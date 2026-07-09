Geolier: autorità è il banger estivo che anticipa i concerti negli stadi

È uscito il 4 giugno il nuovo singolo di Geolier, intitolato Autorità, pubblicato per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. La release arriva a ridosso dell’avvio del suo primo tour negli stadi, e porta con sé immagini forti, versi in dialetto napoletano e un messaggio che unisce rivendicazione personale e identità di quartiere.

Cosa esprime “Autorità”: temi, immagini e tono

Il brano punta su un linguaggio asciutto e deciso. Il motore è la rabbia, la fame e il senso di appartenenza.

Si alternano due registri. Il primo è individuale: il rapper afferma forza e comando. Il secondo è collettivo: il racconto del quartiere, della povertà e delle famiglie strette dal freddo.

L’immagine ricorrente è animale: il pitbull, il leone, il cane affamato. Questi simboli parlano di fedeltà, minaccia e protezione.

Il ritornello con la formula “e si tuocc’ a un e nuij, tuocc a t’quant” trasforma la singola offesa in codice di gruppo. La fame dei bambini smette di essere solo metafora.

Testo completo in napoletano

Di seguito il testo originale del brano, in dialetto napoletano.

M’ prorn ‘e man’ o song’ sord’ o mazzat’ ma va buon’ in entrambi i casi o Napl mo’ vec’ sul’ int’ a curva A mic’ ‘nta tribuna autorità Ij teng autorità palazz’ sagln uagliun sanginan’ chiovn col’ ‘e nu ripar’ ‘o truov’ sott’ a l’al’ ‘e l’angl ‘o pitbull mi’ m’allec’ ‘e man a te t’ pisc’ nderr’ ‘e pier’ iss’ m’ rivel’ ‘e ‘nfam me fedel’ stracc’ a pllicl ngopp ‘o sedil’ tatuagg’ ‘e nu mitr’ ngopp all’ombellic’ cullan’ appes’ ngann’ e ogni tant’ oscilln ogni singl è nu platin’ l’or ‘o mettn’ ‘e zingr m’assett’ nderr’ comme ‘o general’ ‘e facc’ genuflettr ‘nu frat’ a mezzanott’ cagn’ come Cenertl ‘nta vit ‘o si scrittor’ o si’ sulament’ l’interprt a fam’ m’ fa’ assai chiù paur’ e ‘nu proiettil’ Lampiun stann appicciat famigl stann astrignut ca ‘ fridd’ si ven’ mett’ te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid criatur’ sott’ ‘e 10 ann so’ chiù gruoss’ ‘re pat’ nuij stam frnenn ‘o cash ‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij? E si tuocc’a un e nuij tuocc a t’quant si faij mal’ a un ‘e nuij cio faij a t’quant ‘o criatur’ ten’ fam’ s’ sta sciupann’ e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’ s’ sta asciuttan’ E si tuocc’a un e nuij tuocc a t’quant si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’” ‘o criatur’ ten’ fam’ s’sta sciupann’ e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’ s’ sta asciuttan’ Si over’ si nun t’prsient nun t’ammsura cu nuii c’arriv’ ‘e pier’ arriverderci nu can affil’ ‘e rient’ rann’ ‘e muorz’ ‘nta cortecc’ ‘e quant’ ten’ fam’ mang’ pur ‘nta munnezz’ ‘o ruggit’ ro lion’ ‘nta forest’ dett’ legg’ ‘nu frat’ nten’ ‘a voc’ manc’ l’uocch’ manc’ ‘e ‘recch pcch’ passan’ ‘o tiemp’ fors’ è megl’ a ne tne c lag’ chiest’ a Dio pcchè però nma’ itt’ nient’ quant fa fridd c’astrignimm è sul’ ‘na ragion’ p’ rimane semp’ unit’ so’ stat’ tradit’ a chi nun ess’ mai tradit’ m’ n’ fac’ ‘na ragion’ e m’allec’ t’e ferit’ ma ii c’ m’ n’ fac’ ‘e sti sord’ garantit’? st’aereo è 8 post sulament’ 2 so chin’ a casa mij s’affacc’ ‘a mar e ‘o sacc sul’ p’ sentito dir’ nun c’ stong’ mai e s’ ‘a godn ‘e filippin’ Lampiun stann appicciat famigl stann astrignut ca ‘ fridd’ si ven’ mett’ te quattr’ sott’ ‘a ‘nu pleid criatur’ sott’ ‘e 10 ann so’ chiù gruoss’ ‘re pat’ nuij stam frnenn ‘o cash ‘nia mai chi ‘e da t’sti stipendij? E si tuocc’a un e nuij tuocc a t’quant si faij mal’ a un ‘e nuij cio faij a t’quant ‘o criatur’ ten’ fam’ s’ sta sciupann’ e tutt’ ‘o sang’ ca ‘e carut’ s’ sta asciuttan’ E si tuocc’a un e nuij tuocc a t’quant si fa’ mal’ ric’ “buon, sto maturann’” ‘o criatur’ ten’ fam’ s’sta sciupann’ e tutt’ ‘o sang’ ca’ è carut’ s’ sta asciuttan’

La traduzione in italiano: frasi chiave e resa

Per chi non conosce il dialetto, ecco la versione in italiano standard. Rende riconoscibili immagini e significati.

Mi prudono le mani o sono soldi o botte ma va bene in entrambi i casi il Napoli lo vedo solo dalla curva A mica dentro tribuna autorità io ce l’ho l’autorità palazzi che salgono ragazzi che sanguinano piovono colpi senza riparo lo trovi sotto l’ala dell’angelo il mio pitbull mi lecca le mani a te ti piscia per terra ai piedi lui mi rivela gli infami, mi è fedele strappo la pellicola sopra il sedile tatuaggio di un mitra sull’ombelico collana appesa al collo e ogni tanto oscilla ogni singolo è un platino l’oro lo mettono gli zingari mi siedo per terra come il generale li faccio inginocchiare un fratello a mezzanotte cambia come Cenerentola nella vita o sei scrittore o sei soltanto l’interprete la fame mi fa molta più paura di un proiettile I lampioni sono accesi le famiglie stanno strette se il freddo viene a mettersi te ne stai in quattro sotto un plaid bambini sotto i 10 anni sono più grandi dei padri noi stiamo finendo i soldi non c’è mai chi paghi questi stipendi? E se tocchi uno di noi tocchi tutti se fai male a uno di noi ce lo fai a tutti il bambino ha fame si sta sciupando e tutto il sangue che è caduto si sta asciugando E se tocchi uno di noi tocchi tutti se fai male dici “buono, sto maturando” il bambino ha fame si sta sciupando e tutto il sangue che è caduto si sta asciugando Se davvero non ti presenti non ti misuri con noi ci arrivi coi piedi, arrivederci un cane affila i denti dà morsi alla corteccia da quanta fame ha mangia anche dalla munnezza il ruggito del leone nella foresta detta legge un fratello non ha voce nemmeno gli occhi nemmeno le orecchie forse è meglio non averli gliel’ho chiesto a Dio perché però non ha mai detto niente quando fa freddo ci stringiamo è solo una ragione per rimanere sempre uniti sono stato tradito da chi non avrei mai tradito me ne faccio una ragione e mi lecco le ferite ma io che me ne faccio di questi soldi garantiti? questo aereo è da 8 posti solamente 2 sono occupati casa mia si affaccia sul mare e lo so solo per sentito dire non ci sto mai e se la godono i filippini

Dal singolo agli stadi: calendario e record del tour

Il tour estivo ha dato slancio alla release.

Data zero: 6 giugno a Termoli.

Prima tappa ufficiale: 13 giugno a Milano, San Siro.

Altre tappe: Roma, Messina e tre date a Napoli, tutte sold out.

Con queste serate Geolier è il primo artista napoletano dopo Edoardo Bennato (1980) a calcare il palco del Meazza. È anche il primo a esibirsi lì cantando in napoletano.

L’estate proseguirà poi con apparizioni nei festival del circuito.

Crediti del singolo e nota legale

Team creativo

Titolo: Autorità

Artista: Geolier

Testo: Emanuele Palumbo (Geolier)

(Geolier) Musica: Antonio Lago , Simone Capurro , Vincenzo Marino

, , Produzione: Starchild , Yung Snapp , Sottomarino

, , Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

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