SOS Palestina 2 sold out a Firenze: concerto ideato da Piero Pelù

Il 20 giugno l’Anfiteatro delle Cascine di Firenze si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà. Un concerto ideato da Piero Pelù raccoglie artisti di primo piano per sostenere Medici Senza Frontiere, e i biglietti sono già andati esauriti. La serata promette musica, interventi di attivisti e performance visive per mantenere alta l’attenzione sulla crisi in Palestina.

Data, orari e struttura dell’evento a Firenze

La manifestazione si svolgerà sabato 20 giugno 2026 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Le porte apriranno alle 18:30 e il concerto inizierà alle 20:00. L’organizzazione ha previsto un mix di esibizioni musicali, interventi di personalità civili e momenti performativi.

Chi salirà sul palco: elenco completo degli artisti e degli ospiti

Il cast riunisce musicisti, attori, artisti visivi e attivisti. Molti nomi noti della scena italiana hanno aderito all’iniziativa per sostenere la raccolta fondi.

Brunori Sas

Litfiba

Willie Peyote

Fast Animals and Slow Kids

Tre Allegri Ragazzi Morti

Giancane

Giorgio Canali & RossoFuoco

Enzo Iacchetti

Moni Ovadia

Antonella Bundu

Clet

Dario Salvetti

Giulio Cavalli

Laika

Maria Elena Delia

Peppe Voltarelli

Poeti Palestinesi

Riccardo Noury (Amnesty International)

(Amnesty International) Sanitari per Gaza

Saverio Tommasi

Superluna

Durante la serata sono previste anche letture, interventi e una performance visiva dal vivo. Laika realizzerà un’opera sul palco dei Litfiba; il lavoro sarà poi messo all’asta per la raccolta fondi.

Obiettivo benefico: dove andranno i proventi

Tutti i proventi, al netto delle spese, saranno devoluti a Medici Senza Frontiere per sostenere i suoi interventi in Palestina. L’ong, attiva dal 1971, fornisce assistenza medica d’emergenza in contesti di guerra, epidemie e catastrofi.

La raccolta mira a finanziare interventi sanitari e progetti di primo soccorso nei territori più colpiti dal conflitto.

Collegamento con Napoli e rete nazionale di iniziative

La serata fiorentina sarà collegata in diretta con Napoli, dove si terrà l’evento Life for Gaza – People for Peace. L’obiettivo è creare un filo comune tra appuntamenti culturali e civici su scala nazionale.

Questo collegamento permetterà scambi di interventi e momenti condivisi tra artisti e organizzatori presenti nelle due città.

Il messaggio degli organizzatori e l’impegno di Piero Pelù

Piero Pelù ha sottolineato l’urgenza di rompere il silenzio e mantenere viva la sensibilità pubblica. Ha invitato colleghi e pubblico a trasformare la musica in uno strumento di pressione civile e di sostegno concreto.

La manifestazione nasce dall’idea che l’arte possa incidere sulla coscienza collettiva e tradursi in aiuto materiale per le popolazioni colpite.

Grafica, allestimenti e dettagli creativi

La comunicazione visiva dell’evento è curata da Zerocalcare. Le scenografie e le azioni performative sono pensate per integrare musica e messaggi di solidarietà.

L’asta dell’opera realizzata durante la serata rappresenta un ulteriore canale di raccolta fondi.

Bilancio della prima edizione: fondi raccolti

La prima edizione del concerto si tenne sempre all’Anfiteatro delle Cascine. Quella serata permise di raccogliere circa 83.000 euro, destinati a Medici Senza Frontiere per le attività in Palestina.

Disponibilità biglietti: evento sold out

L’evento è attualmente sold out. Non risultano biglietti disponibili per il concerto del 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

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