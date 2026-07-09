Keanu Reeves: Hidari, il film in stop-motion che reinventa il cinema dei samurai

Al Festival di Annecy ha rubato la scena un progetto che fonde artigianato antico e immaginario action contemporaneo. Hidari si presenta come un film in stop-motion scolpito nel legno e accompagnato dalla voce di Keanu Reeves. L’idea è ambiziosa: portare sullo schermo marionette lignee e un’estetica nuova, capace di parlare tanto al pubblico amante del cinema d’autore quanto agli appassionati di storie spettacolari.
Keanu Reeves: perché la star ha scelto Hidari
Reeves ha inviato un videomessaggio al festival. Ha mostrato entusiasmo e curiosità per il linguaggio visivo del film. Per l’attore il progetto coniuga spettacolo e intensità emotiva.
Il coinvolgimento di Keanu Reeves aumenta la visibilità internazionale. La sua voce servirà a incarnare il protagonista. La presenza di un nome così noto apre il film a un pubblico più ampio.
Un racconto ispirato a leggende giapponesi e a maestri falegnami
La figura centrale del progetto trae spunto da antiche storie. Hidari Jingoro è il mito che ha acceso la creatività del team. Secondo le leggende, questo maestro falegname dava apparente anima alle sue sculture.
Questa immagine ha convinto il regista a usare esclusivamente pupazzi di legno. La scelta vuole sottolineare il legame tra materia e anima della narrazione.
Wood Punk: una nuova estetica nata dal legno
Il team ha coniato il termine Wood Punk per definire l’universo visivo del film. Qui il legno non è solo materiale; è un linguaggio estetico e narrativo.
- Venature e imperfezioni visibili in ogni fotogramma.
- Segni degli scalpelli e texture reali come elementi di racconto.
- Marionette artigianali che mostrano la fatica e il valore del fare manuale.
Ogni scena è costruita a mano. Gli autori vogliono che lo spettatore percepisca la fisicità del materiale. Questo approccio rende l’immagine palpabile e unica.
Trama: vendetta, meccanica lignea e battaglie epiche
La vicenda segue un giovane carpentiere impegnato nella ricostruzione del Castello di Edo. Una cospirazione porta alla morte del suo maestro e dell’amata. Il protagonista perde il braccio destro.
Per vendicarsi, costruisce un braccio meccanico di legno. Trasforma la propria abilità in una macchina da guerra. La sua lotta culmina contro un’armata di automi e un gigantesco robot devastante.
Il racconto mescola elementi storici, fantasy e steampunk giapponese. Ne nasce un’azione visiva che affianca dramma e azione coreografica.
La tecnica: stop-motion come scelta estetica e culturale
Il regista ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale. La risposta è stata netta: si è scelto lo stop-motion per passione e valore artistico.
Il film vuole dimostrare che la lentezza produttiva non è una debolezza. Al contrario, diventa forza espressiva. Ogni singola posa racconta cura e pazienza.
Come nasce l’idea e chi la produce
La produttrice Noriko Matsumoto ha spiegato che il protagonista è stato pensato fin dall’inizio come una fusione di riferimenti cinematografici orientali e occidentali. L’immaginario unisce suggestioni classiche e sensazioni moderne.
Il progetto ha avuto contatti con Hollywood, poi ha trovato una strada autonoma con la collaborazione di Questry. La produzione intende mantenere l’identità artistica intatta.
Prime reazioni, teaser e attesa internazionale
Il teaser ha già attirato milioni di visualizzazioni online. Le immagini mostrano combattimenti fluidi e la fisicità delle marionette. Il pubblico ha applaudito l’audacia estetica.
- Teaser con oltre cinque milioni di visualizzazioni.
- Reazioni positive ad Annecy per l’originalità visiva.
- Interesse mediatico grazie alla presenza di Keanu Reeves.
Perché Hidari può segnare un cambiamento
Il film non si limita a esibire una tecnica antica. Vuole rimettere al centro il valore dell’artigianato. La produzione scommette sul potere dell’immagine tangibile.
Con il sostegno internazionale e una proposta visiva definita Wood Punk, Hidari si propone come un titolo capace di differenziarsi nel panorama dell’animazione contemporanea.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.