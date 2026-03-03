Occhiali Issey Miyake: nuovo modello con 8 lenti

Con la collezione Spring/Summer 2026 di IM MEN, Issey Miyake Eyes presenta UROKO, un occhiale che sfida le categorie tradizionali. Più che un semplice accessorio, questo modello è pensato come un oggetto sperimentale che mette al centro materia, superficie e memoria tattile.
Il concept dietro UROKO: quando il design diventa materia
UROKO nasce da un’idea chiara: trasformare la percezione della superficie in protagonista del design. L’ispirazione arriva dall’arte ceramica giapponese. Shoji Kamoda, maestro delle superfici che sembrano squame sovrapposte, ha fornito il punto di partenza estetico. Qui il designer ottico reinterpreta quei pattern in termini di lente e montatura.
Come sono costruiti gli occhiali: lente, sequenza e ritmo visivo
L’elemento più riconoscibile è la disposizione delle lenti. UROKO monta otto elementi ottici distribuiti lungo la montatura, con quattro lenti per lato. La sequenza genera un ritmo visivo che richiama subito la sensazione di texture sovrapposta.
Dettagli tecnici della lente
- Taglio delle lenti: concavo e studiato per adattarsi alla struttura.
- Distribuzione: quattro elementi per lato per creare profondità.
- Funzione ottica: integrazione estetica e ergonomica.
Superfici uniche: texture, luce e variabilità
La montatura non è uniforme. Ogni esemplare presenta leggere differenze di finitura. Il trattamento superficiale è pensato in modo che la luce si comporti diversamente su ogni pezzo. Questo rende ogni paio di occhiali unico.
Ne deriva un effetto dinamico: la texture non è solo decorazione. È un elemento strutturale che modifica percezione e riflessi. Ogni pezzo diventa un oggetto con identità propria.
Produzione ibrida: stampa 3D e artigianato giapponese
Non si tratta di un lavoro esclusivamente manuale, né di una produzione seriale senza anima. UROKO è il risultato di una fusione tra tecnologie digitali e maestria artigiana.
Processo produttivo
- Progettazione digitale per definire geometrie complesse.
- Stampa 3D per ottenere forme sottili e dettagliate.
- Finitura e controllo qualità affidati a mani esperte in Giappone.
Questa combinazione permette di ottenere forme che ricordano la ceramica, ma con la precisione e la ripetibilità della manifattura avanzata.
Caratteristiche estetiche e funzionali che vale la pena conoscere
- Design scultoreo con forte personalità.
- Texture tridimensionale che modifica la ricezione della luce.
- Micro-differenze che rendono ogni modello unico.
- Perfetta fusione tra estetica e tecnologia.
Il risultato è un occhiale che si posiziona tra moda, arte e tecnologia. Si guarda prima come un oggetto, poi come un accessorio da indossare.
UROKO nel quadro più ampio del brand Issey Miyake
La proposta conferma una direzione già nota del brand: usare la tecnologia per esplorare la materia. Qui la ricerca non mira alla semplificazione, ma all’arricchimento delle superfici. La texture diventa linguaggio, e il progetto ribadisce il legame tra innovazione e artigianato giapponese.
Cosa significa per il design contemporaneo
UROKO è una testimonianza di come il design contemporaneo possa oscillare tra sperimentazione e produzione. Propone un nuovo modo di pensare gli occhiali, dove la forma nasce da una ricerca materica profonda.
Il modello stimola anche riflessioni pratiche: su produzione, personalizzazione e valore percepito degli oggetti. In questo senso rappresenta un passo importante per chi guarda al futuro del prodotto di alta gamma.
