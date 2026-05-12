Arisa, “Foto Mosse”: tracklist, autori e analisi dei 14 brani dell’album

Arisa torna con “Foto Mosse”, un album che mette a nudo sentimenti e immagini sfocate. Ogni brano è un piccolo racconto, sospeso tra confessione e poesia, frutto di nuove collaborazioni e di una produzione curata nei dettagli.

Panoramica dell’album e chi ha lavorato con Arisa

L’album conta 14 canzoni. Per la prima volta Arisa firma gran parte dei brani insieme ad autori noti.

Autori coinvolti: Giuseppe Anastasi, Dimartino (Antonio Di Martino), Galeffi, Dente, Andrea Bonomo e altri.

Giuseppe Anastasi, Dimartino (Antonio Di Martino), Galeffi, Dente, Andrea Bonomo e altri. Produzione: Mamakass, ovvero Fabio Dalè e Carlo Frigerio.

Mamakass, ovvero Fabio Dalè e Carlo Frigerio. Solo un pezzo non porta la firma di Arisa: “Arrivederci”.

Come è organizzata la tracklist e cosa aspettarsi

Ogni traccia propone un universo emotivo diverso. Qui sotto trovi autori, compositori e note per comprenderne il senso.

1. Portami con te

Autori: Dimartino (Antonio Di Martino), Rosalba Pippa

Dimartino (Antonio Di Martino), Rosalba Pippa Compositori: Dimartino, Fabio Dalè, Carlo Frigerio

Un appello sincero e impacciato a fuggire insieme. Natura e immagini sensoriali riflettono fragilità e forza.

2. Il tuo profumo

Autori: Marco Cantagalli, Rosalba Pippa

Marco Cantagalli, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli

Un amore che fa male e attrae. Rabbia e nostalgia convivono in versi crudi.

Frase chiave: “fanculo già mi manchi”.

3. Amore universale

Autori: Giuseppe Peveri, Rosalba Pippa

Giuseppe Peveri, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Peveri, Giuseppe Barbera

Riflessione su amare e preservare se stessi. Il finale proclama una scelta di fedeltà personale.

Verso centrale: “prometto di essermi fedele”.

4. Magica Favola

Autori: Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Rosalba Pippa

Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli

Un viaggio tra infanzia e maturità. Ricordi e immagini come fotografie interiori.

Nota: Portata da Arisa al Festival di Sanremo 2026.

5. Atomi

Autori: Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Alessandro Flora

Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Alessandro Flora Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Anastasi, Alessandro Flora

Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Anastasi, Alessandro Flora Arrangiamento: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa

Usa la fisica come metafora dell’amore. Immagini eccentrico-poetiche creano un senso di caos dolce.

6. Lonely boy

Autrice: Rosalba Pippa

Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Elya Zambolin, Rosalba Pippa

L’attesa vista da una finestra. Prossimità che non diventa incontro. Finale sospeso e non risolto.

7. Vento tra le braccia

Autori: Giuseppe Anastasi, Rosalba Pippa

Giuseppe Anastasi, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè

Una fuga a Maratea diventa simbolo di autonomia. Immagini leggere, respiro e sollievo quotidiano.

8. Non mi mancherai

Autori: Andrea Bonomo, Rosalba Pippa

Andrea Bonomo, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè

Fine della relazione raccontata con lucidità. Il titolo suona come un tentativo di convincersi.

9. Foto Mosse

Autori: Rosalba Pippa, Galeffi (Carlo Di Francesco)

Rosalba Pippa, Galeffi (Carlo Di Francesco) Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Galeffi

La title track: immagini sfocate e autentiche. La verità emerge nel movimento.

10. Cime Tempestose

Autori: Marco Cantagalli, Rosalba Pippa

Marco Cantagalli, Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli

Solitudine e rimpianto dopo una separazione. Paesaggi emotivi forti e voce che cerca un contatto.

11. Ed era Maggio

Autrice: Rosalba Pippa

Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa

Amore ciclico legato a stagioni ripetute. Maggio come simbolo di incontri che tornano ma non si risolvono.

12. Benedetti amanti

Autore: Giuseppe Anastasi

Giuseppe Anastasi Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Colavecchio

Un inno ai gesti semplici dell’affetto. Atmosfera domestica e inclusiva.

13. Nuvole

Autrice: Rosalba Pippa

Rosalba Pippa Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa

Racconto di una relazione tossica. Le nuvole diventano metafora di un amore che ammala.

Immagine finale: lacrime che diventano “pane”.

14. Arrivederci

Autori e compositori: Giulio Cannavale, Giorgia Pesare

L’unico brano non scritto da Arisa. Addio aperto, fragile, rimandato. Lascia una porta socchiusa sul possibile ritorno.

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