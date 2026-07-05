Paolo Santo, album Paolo Santo Superstar: guida all’ascolto, autori e produttori

Il primo album ufficiale di Paolo Santo arriva come un piccolo universo sonoro: sette pezzi che disegnano scene, emozioni e figure. Anticipato dal singolo Torre di Babele, il disco fonde autobiografia e invenzione con una forte cifra narrativa.

Il progetto musicale: concept, collaborazioni e stile

Con il titolo Paolo Santo Superstar, l’artista propone un lavoro che richiama l’opera rock ma sceglie una prospettiva intima. Non è un esercizio di citazione, ma una mappa di stati d’animo.

Lead single: Torre di Babele , già in rotazione.

, già in rotazione. Collaborazioni precedenti: duetti e produzioni con nomi come Tananai , Davide Simonetta e la partecipazione vocale di Annalisa .

, e la partecipazione vocale di . Etichette: Primi Anni, Atlantic Records, Warner Music Italy.

Immagini e significato della copertina

La grafica dell’album gioca con simboli evidenti e ambigui. Al centro spicca la Torre di Babele, che qui diventa metafora di linguaggio, identità e costruzione del sé.

Il termine “superstar” viene smontato: non più un’icona irraggiungibile, ma una condizione che nasce dallo sforzo di creare qualcosa di autentico.

Tracklist ufficiale: i sette brani in ordine

Bolognese Spaghetti La Crisi Dopo i Tre La Voglia Torre di Babele Il Grande Incendio in Via Rialto Zombie She’s a Maniac

Ascolto guidato: scena per scena nei sette movimenti

Bolognese Spaghetti — apertura e orizzonte emotivo

Produzione: Placido Salamone.

Produzione aggiuntiva: Davide Simonetta.

Testo: Paolo Antonacci.

Composizione: Paolo Antonacci, Placido Salamone, Davide Simonetta.

Bolognese Spaghetti apre come una piccola ouverture. La città diventa scenario sentimentale e immaginario. Bologna è vista come luogo ideale, fatto di incontri, accademie e una malinconia dolce.

La Crisi Dopo i Tre — tradimenti e immagini spezzate

Produzione: Davide Simonetta.

Autori: Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

Il brano racconta un episodio tra amici durante una vacanza. Il racconto frammentato somiglia a sequenze cinematografiche. L’intreccio di dramma e tenerezza mette in scena fragilità umane.

La Voglia — bruciare nell’istante dell’attrazione

Produzione: Davide Simonetta; produzione aggiuntiva: Placido Salamone.

Testo: Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Placido Salamone, Edwyn Roberts.

Composizione: Paolo Antonacci, Davide Simonetta.

Questo pezzo esplora l’amore adolescenziale. È una festa, un incontro che genera desiderio e ferocia. La canzone cattura l’impulso e l’ingenuità di un sentimento nascente.

Torre di Babele — incomunicabilità e ricerca di un linguaggio

Produzione: Davide Simonetta e Placido Salamone.

Testo: Paolo Antonacci.

Composizione: Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Placido Salamone.

Archi e programmazioni: Carmelo Patti.

Il singolo affronta il tema delle relazioni che non si incontrano. La citazione biblica diventa specchio della distanza tra due voci che provano, invano, a capirsi. Nel pezzo è viva la volontà di trovare parole nuove.

Il Grande Incendio in Via Rialto — manifesto di vanità e desiderio

Produzione: Davide Simonetta.

Autori: Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

Qui il concept si fa più esplicito e provocatorio. L’immagine del rogo delle vanità si sposta in una via cittadina, trasformando l’idea di celebrità in una tensione tra ambizione e autodistruzione.

Zombie — ribaltamento della prospettiva

Produzione: Davide Simonetta; produzione aggiuntiva: Placido Salamone.

Testo e musica: Paolo Antonacci, Placido Salamone, Davide Simonetta; contributo di Sam Ruffillo.

Il pezzo nasce in una chiesa sconsacrata. La narrazione si capovolge: la figura apparentemente irraggiungibile diventa riflesso del protagonista. La produzione spinge fino a un’esplosione vocale intensa.

She’s a Maniac — chiusura in stile pop d’autore

Produzione: Davide Simonetta.

Autori: Paolo Antonacci, Edwyn Roberts, Davide Simonetta; arrangiamento con Placido Salamone.

Archi e programmazioni: Carmelo Patti.

La traccia finale mescola amore, commedia e tragedia. È una “space sex love song” che richiama il pop d’autore italiano, con archi che accompagnano l’uscita definitiva dal mondo sonoro dell’album. È il momento più vulnerabile del progetto.

Dettagli produttivi e atmosfera sonora

L’album alterna arrangiamenti organici e lavorazioni elettroniche. La produzione è curata soprattutto da Davide Simonetta e Placido Salamone, con contributi di Carmelo Patti per archi e programmazioni.

Nel complesso, Paolo Santo Superstar si presenta come un racconto in musica. Ogni traccia è una scena che costruisce il ritratto artistico dell’autore.

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