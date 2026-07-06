Ambra Angiolini canta di nuovo: il jingle Dietorelle basta il nome richiama T’appartengo

Ambra Angiolini ritorna alla musica in modo inaspettato: non con un album, ma firmando e interpretando un jingle per uno spot. Il pezzo, pensato come una vera canzone, diventa il cuore di una campagna che unisce nostalgia pop e progetto creativo moderno.

Lo spot e il brano: quando un jingle diventa hit

La nuova melodia che accompagna la pubblicità di Dietorelle si intitola Basta il nome. Non è una semplice base commerciale: Ambra è co-autrice e ha curato la direzione artistica.

La produzione è affidata a Fabio Gargiulo per BKM Production. L’idea proviene direttamente dall’artista e si è trasformata in un pezzo pensato per la comunicazione e per il racconto musicale.

Dietorelle Disco Club: il concept della campagna

La promozione si sviluppa attorno a un mondo immaginario, ispirato alle sale da ballo degli anni Ottanta e Novanta. Il concept punta su video, coreografie e contenuti per i social.

Videoclip con estetica vintage

Coreografie studiate per il formato breve

Contenuti social che rimandano alle atmosfere da discoteca

Un ritorno alla scrittura: che valore ha per Ambra

Per l’artista è una ripresa significativa del ruolo di autrice. Da tempo non firmava un brano originale nella sua carriera personale.

Il percorso discografico

T’appartengo (1994) — brano che l’ha resa nota

(1994) — brano che l’ha resa nota Angiolini (1996)

(1996) Ritmo vitale (1997)

(1997) InCanto (1999) — ultimo album a suo nome

Collaborazioni successive

2017 — reinterpretazione di un pezzo con Syria

2020 — duetto con Marco Masini in “Masini +1”

2022 — partnership vocale con Tiziano Ferro

Queste partecipazioni l’avevano riportata alla musica come ospite. Il jingle per Dietorelle è invece la prima firma autoriale significativa dopo anni.

Il legame con il passato e la parola chiave del pezzo

Ambra collega il nuovo brano alla canzone che l’ha resa celebre. Se in passato c’era un richiamo noto nel ritornello, ora il nucleo tematico cambia.

Al centro del nuovo pezzo c’è la parola Libera. L’artista l’ha definita come l’evoluzione del vecchio “giura”, una formula simbolica che chiude il cerchio tra la figura pop degli anni Novanta e la sua identità attuale.

Dove trovare lo spot e cosa aspettarsi

Lo spot è accompagnato da materiali pensati per spingere l’interazione online. Immagini e brevi clip puntano a trasformare il jingle in un piccolo fenomeno virale.

Piattaforme e materiali

Televisione e web advertising

Canali social del brand con clip e coreografie

Contenuti video in formato breve per la condivisione

Ambra continua anche il suo impegno teatrale. È in scena nello spettacolo La Misteriosa scomparsa di W, firmato dal regista e scrittore Stefano Benni.

Estratto rivisitato del motivo vocale

Nel nuovo ritornello Ambra gioca con immagini leggere e un richiamo al mondo sugarfree. Il testo evoca il gesto di gustare una caramella e la sensazione di libertà.

Immagini di una caramella in tasca

Un ritornello che ripete il nome del prodotto come marchio di identità

La parola finale che riporta a Libera

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