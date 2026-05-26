Shiva in top 20 su Spotify: Vangelo sfiora 6,3 milioni di stream al debutto

Il rilascio di Vangelo il 10 aprile 2026 ha rivoluzionato la classifica Daily Top Songs Italy di Spotify. In poche ore l’album di Shiva ha riempito la vetta della chart, trasformando la lista in un vero e proprio dominio dell’artista.

Dominio su Spotify: come Vangelo ha occupato la classifica

Il primo giorno di pubblicazione ha visto 13 brani dell’album entrare nella Top 20. Le posizioni dalla prima alla tredicesima sono saltate tutte ai pezzi di Shiva. Il totale degli stream di questi brani supera i 6,29 milioni nel solo debutto.

I numeri indicano una distribuzione degli ascolti omogenea. La title track V per Vangelo guida con 611.821 stream. Subito sotto si trovano Babyface (605.483) e Obsessed con ANNA (598.369). I primi tre sono racchiusi in una forbice di meno di 14mila stream.

Tra i cinque brani più ascoltati ci sono anche Polvere Rosa (563.316) e Mayday feat. Lazza e Sfera Ebbasta (553.534). Il featuring con Tiziano Ferro, Bacio di Giuda, debutta all’undicesimo posto con 404.526 stream.

La classifica del 10 aprile: posizioni, artisti e stream

1 — V per Vangelo — Shiva — 611.821 stream 2 — Babyface — Shiva, Kid Yugi — 605.483 stream 3 — Obsessed — Shiva, ANNA — 598.369 stream 4 — Polvere Rosa — Shiva — 563.316 stream 5 — Mayday — Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta — 553.534 stream 6 — Spie — Shiva — 541.565 stream 7 — Peccati — Shiva — 521.070 stream 8 — Bad Bad Bad — Shiva, Geolier — 513.217 stream 9 — OSSESSIONE — Samurai Jay, Vito Salamanca — 493.812 stream 10 — Dio Esiste — Shiva — 463.171 stream 11 — Bacio di Giuda — Shiva, Tiziano Ferro — 404.526 stream 12 — Risorgere — Shiva — 336.784 stream 13 — Coscienza — Shiva — 327.691 stream 14 — DAVVERODAVVERO — Artie 5ive — 271.528 stream 15 — Take 6 — Shiva — 255.309 stream 16 — TU MI PIACI TANTO — Sayf — 242.466 stream 17 — CANZONE D’AMORE — Geolier — 217.373 stream 18 — Via dei Mille — Dipinto, Fresh Beatz — 201.867 stream 19 — 2 GIORNI DI FILA — Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA — 180.698 stream 20 — Stupida sfortuna — Fulminacci — 180.012 stream

Nota su OSSESSIONE

OSSESSIONE di Samurai Jay e Vito Salamanca interrompe la catena di brani di Shiva al nono posto. Il pezzo conta 493.812 stream e resta in classifica da 45 giorni, grazie all’eco del Festival di Sanremo.

Cosa significano questi numeri per le certificazioni FIMI

Con 13 tracce tra le prime 15 posizioni, l’impatto commerciale è evidente. I soli stream di debutto sono oltre i 6,29 milioni.

Qualche settimana fa Shiva aveva dichiarato il raggiungimento del disco d’oro in preorder. La FIMI ha poi chiarito che i preorder non vengono conteggiati nelle certificazioni ufficiali. Con i dati attuali, però, il traguardo dell’oro è a portata di mano.

Oro: molto probabile con le vendite e gli stream settimanali.

Platino: raggiungibile se si sommano le vendite fisiche e la tenuta degli stream nei giorni successivi.

Belve e televisione: l’annuncio dell’intervista

Nel frattempo Shiva ha confermato la sua partecipazione a Belve. L’artista ha postato la foto su quel celebre sgabello che caratterizza il programma.

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale della messa in onda. La presenza dell’intervista condotta da Francesca Fagnani potrebbe però andare in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2 in prima serata.

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