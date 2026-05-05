Deddè senza stress con Ciccio Merolla: nuovo singolo invita a rallentare

Un nuovo singolo che profuma di strada, mare e ritmo: Senza Stress è il brano che mette al centro il desiderio di rallentare e godersi la vita. La canzone dipinge una Napoli luminosa e autentica, lontana dalle solite immagini stereotipate, e invita l’ascoltatore a respirare tra vicoli e onde.

Atmosfera del brano e genere musicale

Il pezzo mescola groove e leggerezza. Il mood è pop, con radici funk che si avvertono nel ritmo e negli arrangiamenti.

Stile: funk-pop moderno

funk-pop moderno Tono: energico ma rilassato

energico ma rilassato Immagini: vita quotidiana, vicoli, mare

Le parole cercano la semplicità. Le melodie restano impresse con facilità. Il risultato è un brano fruibile e vivo.

Deddè e Ciccio Merolla: il dialogo tra due sensibilità

La collaborazione nasce dall’incontro tra due mondi artistici. Deddè porta una scrittura immediata e personale. Ciccio Merolla aggiunge profondità ritmica e sfumature di percussione.

Due approcci, una stessa Napoli

Il feat mette a fuoco due sguardi sulla città. Uno più giovane e diretto. L’altro carico di memoria e mestiere.

Deddè: voce e testo con tono intimo

voce e testo con tono intimo Ciccio Merolla: percussioni e impatto fisico

Dettagli di uscita e distribuzione

Il singolo esce venerdì 17 aprile sotto le insegne di Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. La scelta della casa discografica punta a un lancio capillare sui canali digitali.

Data di pubblicazione: venerdì 17 aprile

venerdì 17 aprile Etichette: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

Atlantic Records Italy / Warner Music Italy Formato: singolo digitale

Immagini e racconto urbano

Il testo è un racconto per immagini. Non si tratta di cliché, ma di scorci quotidiani. Vicoli, terrazze, e il profumo del mare diventano cornice di un invito a vivere con meno fretta.

Senza Stress utilizza luoghi reali come attori silenziosi. Le sonorità sostengono la narrazione senza appesantirla.

Cosa aspettarsi dall’ascolto

Chi ascolta può aspettarsi una traccia che si fa compagnia. Ritmo invitante, melodie che restano e una forte identità territoriale.

Brano adatto a playlist estive e urbane

Perfetto per chi cerca atmosfera e immediatezza

Ideale per chi ama contaminazioni tra pop e ritmi acustici

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