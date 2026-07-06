Ambra Angiolini canta di nuovo: il jingle Dietorelle basta il nome richiama T’appartengo

Ambra Angiolini ritorna alla musica in modo inaspettato: non con un album, ma firmando e interpretando un jingle per uno spot. Il pezzo, pensato come una vera canzone, diventa il cuore di una campagna che unisce nostalgia pop e progetto creativo moderno.
Lo spot e il brano: quando un jingle diventa hit
La nuova melodia che accompagna la pubblicità di Dietorelle si intitola Basta il nome. Non è una semplice base commerciale: Ambra è co-autrice e ha curato la direzione artistica.
La produzione è affidata a Fabio Gargiulo per BKM Production. L’idea proviene direttamente dall’artista e si è trasformata in un pezzo pensato per la comunicazione e per il racconto musicale.
Dietorelle Disco Club: il concept della campagna
La promozione si sviluppa attorno a un mondo immaginario, ispirato alle sale da ballo degli anni Ottanta e Novanta. Il concept punta su video, coreografie e contenuti per i social.
- Videoclip con estetica vintage
- Coreografie studiate per il formato breve
- Contenuti social che rimandano alle atmosfere da discoteca
Un ritorno alla scrittura: che valore ha per Ambra
Per l’artista è una ripresa significativa del ruolo di autrice. Da tempo non firmava un brano originale nella sua carriera personale.
Il percorso discografico
- T’appartengo (1994) — brano che l’ha resa nota
- Angiolini (1996)
- Ritmo vitale (1997)
- InCanto (1999) — ultimo album a suo nome
Collaborazioni successive
- 2017 — reinterpretazione di un pezzo con Syria
- 2020 — duetto con Marco Masini in “Masini +1”
- 2022 — partnership vocale con Tiziano Ferro
Queste partecipazioni l’avevano riportata alla musica come ospite. Il jingle per Dietorelle è invece la prima firma autoriale significativa dopo anni.
Il legame con il passato e la parola chiave del pezzo
Ambra collega il nuovo brano alla canzone che l’ha resa celebre. Se in passato c’era un richiamo noto nel ritornello, ora il nucleo tematico cambia.
Al centro del nuovo pezzo c’è la parola Libera. L’artista l’ha definita come l’evoluzione del vecchio “giura”, una formula simbolica che chiude il cerchio tra la figura pop degli anni Novanta e la sua identità attuale.
Dove trovare lo spot e cosa aspettarsi
Lo spot è accompagnato da materiali pensati per spingere l’interazione online. Immagini e brevi clip puntano a trasformare il jingle in un piccolo fenomeno virale.
Piattaforme e materiali
- Televisione e web advertising
- Canali social del brand con clip e coreografie
- Contenuti video in formato breve per la condivisione
Ambra continua anche il suo impegno teatrale. È in scena nello spettacolo La Misteriosa scomparsa di W, firmato dal regista e scrittore Stefano Benni.
Estratto rivisitato del motivo vocale
Nel nuovo ritornello Ambra gioca con immagini leggere e un richiamo al mondo sugarfree. Il testo evoca il gesto di gustare una caramella e la sensazione di libertà.
- Immagini di una caramella in tasca
- Un ritornello che ripete il nome del prodotto come marchio di identità
- La parola finale che riporta a Libera
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.