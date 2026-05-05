Deddè senza stress con Ciccio Merolla: nuovo singolo invita a rallentare

Un nuovo singolo che profuma di strada, mare e ritmo: Senza Stress è il brano che mette al centro il desiderio di rallentare e godersi la vita. La canzone dipinge una Napoli luminosa e autentica, lontana dalle solite immagini stereotipate, e invita l’ascoltatore a respirare tra vicoli e onde.
Atmosfera del brano e genere musicale
Il pezzo mescola groove e leggerezza. Il mood è pop, con radici funk che si avvertono nel ritmo e negli arrangiamenti.
- Stile: funk-pop moderno
- Tono: energico ma rilassato
- Immagini: vita quotidiana, vicoli, mare
Le parole cercano la semplicità. Le melodie restano impresse con facilità. Il risultato è un brano fruibile e vivo.
Deddè e Ciccio Merolla: il dialogo tra due sensibilità
La collaborazione nasce dall’incontro tra due mondi artistici. Deddè porta una scrittura immediata e personale. Ciccio Merolla aggiunge profondità ritmica e sfumature di percussione.
Due approcci, una stessa Napoli
Il feat mette a fuoco due sguardi sulla città. Uno più giovane e diretto. L’altro carico di memoria e mestiere.
- Deddè: voce e testo con tono intimo
- Ciccio Merolla: percussioni e impatto fisico
Dettagli di uscita e distribuzione
Il singolo esce venerdì 17 aprile sotto le insegne di Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. La scelta della casa discografica punta a un lancio capillare sui canali digitali.
- Data di pubblicazione: venerdì 17 aprile
- Etichette: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy
- Formato: singolo digitale
Immagini e racconto urbano
Il testo è un racconto per immagini. Non si tratta di cliché, ma di scorci quotidiani. Vicoli, terrazze, e il profumo del mare diventano cornice di un invito a vivere con meno fretta.
Senza Stress utilizza luoghi reali come attori silenziosi. Le sonorità sostengono la narrazione senza appesantirla.
Cosa aspettarsi dall’ascolto
Chi ascolta può aspettarsi una traccia che si fa compagnia. Ritmo invitante, melodie che restano e una forte identità territoriale.
- Brano adatto a playlist estive e urbane
- Perfetto per chi cerca atmosfera e immediatezza
- Ideale per chi ama contaminazioni tra pop e ritmi acustici
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.