Geolier: autorità è il banger estivo che anticipa i concerti negli stadi

È uscito il 4 giugno il nuovo singolo di Geolier, intitolato Autorità, pubblicato per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. La release arriva a ridosso dell’avvio del suo primo tour negli stadi, e porta con sé immagini forti, versi in dialetto napoletano e un messaggio che unisce rivendicazione personale e identità di quartiere.
Cosa esprime “Autorità”: temi, immagini e tono
Il brano punta su un linguaggio asciutto e deciso. Il motore è la rabbia, la fame e il senso di appartenenza.
Si alternano due registri. Il primo è individuale: il rapper afferma forza e comando. Il secondo è collettivo: il racconto del quartiere, della povertà e delle famiglie strette dal freddo.
L’immagine ricorrente è animale: il pitbull, il leone, il cane affamato. Questi simboli parlano di fedeltà, minaccia e protezione.
Il ritornello con la formula “e si tuocc’ a un e nuij, tuocc a t’quant” trasforma la singola offesa in codice di gruppo. La fame dei bambini smette di essere solo metafora.
Testo completo in napoletano
Di seguito il testo originale del brano, in dialetto napoletano.
M’ prorn ‘e man’
o song’ sord’ o mazzat’
ma va buon’ in entrambi i casi
o Napl mo’ vec’ sul’ int’ a curva A
mic’ ‘nta tribuna autorità
Ij teng autorità
palazz’ sagln
uagliun sanginan’
chiovn col’ ‘e nu ripar’
‘o truov’ sott’ a l’al’ ‘e l’angl
‘o pitbull mi’ m’allec’ ‘e man
a te t’ pisc’ nderr’ ‘e pier’
iss’ m’ rivel’ ‘e ‘nfam me fedel’
stracc’ a pllicl
ngopp ‘o sedil’
tatuagg’ ‘e nu mitr’
ngopp all’ombellic’
cullan’ appes’ ngann’
e ogni tant’ oscilln
ogni singl è nu platin’
l’or ‘o mettn’ ‘e zingr
m’assett’ nderr’ comme ‘o general’
‘e facc’ genuflettr
‘nu frat’ a mezzanott’ cagn’
come Cenertl
‘nta vit ‘o si scrittor’
o si’ sulament’ l’interprt
a fam’ m’ fa’ assai
chiù paur’ e ‘nu proiettil’
Lampiun stann appicciat
famigl stann astrignut
ca ‘ fridd’ si ven’ mett’
te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid
criatur’ sott’ ‘e 10 ann
so’ chiù gruoss’ ‘re pat’
nuij stam frnenn ‘o cash
‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij?
E si tuocc’a un e nuij
tuocc a t’quant
si faij mal’ a un ‘e nuij
cio faij a t’quant
‘o criatur’ ten’ fam’
s’ sta sciupann’
e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’
s’ sta asciuttan’
E si tuocc’a un e nuij
tuocc a t’quant
si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’”
‘o criatur’ ten’ fam’
s’sta sciupann’
e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’
s’ sta asciuttan’
Si over’ si nun t’prsient
nun t’ammsura cu nuii
c’arriv’ ‘e pier’ arriverderci
nu can affil’ ‘e rient’
rann’ ‘e muorz’ ‘nta cortecc’
‘e quant’ ten’ fam’
mang’ pur ‘nta munnezz’
‘o ruggit’ ro lion’
‘nta forest’ dett’ legg’
‘nu frat’ nten’ ‘a voc’
manc’ l’uocch’
manc’ ‘e ‘recch
pcch’ passan’ ‘o tiemp’
fors’ è megl’ a ne tne
c lag’ chiest’ a Dio pcchè
però nma’ itt’ nient’
quant fa fridd c’astrignimm
è sul’ ‘na ragion’
p’ rimane semp’ unit’
so’ stat’ tradit’
a chi nun ess’ mai tradit’
m’ n’ fac’ ‘na ragion’
e m’allec’ t’e ferit’
ma ii c’ m’ n’ fac’ ‘e sti sord’ garantit’?
st’aereo è 8 post
sulament’ 2 so chin’
a casa mij s’affacc’ ‘a mar
e ‘o sacc sul’ p’ sentito dir’
nun c’ stong’ mai e s’ ‘a godn ‘e filippin’
Lampiun stann appicciat
famigl stann astrignut
ca ‘ fridd’ si ven’ mett’
te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid
criatur’ sott’ ‘e 10 ann
so’ chiù gruoss’ ‘re pat’
nuij stam frnenn ‘o cash
‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij?
E si tuocc’a un e nuij
tuocc a t’quant
si faij mal’ a un ‘e nuij
cio faij a t’quant
‘o criatur’ ten’ fam’
s’ sta sciupann’
e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’
s’ sta asciuttan’
E si tuocc’a un e nuij
tuocc a t’quant
si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’”
‘o criatur’ ten’ fam’
s’sta sciupann’
e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’
s’ sta asciuttan’
La traduzione in italiano: frasi chiave e resa
Per chi non conosce il dialetto, ecco la versione in italiano standard. Rende riconoscibili immagini e significati.
Mi prudono le mani
o sono soldi o botte
ma va bene in entrambi i casi
il Napoli lo vedo solo dalla curva A
mica dentro tribuna autorità
io ce l’ho l’autorità
palazzi che salgono
ragazzi che sanguinano
piovono colpi senza riparo
lo trovi sotto l’ala dell’angelo
il mio pitbull mi lecca le mani
a te ti piscia per terra ai piedi
lui mi rivela gli infami, mi è fedele
strappo la pellicola
sopra il sedile
tatuaggio di un mitra
sull’ombelico
collana appesa al collo
e ogni tanto oscilla
ogni singolo è un platino
l’oro lo mettono gli zingari
mi siedo per terra come il generale
li faccio inginocchiare
un fratello a mezzanotte cambia
come Cenerentola
nella vita o sei scrittore
o sei soltanto l’interprete
la fame mi fa molta
più paura di un proiettile
I lampioni sono accesi
le famiglie stanno strette
se il freddo viene a mettersi
te ne stai in quattro sotto un plaid
bambini sotto i 10 anni
sono più grandi dei padri
noi stiamo finendo i soldi
non c’è mai chi paghi questi stipendi?
E se tocchi uno di noi
tocchi tutti
se fai male a uno di noi
ce lo fai a tutti
il bambino ha fame
si sta sciupando
e tutto il sangue che è caduto
si sta asciugando
E se tocchi uno di noi
tocchi tutti
se fai male dici “buono, sto maturando”
il bambino ha fame
si sta sciupando
e tutto il sangue che è caduto
si sta asciugando
Se davvero non ti presenti
non ti misuri con noi
ci arrivi coi piedi, arrivederci
un cane affila i denti
dà morsi alla corteccia
da quanta fame ha
mangia anche dalla munnezza
il ruggito del leone
nella foresta detta legge
un fratello non ha voce
nemmeno gli occhi
nemmeno le orecchie
forse è meglio non averli
gliel’ho chiesto a Dio perché
però non ha mai detto niente
quando fa freddo ci stringiamo
è solo una ragione
per rimanere sempre uniti
sono stato tradito
da chi non avrei mai tradito
me ne faccio una ragione
e mi lecco le ferite
ma io che me ne faccio di questi soldi garantiti?
questo aereo è da 8 posti
solamente 2 sono occupati
casa mia si affaccia sul mare
e lo so solo per sentito dire
non ci sto mai e se la godono i filippini
Dal singolo agli stadi: calendario e record del tour
Il tour estivo ha dato slancio alla release.
- Data zero: 6 giugno a Termoli.
- Prima tappa ufficiale: 13 giugno a Milano, San Siro.
- Altre tappe: Roma, Messina e tre date a Napoli, tutte sold out.
Con queste serate Geolier è il primo artista napoletano dopo Edoardo Bennato (1980) a calcare il palco del Meazza. È anche il primo a esibirsi lì cantando in napoletano.
L’estate proseguirà poi con apparizioni nei festival del circuito.
Crediti del singolo e nota legale
Team creativo
- Titolo: Autorità
- Artista: Geolier
- Testo: Emanuele Palumbo (Geolier)
- Musica: Antonio Lago, Simone Capurro, Vincenzo Marino
- Produzione: Starchild, Yung Snapp, Sottomarino
- Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy
Nota copyright: i testi citati sono impiegati per informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano dei titolari. Per segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it.
Articoli simili
- Phantom Geolier con 50 Cent: testo e significato del singolo
- Geolier e 50 Cent: nuovo video Phantom girato al Hard Rock Guitar Hotel di Miami
- Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò
- Shiva in top 20 su Spotify: Vangelo sfiora 6,3 milioni di stream al debutto
- Deddè senza stress con Ciccio Merolla: nuovo singolo invita a rallentare
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.