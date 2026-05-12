Arisa, “Foto Mosse”: tracklist, autori e analisi dei 14 brani dell’album

Arisa torna con “Foto Mosse”, un album che mette a nudo sentimenti e immagini sfocate. Ogni brano è un piccolo racconto, sospeso tra confessione e poesia, frutto di nuove collaborazioni e di una produzione curata nei dettagli.
Panoramica dell’album e chi ha lavorato con Arisa
L’album conta 14 canzoni. Per la prima volta Arisa firma gran parte dei brani insieme ad autori noti.
- Autori coinvolti: Giuseppe Anastasi, Dimartino (Antonio Di Martino), Galeffi, Dente, Andrea Bonomo e altri.
- Produzione: Mamakass, ovvero Fabio Dalè e Carlo Frigerio.
- Solo un pezzo non porta la firma di Arisa: “Arrivederci”.
Come è organizzata la tracklist e cosa aspettarsi
Ogni traccia propone un universo emotivo diverso. Qui sotto trovi autori, compositori e note per comprenderne il senso.
1. Portami con te
- Autori: Dimartino (Antonio Di Martino), Rosalba Pippa
- Compositori: Dimartino, Fabio Dalè, Carlo Frigerio
Un appello sincero e impacciato a fuggire insieme. Natura e immagini sensoriali riflettono fragilità e forza.
2. Il tuo profumo
- Autori: Marco Cantagalli, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli
Un amore che fa male e attrae. Rabbia e nostalgia convivono in versi crudi.
Frase chiave: “fanculo già mi manchi”.
3. Amore universale
- Autori: Giuseppe Peveri, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Peveri, Giuseppe Barbera
Riflessione su amare e preservare se stessi. Il finale proclama una scelta di fedeltà personale.
Verso centrale: “prometto di essermi fedele”.
4. Magica Favola
- Autori: Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli
Un viaggio tra infanzia e maturità. Ricordi e immagini come fotografie interiori.
Nota: Portata da Arisa al Festival di Sanremo 2026.
5. Atomi
- Autori: Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Alessandro Flora
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Anastasi, Alessandro Flora
- Arrangiamento: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa
Usa la fisica come metafora dell’amore. Immagini eccentrico-poetiche creano un senso di caos dolce.
6. Lonely boy
- Autrice: Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Elya Zambolin, Rosalba Pippa
L’attesa vista da una finestra. Prossimità che non diventa incontro. Finale sospeso e non risolto.
7. Vento tra le braccia
- Autori: Giuseppe Anastasi, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè
Una fuga a Maratea diventa simbolo di autonomia. Immagini leggere, respiro e sollievo quotidiano.
8. Non mi mancherai
- Autori: Andrea Bonomo, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè
Fine della relazione raccontata con lucidità. Il titolo suona come un tentativo di convincersi.
9. Foto Mosse
- Autori: Rosalba Pippa, Galeffi (Carlo Di Francesco)
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Galeffi
La title track: immagini sfocate e autentiche. La verità emerge nel movimento.
10. Cime Tempestose
- Autori: Marco Cantagalli, Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Cantagalli
Solitudine e rimpianto dopo una separazione. Paesaggi emotivi forti e voce che cerca un contatto.
11. Ed era Maggio
- Autrice: Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa
Amore ciclico legato a stagioni ripetute. Maggio come simbolo di incontri che tornano ma non si risolvono.
12. Benedetti amanti
- Autore: Giuseppe Anastasi
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Marco Colavecchio
Un inno ai gesti semplici dell’affetto. Atmosfera domestica e inclusiva.
13. Nuvole
- Autrice: Rosalba Pippa
- Compositori: Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Rosalba Pippa
Racconto di una relazione tossica. Le nuvole diventano metafora di un amore che ammala.
Immagine finale: lacrime che diventano “pane”.
14. Arrivederci
- Autori e compositori: Giulio Cannavale, Giorgia Pesare
L’unico brano non scritto da Arisa. Addio aperto, fragile, rimandato. Lascia una porta socchiusa sul possibile ritorno.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.