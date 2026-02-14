Hollywood accusa l’ICE: organizzazione criminale, artisti chiedono azione

Hollywood è scesa in campo dopo due aggressioni mortali attribuite agli agenti dell’ICE a Minneapolis. Le reazioni delle star, le immagini che circolano online e le tensioni al Sundance hanno trasformato i fatti in un argomento nazionale. Qui i dettagli verificati, le voci delle celebrità e ciò che i video sembrano raccontare.
Due morti a gennaio: cosa è accaduto a Minneapolis
Nel primo mese dell’anno due cittadini statunitensi sono rimasti uccisi in interventi dell’Immigration and Customs Enforcement. Le circostanze presentate dall’agenzia sono state messe in discussione da filmati e testimonianze.
- 7 gennaio: a Minneapolis è morta Renee Nicole Good, 37 anni, durante una protesta contro l’aumento della presenza dell’ICE nella città.
- 24 gennaio: è stato ucciso Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva, che stava riprendendo l’intervento degli agenti e aveva aiutato una donna spintonata.
I rapporti ufficiali sostengono che entrambe le persone avrebbero minacciato gli agenti. I video condivisi online, però, mettono in dubbio queste versioni. Quelle immagini sono al centro del dibattito pubblico.
Le clip che contestano la versione ufficiale
I filmati disponibili mostrano dettagli che contrastano con le ricostruzioni delle autorità. Gli esperti legali e alcuni osservatori affermano che quei video dovrebbero essere esaminati a fondo.
- I filmati relativi a Renee Good non mostrano chiaramente un’azione diretta con il veicolo contro gli agenti.
- Nel caso di Alex Pretti, le registrazioni documentano che stava filmando da distanza e che non avrebbe puntato l’arma contro gli agenti.
- Entrambi i casi sollevano dubbi sulla legittimità dell’uso del fuoco e sulla necessità dell’intervento letale.
Le reazioni di attori e registi: nomi e messaggi principali
La comunità cinematografica ha risposto rapidamente. Molte star hanno commentato sui social e al Sundance Film Festival.
- Pedro Pascal ha pubblicato una lista di persone uccise e chiesto che vengano ricordate e che si indaghi per giustizia.
- Mark Ruffalo ha rilanciato video e segnalato episodi di violenza nell’azione degli agenti.
- Josh Gad ha definito la situazione innaturale e inaccettabile.
- Jamie Lee Curtis ha accusato il governo e sostenuto le proteste locali.
- Stephen King su X ha scritto che Alex Pretti è stato ucciso, una presa di posizione netta che ha amplificato il dibattito.
Il Sundance come piattaforma di protesta
Il festival ha ospitato dichiarazioni e gesti simbolici. Alcune star hanno usato il red carpet per attirare l’attenzione sull’argomento.
- Più attori hanno indossato spille con la scritta ICE OUT.
- Altre figure del festival hanno rilasciato interviste per condannare l’intervento federale in Minnesota.
Voce alle vittime, reazioni familiari e pubbliche
Oltre alle star, sono arrivate affermazioni dalla famiglia di Alex Pretti. Le dichiarazioni parlano di dolore e rabbia. La famiglia chiede chiarezza e verità sui fatti.
- La comunità locale ha organizzato eventi e manifestazioni.
- Organizzazioni per i diritti civili richiedono indagini indipendenti.
Accuse contro l’ICE e parole forti nel dibattito politico
Diverse personalità hanno usato toni duri. Alcuni commentatori hanno paragonato l’azione dell’agenzia a pratiche che violano diritti civili fondamentali.
- Si parla di una presenza eccessiva dell’ICE in quartieri e proteste contro il suo operato.
- Le critiche coinvolgono anche esponenti del governo che hanno autorizzato o sostenuto le operazioni.
Chi ha parlato pubblicamente: elenco e messaggi
Molti nomi del cinema si sono esposti in difesa delle vittime. Qui una lista dei protagonisti delle reazioni pubbliche.
- Natalie Portman ha definito gli eventi inaccettabili e ha elogiato la solidarietà tra cittadini.
- Jenna Ortega ha espresso disagio per la normalizzazione della violenza e l’assenza di sanzioni.
- Olivia Wilde ha portato la spilla ICE OUT sul red carpet e invitato a delegittimare l’agenzia.
- Walton Goggins ha condannato pubblicamente gli omicidi attribuiti agli agenti.
- Florence Pugh ha condiviso il comunicato della famiglia Pretti, sottolineando il dolore e la rabbia dei cari.
Impatto mediatico e cosa resta da chiarire
I video, le testimonianze e le prese di posizione pubbliche hanno acceso i riflettori nazionali. Rimangono diverse questioni aperte che richiedono risposte ufficiali.
- Verificare la versione fornita dagli agenti alla luce delle immagini disponibili.
- Stabilire eventuali responsabilità penali e procedurali.
- Capire l’estensione e la natura delle operazioni ICE in aree urbane come Minneapolis.
Nomination e appelli per giustizia
La dimensione mediatica ha generato appelli per indagini indipendenti. Molte richieste insistono sul controllo civile delle forze federali e sulla trasparenza nelle operazioni.
- Sindaci, avvocati per i diritti civili e alcuni legislatori chiedono accertamenti esterni.
- Gruppi della società civile spingono per riforme e limiti all’uso della forza.
