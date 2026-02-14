Hollywood accusa l’ICE: organizzazione criminale, artisti chiedono azione

Hollywood è scesa in campo dopo due aggressioni mortali attribuite agli agenti dell’ICE a Minneapolis. Le reazioni delle star, le immagini che circolano online e le tensioni al Sundance hanno trasformato i fatti in un argomento nazionale. Qui i dettagli verificati, le voci delle celebrità e ciò che i video sembrano raccontare.

Due morti a gennaio: cosa è accaduto a Minneapolis

Nel primo mese dell’anno due cittadini statunitensi sono rimasti uccisi in interventi dell’Immigration and Customs Enforcement. Le circostanze presentate dall’agenzia sono state messe in discussione da filmati e testimonianze.

7 gennaio: a Minneapolis è morta Renee Nicole Good, 37 anni, durante una protesta contro l’aumento della presenza dell’ICE nella città.

a Minneapolis è morta Renee Nicole Good, 37 anni, durante una protesta contro l’aumento della presenza dell’ICE nella città. 24 gennaio: è stato ucciso Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva, che stava riprendendo l’intervento degli agenti e aveva aiutato una donna spintonata.

I rapporti ufficiali sostengono che entrambe le persone avrebbero minacciato gli agenti. I video condivisi online, però, mettono in dubbio queste versioni. Quelle immagini sono al centro del dibattito pubblico.

Le clip che contestano la versione ufficiale

I filmati disponibili mostrano dettagli che contrastano con le ricostruzioni delle autorità. Gli esperti legali e alcuni osservatori affermano che quei video dovrebbero essere esaminati a fondo.

I filmati relativi a Renee Good non mostrano chiaramente un’azione diretta con il veicolo contro gli agenti.

Nel caso di Alex Pretti, le registrazioni documentano che stava filmando da distanza e che non avrebbe puntato l’arma contro gli agenti.

Entrambi i casi sollevano dubbi sulla legittimità dell’uso del fuoco e sulla necessità dell’intervento letale.

Le reazioni di attori e registi: nomi e messaggi principali

La comunità cinematografica ha risposto rapidamente. Molte star hanno commentato sui social e al Sundance Film Festival.

Pedro Pascal ha pubblicato una lista di persone uccise e chiesto che vengano ricordate e che si indaghi per giustizia.

ha pubblicato una lista di persone uccise e chiesto che vengano ricordate e che si indaghi per giustizia. Mark Ruffalo ha rilanciato video e segnalato episodi di violenza nell’azione degli agenti.

ha rilanciato video e segnalato episodi di violenza nell’azione degli agenti. Josh Gad ha definito la situazione innaturale e inaccettabile.

ha definito la situazione innaturale e inaccettabile. Jamie Lee Curtis ha accusato il governo e sostenuto le proteste locali.

ha accusato il governo e sostenuto le proteste locali. Stephen King su X ha scritto che Alex Pretti è stato ucciso, una presa di posizione netta che ha amplificato il dibattito.

Il Sundance come piattaforma di protesta

Il festival ha ospitato dichiarazioni e gesti simbolici. Alcune star hanno usato il red carpet per attirare l’attenzione sull’argomento.

Più attori hanno indossato spille con la scritta ICE OUT .

. Altre figure del festival hanno rilasciato interviste per condannare l’intervento federale in Minnesota.

Voce alle vittime, reazioni familiari e pubbliche

Oltre alle star, sono arrivate affermazioni dalla famiglia di Alex Pretti. Le dichiarazioni parlano di dolore e rabbia. La famiglia chiede chiarezza e verità sui fatti.

La comunità locale ha organizzato eventi e manifestazioni.

Organizzazioni per i diritti civili richiedono indagini indipendenti.

Accuse contro l’ICE e parole forti nel dibattito politico

Diverse personalità hanno usato toni duri. Alcuni commentatori hanno paragonato l’azione dell’agenzia a pratiche che violano diritti civili fondamentali.

Si parla di una presenza eccessiva dell’ICE in quartieri e proteste contro il suo operato.

Le critiche coinvolgono anche esponenti del governo che hanno autorizzato o sostenuto le operazioni.

Chi ha parlato pubblicamente: elenco e messaggi

Molti nomi del cinema si sono esposti in difesa delle vittime. Qui una lista dei protagonisti delle reazioni pubbliche.

Natalie Portman ha definito gli eventi inaccettabili e ha elogiato la solidarietà tra cittadini.

ha definito gli eventi inaccettabili e ha elogiato la solidarietà tra cittadini. Jenna Ortega ha espresso disagio per la normalizzazione della violenza e l’assenza di sanzioni.

ha espresso disagio per la normalizzazione della violenza e l’assenza di sanzioni. Olivia Wilde ha portato la spilla ICE OUT sul red carpet e invitato a delegittimare l’agenzia.

ha portato la spilla ICE OUT sul red carpet e invitato a delegittimare l’agenzia. Walton Goggins ha condannato pubblicamente gli omicidi attribuiti agli agenti.

ha condannato pubblicamente gli omicidi attribuiti agli agenti. Florence Pugh ha condiviso il comunicato della famiglia Pretti, sottolineando il dolore e la rabbia dei cari.

Impatto mediatico e cosa resta da chiarire

I video, le testimonianze e le prese di posizione pubbliche hanno acceso i riflettori nazionali. Rimangono diverse questioni aperte che richiedono risposte ufficiali.

Verificare la versione fornita dagli agenti alla luce delle immagini disponibili.

Stabilire eventuali responsabilità penali e procedurali.

Capire l’estensione e la natura delle operazioni ICE in aree urbane come Minneapolis.

Nomination e appelli per giustizia

La dimensione mediatica ha generato appelli per indagini indipendenti. Molte richieste insistono sul controllo civile delle forze federali e sulla trasparenza nelle operazioni.

Sindaci, avvocati per i diritti civili e alcuni legislatori chiedono accertamenti esterni.

Gruppi della società civile spingono per riforme e limiti all’uso della forza.

Articoli simili

Vota questo articolo