Newsletter

Connettersi

Actor Awards 2026: tutte le nomination

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Actor Awards 2026, tutte le nomination
WhatsApp

La corsa ai premi del sindacato degli attori si accende con verdetti e sorprese: il film Una battaglia dopo l’altra ha ottenuto sette candidature, nuovo primato, mentre la serie The Studio domina tra gli show con cinque nomination. I nomi in lista spaziano dai veterani alle nuove promesse, e la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Netflix il 1° marzo dal Shrine Auditorium di Los Angeles.

Film in pole position: titoli e interpreti più votati

Principali candidature per i film

  • Miglior attore protagonista in un film

    • Leonardo DiCaprio — Una battaglia dopo l’altra

    • Timothée Chalamet — Marty Supreme

    • Michael B. Jordan — I peccatori

    • Ethan Hawke — Blue Moon

    • Jesse Plemons — Bugonia

  • Miglior attrice protagonista in un film

    • Jessie Buckley — Hamnet

    • Chase Infiniti — Una battaglia dopo l’altra

    • Emma Stone — Bugonia

    • Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

    • Kate Hudson — Song Sung Blue

  • Miglior attore non protagonista in un film

    • Sean Penn — Una battaglia dopo l’altra

    • Benicio Del Toro — Una battaglia dopo l’altra

    • Jacob Elordi — Frankenstein

    • Paul Mescal — Hamnet

    • Miles Caton — I peccatori

  • Miglior attrice non protagonista in un film

    • Teyana Taylor — Una battaglia dopo l’altra

    • Ariana Grande — Wicked – For Good

    • Amy Madigan — Weapons

    • Odessa A’Zion — Marty Supreme

    • Wunmi Mosaku — I peccatori

Ensemble e azione: cast corali e stunt più rilevanti

Squadre e coordinazione stunt nei film

  • Miglior ensemble in un film

    • Una battaglia dopo l’altra

    • Marty Supreme

    • Hamnet

    • I peccatori

    • Frankenstein

  • Miglior stunt ensemble in un film

    • F1 – Il film

    • Frankenstein

    • Mission: Impossible – The Final Reckoning

    • Una battaglia dopo l’altra

    • I peccatori

Serie TV: drama, commedia e miniserie in gara

Nomination per miniserie e film tv

  • Miglior attore in una miniserie o film tv

    • Stephen Graham — Adolescence

    • Owen Cooper — Adolescence

    • Jason Bateman — Black Rabbit

    • Charlie Hunnam — Monster: La storia di Ed Gein

    • Matthew Rhys — The Beast in Me

  • Miglior attrice in una miniserie o film tv

    • Erin Doherty — Adolescence

    • Sarah Snook — All Her Fault

    • Christine Tremarco — Adolescence

    • Michelle Williams — Dying for Sex

    • Claire Danes — The Beast in Me

Serie drama: protagonisti e protagoniste

  • Miglior attore in una serie drama

    • Noah Wyle — The Pitt

    • Sterling K. Brown — Paradise

    • Walton Goggins — The White Lotus 3

    • Billy Crudup — The Morning Show 4

    • Gary Oldman — Slow Horses 5

  • Miglior attrice in una serie drama

    • Rhea Seehorn — Pluribus

    • Britt Lower — Scissione 2

    • Keri Russell — The Diplomat 3

    • Aimee Lou Wood — The White Lotus 3

    • Parker Posey — The White Lotus 3

Serie comedy: i volti in corsa

  • Miglior attore in una serie comedy

    • Seth Rogen — The Studio

    • Ike Barinholtz — The Studio

    • Ted Danson — A Man on the Inside

    • Adam Brody — Nobody Wants This 2

    • Martin Short — Only Murders in the Building 4

  • Miglior attrice in una serie comedy

    • Kathryn Hahn — The Studio

    • Kristen Wiig — Palm Royale

    • Jenna Ortega — Mercoledì 2

    • Jean Smart — Hacks 4

    • Catherine O’Hara — The Studio

Ensemble e stunt nelle serie: i collettivi più apprezzati

  • Miglior ensemble in una serie drama

    • Scissione 2

    • The White Lotus 3

    • Landman

    • The Pitt

    • The Diplomat 3

  • Miglior ensemble in una serie comedy

    • Abbott Elementary 5

    • The Bear 4

    • Hacks 4

    • Only Murders in the Building 4

    • The Studio

  • Miglior stunt ensemble in una serie

    • Andor 2

    • Landman

    • The Last of Us 2

    • Stranger Things 5

    • Squid Game 3

Il premio speciale e il nuovo nome della manifestazione

Per questa edizione il riconoscimento alla carriera sarà assegnato a Harrison Ford. La premiazione ha cambiato denominazione: dagli storici SAG Awards si è passati agli Actor Awards.

I vertici della cerimonia hanno motivato il cambio con l’esigenza di una definizione più diretta del focus. Hanno anche sottolineato che la statuetta e il logo erano già noti come “The Actor”.

Data, luogo e trasmissione

  • Data: 1 marzo

  • Sede: Shrine Auditorium & Expo Hall, Los Angeles

  • Diretta: Netflix

  • Conduttrice: Nikki Glaser, confermata per il secondo anno

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Justin Baldoni: nuovo testimone parla di presunti abusi verbali

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly