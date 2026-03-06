Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme: ringrazia Kylie Jenner

Timothée Chalamet ha conquistato il suo primo Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical grazie al ruolo nel film Marty Supreme, una vittoria che ha acceso la serata dei Golden Globes 2026 e riacceso l’interesse per la sua carriera e la storia dietro il personaggio.

Un traguardo atteso per Chalamet

Dopo diverse nomination nel corso degli anni, la statuetta mancava da casa Chalamet. La performance in Marty Supreme gli ha finalmente dato la prima vittoria ai Golden Globes, portando in primo piano un ruolo insolito: un campione di ping pong in cerca di riscatto negli Stati Uniti degli anni ’50.

Quattro candidature precedenti senza vittoria.

senza vittoria. Ruoli che hanno mostrato versatilità, dal dramma alla commedia.

Un riconoscimento che segna una nuova tappa nella sua carriera.

Il discorso: emozione e gratitudine

Sul palco Chalamet ha parlato con emozione, ripercorrendo il valore delle sconfitte precedenti e la gratitudine che sente verso le persone che lo hanno sostenuto. Ha citato l’influenza della famiglia e ha sottolineato quanto questo premio sia speciale dopo anni di nomination senza esito.

Ringraziamenti chiave

Il regista Josh Safdie , indicato come figura centrale nella sua esperienza sul set.

, indicato come figura centrale nella sua esperienza sul set. I colleghi di cast e i produttori, menzionati per il loro supporto.

La compagna, ringraziata con parole affettuose durante il ritiro del premio.

Marty Supreme: il film che ha fatto la differenza

Il lungometraggio racconta il percorso di Marty Mauser, un giocatore di ping pong fittizio che aspira alla fama in un’America storica e spesso dura. La pellicola unisce commedia e dramma, mettendo in luce temi come ambizione, rivalsa e identità.

La regia di Josh Safdie e la sceneggiatura condivisa con Ronnie Bronstein hanno creato un personaggio che ha permesso a Chalamet di esplorare registri recitativi nuovi e riconoscibili.

La presenza di Kylie Jenner e i momenti privati in pubblico

Durante la premiazione la compagna di Chalamet, Kylie Jenner, era presente in sala. Ha scelto di saltare il red carpet, ma si è mostrata al fianco dell’attore durante la serata.

Scambi affettuosi e baci pubblici immortalati dagli obiettivi.

Clip e foto diffuse dalle testate statunitensi mostrano la coppia abbracciata e visibilmente emozionata.

Una breve clip dopo la vittoria la ritrae felice per il partner.

Reazioni dal pubblico e dai media

I social hanno subito raccolto immagini e video della cerimonia. Emittenti come CBS e testate internazionali hanno rilanciato momenti chiave, dalla consegna del premio agli attimi di tenerezza tra i due.

Clip condivise da siti di intrattenimento mostrano lo scambio di ringraziamenti e baci.

I fan hanno reagito con migliaia di commenti e condivisioni in poche ore.

La vittoria è stata analizzata come svolta nella carriera dell’attore.

Il cast e i collaboratori ricordati da Chalamet

Nel suo intervento l’attore ha voluto riconoscere colleghi e collaboratori che hanno contribuito al progetto. Tra i nomi citati ci sono interpreti e figure note del panorama cinematografico.

Compagni di set e co-protagonisti. Produttori e lo studio che hanno supportato il film. Il team creativo, dalla sceneggiatura alle scenografie.

Immagini della serata e clip da non perdere

Foto e video della premiazione continuano a circolare. Diversi spezzoni catturano l’attimo in cui Chalamet ritira il premio e ringrazia le persone a lui più care, oltre a mostrare l’intimità condivisa con Jenner.

Frame che ritraggono il bacio tra i due divisi tra flash e telecamere.

Video che documentano la gioia della coppia subito dopo il riconoscimento.

Immagini che ritraggono l’atmosfera generale della serata.

