Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE con spille ICE OUT in omaggio a Renee Good

Sul red carpet dei Golden Globes a Los Angeles molte star hanno scelto un simbolo sobrio e incisivo: una spilla contro l’Immigration and Customs Enforcement. Quel piccolo accessorio ha trasformato la serata in una piattaforma per le proteste nate dopo la morte di Renee Good e ha riacceso il dibattito sull’operato dell’ICE negli Stati Uniti.

Le celebrità e le spille anti-ICE che hanno dominato il tappeto rosso

Fotografi e cronisti hanno catturato diversi volti noti con la scritta ICE OUT o BE GOOD appuntata al petto. L’atto era semplice ma visibile: un gesto di solidarietà con le comunità che chiedono risposte sulla vicenda di Renee Good.

Attori come Mark Ruffalo e Natasha Lyonne sono stati ripresi mentre passavano davanti ai fotografi.

e sono stati ripresi mentre passavano davanti ai fotografi. Comiche e conduttrici, tra cui Wanda Sykes , hanno scelto di indossare la spilla come dichiarazione politica.

, hanno scelto di indossare la spilla come dichiarazione politica. Artiste di musica e attrici, come Ariana Grande e Jean Smart, hanno mostrato la spilla entrando nella sala o ritirando premi.

Durante la serata, l’apparizione della spilla sul palco ha trasformato l’ambiente dei premi in un momento di protesta organizzata. La scelta degli artisti ha sottolineato come eventi culturali ad alta visibilità possano amplificare messaggi civili.

Da chi è partita l’iniziativa e qual è il messaggio

L’azione è frutto di una mobilitazione guidata da attivisti per i diritti degli immigrati. Le promotrici hanno dichiarato di voler usare un evento mediatico per richiamare l’attenzione sulle pratiche dell’agenzia federale e sulle recenti sparatorie.

Nelini Stamp e Jess Morales Rocketto hanno guidato la campagna, puntando sui mezzi di comunicazione e sulle figure pubbliche per portare il tema all’attenzione nazionale. Stamp ha invitato artisti e cittadini a farsi portavoce delle comunità colpite, chiedendo maggiore partecipazione civica.

Indagini, risposte politiche e il clima di protesta

L’uccisione di Renee Good ha scatenato manifestazioni in varie città. Le autorità federali hanno avviato accertamenti e il Congresso ha promesso di esaminare l’accaduto. Nel frattempo, il caso ha diviso le reazioni politiche.

L’FBI ha aperto indagini sulla sparatoria avvenuta a Minneapolis.

Il presidente in carica ha espresso sostegno nei confronti dell’agente coinvolto.

La morte di Keith Porter, avvenuta pochi giorni prima in California, ha intensificato le proteste contro gli abusi legati all’ICE.

La combinazione di accertamenti ufficiali e manifestazioni di piazza mantiene alta l’attenzione dei media nazionali.

Perché un simbolo sul petto ha avuto tanto impatto mediatico

Una spilla è un gesto piccolo e replicabile. Indossarla in un contesto d’élite come i Golden Globes l’ha trasformata in un veicolo potente per un messaggio sociale.

Gli organizzatori hanno puntato su tre elementi chiave:

Visibilità: celebrità e telecamere aumentano la portata del messaggio. Semplicità: un simbolo comprensibile e immediato facilita la condivisione. Connessione emotiva: la storia di Renee Good e altri casi simili crea empatia e mobilitazione.

Questa strategia ha generato discussione online e ha imposto il tema sulle agende dei media nazionali, trasformando una premiazione in un momento politico.

Le città al centro delle proteste e le reazioni locali

Minneapolis è diventata un punto focale per le manifestazioni dopo la sparatoria. Là gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement hanno intensificato i controlli, alimentando tensioni tra comunità e autorità.

Proteste di strada e veglie hanno chiamato a raccolta famiglie e organizzazioni civili.

Le richieste principali includono trasparenza investigativa e responsabilità istituzionale.

Attivisti locali cercano sostegno nazionale attraverso coalizioni e campagne mediatiche.

La mobilitazione rimane in corso, con manifestazioni che si estendono ad altre metropoli americane e con l’attenzione dei media sempre puntata sugli sviluppi delle indagini.

