Geolier e 50 Cent: nuovo video Phantom girato al Hard Rock Guitar Hotel di Miami

Un nuovo capitolo visivo e musicale accompagna l’attesa per il comeback di Geolier. Oggi è online il videoclip di Phantom, il singolo che unisce l’artista napoletano a una leggenda del rap mondiale. Il filmato arriva a pochi giorni dall’uscita dell’album e mostra un’idea dello stile e della scala del progetto.

Immagini da Miami: lusso, location e atmosfera internazionale

Il video è stato girato a Miami, in una cornice che sottolinea il carattere globale della release. Le riprese si svolgono nell’iconico Hard Rock Guitar Hotel, scenografia perfetta per un racconto di successo e stile.

La regia è firmata da Marlon Peña. Il montaggio e la scenografia puntano su immagini eleganti e atmosfere notturne. Non è solo un viaggio estetico: il video vuole essere un ponte visivo tra Napoli e gli Stati Uniti.

Una collaborazione simbolo: cosa significa il feat con 50 Cent

L’apparizione di 50 Cent al fianco di Geolier non è soltanto un colpo mediatico. Per l’artista campano rappresenta il raggiungimento di un traguardo personale. Le due voci dialogano su temi di ambizione e immagine.

Geolier: rappresentanza del rap campano e della nuova scena italiana.

: rappresentanza del rap campano e della nuova scena italiana. 50 Cent: icona internazionale che porta esperienza e carisma.

Il suono: Lazza e Low Kidd dietro la produzione

La base di Phantom è stata curata da Jacopo Lazzarini, noto come Lazza, insieme a Low Kidd. Il risultato è un beat cupo e corposo, pensato per esaltare i versi di entrambi gli interpreti.

La produzione mette in primo piano bassi penetranti e textures scure. Questo sound fa da sfondo alle barre di Emanuele Palumbo e a quelle di Curtis Jackson III.

Team e partner del progetto

Mega Sky Group LLC – produzione internazionale.

– produzione internazionale. Golden Boys (Emanuele e Gaetano Palumbo) – co-produzione e management creativo.

(Emanuele e Gaetano Palumbo) – co-produzione e management creativo. Enzo Chiummariello – storico manager coinvolto nel progetto.

Informazioni sull’uscita e come seguire il progetto

L’album Tutto è possibile esce il 16 gennaio per Atlantic/Warner Music. Phantom è uno dei singoli che anticipano la pubblicazione e funge da biglietto d’ingresso per l’intero lavoro.

Il brano è stato scritto a quattro mani dai due protagonisti. Sul web trovate già il videoclip ufficiale e i primi commenti della community. Chi vuole approfondire può cercare testo e interpretazione per cogliere ogni sfumatura delle parole.

Perché questa collaborazione conta per il rap italiano

La pairing tra un nome emergente del Sud Italia e una star internazionale parla di aperture e di ambizioni. Questo tipo di collaborazione apre spazi nuovi per le produzioni italiane.

Phantom non è solo un singolo: è un segnale sulla direzione che il movimento urbano italiano può prendere nei prossimi anni.

