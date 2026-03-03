Newsletter

Connettersi

OpenAI e Amazon siglano accordo da 138 miliardi: Amazon fornisce i chip

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

OpenAI e Amazon, 138 miliardi di accordo. E stavolta i chip sono quelli di Amazon
WhatsApp

Un accordo che ha già scosso i mercati: fonti riportano una trattativa tra OpenAI e Amazon del valore di circa 138 miliardi. La notizia mette al centro non solo la cifra, ma un dettaglio tecnico rilevante: per la prima volta pare che OpenAI scegli soluzioni hardware targate Amazon per sostenere la sua crescita di calcolo.

Le cifre e le fonti dell’intesa: cosa sappiamo

Le informazioni circolate nelle ultime ore provengono da rapporti non ufficiali e da persone vicine alle parti. Se confermate, delineano un’operazione di portata storica per il settore dell’intelligenza artificiale e del cloud.

  • Valore riportato: 138 miliardi (valuta non sempre specificata nei resoconti).

  • Parti coinvolte: OpenAI e Amazon, con probabili accordi tecnici e commerciali.

  • Tempistiche: le trattative sarebbero in corso da mesi, con tappe decisive attese prossimamente.

Perché i chip di Amazon contano per OpenAI

L’elemento più sorprendente è la scelta dell’hardware. Amazon ha sviluppato chip custom per il cloud, pensati per carichi di lavoro di machine learning ad alta intensità.

Tipologie di chip citate

  • Inferentia e Trainium: progettati da Amazon per inferenza e training di modelli.

  • Acceleratori proprietari e infrastruttura AWS: ottimizzati per scalabilità e integrazione con i servizi cloud.

Questi componenti offrono vantaggi su costi, latenza e integrazione diretta con i servizi AWS rispetto a soluzioni generiche.

Impatto sul mercato cloud e sulla concorrenza

Un accordo di questa scala muterebbe equilibri già fragili nel mercato cloud.

  • Pressione su fornitori come Microsoft e Google, che già offrono infrastrutture per IA.

  • Maggiore competitività di AWS nel segmento AI enterprise.

  • Possibili contratti e partnership tra OpenAI e clienti enterprise tramite AWS.

Questioni tecniche e operative da risolvere

Affidare l’addestramento di grandi modelli a nuovi acceleratori richiede test approfonditi.

  • Compatibilità dei modelli e ottimizzazione del codice.

  • Scalabilità del networking tra data center.

  • Consumi energetici e gestione termica su larga scala.

Aspetti legali, normativi e economici

Un contratto così rilevante apre anche scenari normativi ed economici.

  • Controlli antitrust e verifiche sulla concorrenza.

  • Valutazioni sulla sicurezza dei dati e localizzazione.

  • Effetti sul prezzo del cloud e sui contratti con i clienti finali.

Cosa seguirà nelle prossime settimane

Analisti e operatori terranno d’occhio alcune variabili chiave.

  1. Conferma ufficiale delle parti o smentite pubbliche.

  2. Dettagli tecnici sugli accordi di fornitura e sugli SLA.

  3. Reazioni del mercato azionario e dei principali competitor.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  E-bike rubata: Bosch rafforza il sistema antifurto e rende più difficile rivenderla

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly