: protagonisti e protagoniste

Miglior attore in una serie drama Noah Wyle — The Pitt Sterling K. Brown — Paradise Walton Goggins — The White Lotus 3 Billy Crudup — The Morning Show 4 Gary Oldman — Slow Horses 5

Miglior attrice in una serie drama Rhea Seehorn — Pluribus Britt Lower — Scissione 2 Keri Russell — The Diplomat 3 Aimee Lou Wood — The White Lotus 3 Parker Posey — The White Lotus 3



Serie comedy: i volti in corsa

Miglior attore in una serie comedy Seth Rogen — The Studio Ike Barinholtz — The Studio Ted Danson — A Man on the Inside Adam Brody — Nobody Wants This 2 Martin Short — Only Murders in the Building 4

Miglior attrice in una serie comedy Kathryn Hahn — The Studio Kristen Wiig — Palm Royale Jenna Ortega — Mercoledì 2 Jean Smart — Hacks 4 Catherine O’Hara — The Studio



Ensemble e stunt nelle serie: i collettivi più apprezzati

Miglior ensemble in una serie drama Scissione 2 The White Lotus 3 Landman The Pitt The Diplomat 3

Miglior ensemble in una serie comedy Abbott Elementary 5 The Bear 4 Hacks 4 Only Murders in the Building 4 The Studio

Miglior stunt ensemble in una serie Andor 2 Landman The Last of Us 2 Stranger Things 5 Squid Game 3



Il premio speciale e il nuovo nome della manifestazione

Per questa edizione il riconoscimento alla carriera sarà assegnato a Harrison Ford. La premiazione ha cambiato denominazione: dagli storici SAG Awards si è passati agli Actor Awards.

I vertici della cerimonia hanno motivato il cambio con l’esigenza di una definizione più diretta del focus. Hanno anche sottolineato che la statuetta e il logo erano già noti come “The Actor”.

Data, luogo e trasmissione

Data: 1 marzo

Sede: Shrine Auditorium & Expo Hall, Los Angeles

Diretta: Netflix

Conduttrice: Nikki Glaser, confermata per il secondo anno

Articoli simili

Vota questo articolo