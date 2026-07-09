Keanu Reeves: Hidari, il film in stop-motion che reinventa il cinema dei samurai

Al Festival di Annecy ha rubato la scena un progetto che fonde artigianato antico e immaginario action contemporaneo. Hidari si presenta come un film in stop-motion scolpito nel legno e accompagnato dalla voce di Keanu Reeves. L’idea è ambiziosa: portare sullo schermo marionette lignee e un’estetica nuova, capace di parlare tanto al pubblico amante del cinema d’autore quanto agli appassionati di storie spettacolari.

Keanu Reeves: perché la star ha scelto Hidari

Reeves ha inviato un videomessaggio al festival. Ha mostrato entusiasmo e curiosità per il linguaggio visivo del film. Per l’attore il progetto coniuga spettacolo e intensità emotiva.

Il coinvolgimento di Keanu Reeves aumenta la visibilità internazionale. La sua voce servirà a incarnare il protagonista. La presenza di un nome così noto apre il film a un pubblico più ampio.

Un racconto ispirato a leggende giapponesi e a maestri falegnami

La figura centrale del progetto trae spunto da antiche storie. Hidari Jingoro è il mito che ha acceso la creatività del team. Secondo le leggende, questo maestro falegname dava apparente anima alle sue sculture.

Questa immagine ha convinto il regista a usare esclusivamente pupazzi di legno. La scelta vuole sottolineare il legame tra materia e anima della narrazione.

Wood Punk: una nuova estetica nata dal legno

Il team ha coniato il termine Wood Punk per definire l’universo visivo del film. Qui il legno non è solo materiale; è un linguaggio estetico e narrativo.

Venature e imperfezioni visibili in ogni fotogramma.

Segni degli scalpelli e texture reali come elementi di racconto.

Marionette artigianali che mostrano la fatica e il valore del fare manuale.

Ogni scena è costruita a mano. Gli autori vogliono che lo spettatore percepisca la fisicità del materiale. Questo approccio rende l’immagine palpabile e unica.

Trama: vendetta, meccanica lignea e battaglie epiche

La vicenda segue un giovane carpentiere impegnato nella ricostruzione del Castello di Edo. Una cospirazione porta alla morte del suo maestro e dell’amata. Il protagonista perde il braccio destro.

Per vendicarsi, costruisce un braccio meccanico di legno. Trasforma la propria abilità in una macchina da guerra. La sua lotta culmina contro un’armata di automi e un gigantesco robot devastante.

Il racconto mescola elementi storici, fantasy e steampunk giapponese. Ne nasce un’azione visiva che affianca dramma e azione coreografica.

La tecnica: stop-motion come scelta estetica e culturale

Il regista ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale. La risposta è stata netta: si è scelto lo stop-motion per passione e valore artistico.

Il film vuole dimostrare che la lentezza produttiva non è una debolezza. Al contrario, diventa forza espressiva. Ogni singola posa racconta cura e pazienza.

Come nasce l’idea e chi la produce

La produttrice Noriko Matsumoto ha spiegato che il protagonista è stato pensato fin dall’inizio come una fusione di riferimenti cinematografici orientali e occidentali. L’immaginario unisce suggestioni classiche e sensazioni moderne.

Il progetto ha avuto contatti con Hollywood, poi ha trovato una strada autonoma con la collaborazione di Questry. La produzione intende mantenere l’identità artistica intatta.

Prime reazioni, teaser e attesa internazionale

Il teaser ha già attirato milioni di visualizzazioni online. Le immagini mostrano combattimenti fluidi e la fisicità delle marionette. Il pubblico ha applaudito l’audacia estetica.

Teaser con oltre cinque milioni di visualizzazioni.

Reazioni positive ad Annecy per l’originalità visiva.

Interesse mediatico grazie alla presenza di Keanu Reeves.

Perché Hidari può segnare un cambiamento

Il film non si limita a esibire una tecnica antica. Vuole rimettere al centro il valore dell’artigianato. La produzione scommette sul potere dell’immagine tangibile.

Con il sostegno internazionale e una proposta visiva definita Wood Punk, Hidari si propone come un titolo capace di differenziarsi nel panorama dell’animazione contemporanea.

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