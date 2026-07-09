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Geolier: autorità è il banger estivo che anticipa i concerti negli stadi

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Di : Enrico Valiani

Geolier torna con “Autorità”, un banger estivo alla vigilia degli stadi
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È uscito il 4 giugno il nuovo singolo di Geolier, intitolato Autorità, pubblicato per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. La release arriva a ridosso dell’avvio del suo primo tour negli stadi, e porta con sé immagini forti, versi in dialetto napoletano e un messaggio che unisce rivendicazione personale e identità di quartiere.

Cosa esprime “Autorità”: temi, immagini e tono

Il brano punta su un linguaggio asciutto e deciso. Il motore è la rabbia, la fame e il senso di appartenenza.

Si alternano due registri. Il primo è individuale: il rapper afferma forza e comando. Il secondo è collettivo: il racconto del quartiere, della povertà e delle famiglie strette dal freddo.

L’immagine ricorrente è animale: il pitbull, il leone, il cane affamato. Questi simboli parlano di fedeltà, minaccia e protezione.

Il ritornello con la formula “e si tuocc’ a un e nuij, tuocc a t’quant” trasforma la singola offesa in codice di gruppo. La fame dei bambini smette di essere solo metafora.

Testo completo in napoletano

Di seguito il testo originale del brano, in dialetto napoletano.

M’ prorn ‘e man’

o song’ sord’ o mazzat’

ma va buon’ in entrambi i casi

o Napl mo’ vec’ sul’ int’ a curva A

mic’ ‘nta tribuna autorità

Ij teng autorità

palazz’ sagln

uagliun sanginan’

chiovn col’ ‘e nu ripar’

‘o truov’ sott’ a l’al’ ‘e l’angl

‘o pitbull mi’ m’allec’ ‘e man

a te t’ pisc’ nderr’ ‘e pier’

iss’ m’ rivel’ ‘e ‘nfam me fedel’

stracc’ a pllicl

ngopp ‘o sedil’

tatuagg’ ‘e nu mitr’

ngopp all’ombellic’

cullan’ appes’ ngann’

e ogni tant’ oscilln

ogni singl è nu platin’

l’or ‘o mettn’ ‘e zingr

m’assett’ nderr’ comme ‘o general’

‘e facc’ genuflettr

‘nu frat’ a mezzanott’ cagn’

come Cenertl

‘nta vit ‘o si scrittor’

o si’ sulament’ l’interprt

a fam’ m’ fa’ assai

chiù paur’ e ‘nu proiettil’

Lampiun stann appicciat

famigl stann astrignut

ca ‘ fridd’ si ven’ mett’

te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid

criatur’ sott’ ‘e 10 ann

so’ chiù gruoss’ ‘re pat’

nuij stam frnenn ‘o cash

‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij?

E si tuocc’a un e nuij

tuocc a t’quant

si faij mal’ a un ‘e nuij

cio faij a t’quant

‘o criatur’ ten’ fam’

s’ sta sciupann’

e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’

s’ sta asciuttan’

E si tuocc’a un e nuij

tuocc a t’quant

si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’”

‘o criatur’ ten’ fam’

s’sta sciupann’

e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’

s’ sta asciuttan’

Si over’ si nun t’prsient

nun t’ammsura cu nuii

c’arriv’ ‘e pier’ arriverderci

nu can affil’ ‘e rient’

rann’ ‘e muorz’ ‘nta cortecc’

‘e quant’ ten’ fam’

mang’ pur ‘nta munnezz’

‘o ruggit’ ro lion’

‘nta forest’ dett’ legg’

‘nu frat’ nten’ ‘a voc’

manc’ l’uocch’

manc’ ‘e ‘recch

pcch’ passan’ ‘o tiemp’

fors’ è megl’ a ne tne

c lag’ chiest’ a Dio pcchè

però nma’ itt’ nient’

quant fa fridd c’astrignimm

è sul’ ‘na ragion’

p’ rimane semp’ unit’

so’ stat’ tradit’

a chi nun ess’ mai tradit’

m’ n’ fac’ ‘na ragion’

e m’allec’ t’e ferit’

ma ii c’ m’ n’ fac’ ‘e sti sord’ garantit’?

st’aereo è 8 post

sulament’ 2 so chin’

a casa mij s’affacc’ ‘a mar

e ‘o sacc sul’ p’ sentito dir’

nun c’ stong’ mai e s’ ‘a godn ‘e filippin’

Lampiun stann appicciat

famigl stann astrignut

ca ‘ fridd’ si ven’ mett’

te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid

criatur’ sott’ ‘e 10 ann

so’ chiù gruoss’ ‘re pat’

nuij stam frnenn ‘o cash

‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij?

E si tuocc’a un e nuij

tuocc a t’quant

si faij mal’ a un ‘e nuij

cio faij a t’quant

‘o criatur’ ten’ fam’

s’ sta sciupann’

e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’

s’ sta asciuttan’

E si tuocc’a un e nuij

tuocc a t’quant

si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’”

‘o criatur’ ten’ fam’

s’sta sciupann’

e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’

s’ sta asciuttan’

La traduzione in italiano: frasi chiave e resa

Per chi non conosce il dialetto, ecco la versione in italiano standard. Rende riconoscibili immagini e significati.

Vedi anche  Piero Pelù sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Rumore Dentro

Mi prudono le mani

o sono soldi o botte

ma va bene in entrambi i casi

il Napoli lo vedo solo dalla curva A

mica dentro tribuna autorità

io ce l’ho l’autorità

palazzi che salgono

ragazzi che sanguinano

piovono colpi senza riparo

lo trovi sotto l’ala dell’angelo

il mio pitbull mi lecca le mani

a te ti piscia per terra ai piedi

lui mi rivela gli infami, mi è fedele

strappo la pellicola

sopra il sedile

tatuaggio di un mitra

sull’ombelico

collana appesa al collo

e ogni tanto oscilla

ogni singolo è un platino

l’oro lo mettono gli zingari

mi siedo per terra come il generale

li faccio inginocchiare

un fratello a mezzanotte cambia

come Cenerentola

nella vita o sei scrittore

o sei soltanto l’interprete

la fame mi fa molta

più paura di un proiettile

I lampioni sono accesi

le famiglie stanno strette

se il freddo viene a mettersi

te ne stai in quattro sotto un plaid

bambini sotto i 10 anni

sono più grandi dei padri

noi stiamo finendo i soldi

non c’è mai chi paghi questi stipendi?

E se tocchi uno di noi

tocchi tutti

se fai male a uno di noi

ce lo fai a tutti

il bambino ha fame

si sta sciupando

e tutto il sangue che è caduto

si sta asciugando

E se tocchi uno di noi

tocchi tutti

se fai male dici “buono, sto maturando”

il bambino ha fame

si sta sciupando

e tutto il sangue che è caduto

si sta asciugando

Se davvero non ti presenti

non ti misuri con noi

ci arrivi coi piedi, arrivederci

un cane affila i denti

dà morsi alla corteccia

da quanta fame ha

mangia anche dalla munnezza

il ruggito del leone

nella foresta detta legge

un fratello non ha voce

nemmeno gli occhi

nemmeno le orecchie

forse è meglio non averli

gliel’ho chiesto a Dio perché

però non ha mai detto niente

quando fa freddo ci stringiamo

è solo una ragione

per rimanere sempre uniti

sono stato tradito

da chi non avrei mai tradito

me ne faccio una ragione

e mi lecco le ferite

ma io che me ne faccio di questi soldi garantiti?

questo aereo è da 8 posti

solamente 2 sono occupati

casa mia si affaccia sul mare

e lo so solo per sentito dire

non ci sto mai e se la godono i filippini

Dal singolo agli stadi: calendario e record del tour

Il tour estivo ha dato slancio alla release.

Vedi anche  Arisa foto mosse: tracklist, autori e analisi dei 14 brani dell'album

  • Data zero: 6 giugno a Termoli.

  • Prima tappa ufficiale: 13 giugno a Milano, San Siro.

  • Altre tappe: Roma, Messina e tre date a Napoli, tutte sold out.

Con queste serate Geolier è il primo artista napoletano dopo Edoardo Bennato (1980) a calcare il palco del Meazza. È anche il primo a esibirsi lì cantando in napoletano.

L’estate proseguirà poi con apparizioni nei festival del circuito.

Crediti del singolo e nota legale

Team creativo

  • Titolo: Autorità

  • Artista: Geolier

  • Testo: Emanuele Palumbo (Geolier)

  • Musica: Antonio Lago, Simone Capurro, Vincenzo Marino

  • Produzione: Starchild, Yung Snapp, Sottomarino

  • Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono impiegati per informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano dei titolari. Per segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it.

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