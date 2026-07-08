SOS Palestina 2 sold out a Firenze: concerto ideato da Piero Pelù

Il 20 giugno l’Anfiteatro delle Cascine di Firenze si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà. Un concerto ideato da Piero Pelù raccoglie artisti di primo piano per sostenere Medici Senza Frontiere, e i biglietti sono già andati esauriti. La serata promette musica, interventi di attivisti e performance visive per mantenere alta l’attenzione sulla crisi in Palestina.
Data, orari e struttura dell’evento a Firenze
La manifestazione si svolgerà sabato 20 giugno 2026 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Le porte apriranno alle 18:30 e il concerto inizierà alle 20:00. L’organizzazione ha previsto un mix di esibizioni musicali, interventi di personalità civili e momenti performativi.
Chi salirà sul palco: elenco completo degli artisti e degli ospiti
Il cast riunisce musicisti, attori, artisti visivi e attivisti. Molti nomi noti della scena italiana hanno aderito all’iniziativa per sostenere la raccolta fondi.
- Brunori Sas
- Litfiba
- Willie Peyote
- Fast Animals and Slow Kids
- Tre Allegri Ragazzi Morti
- Giancane
- Giorgio Canali & RossoFuoco
- Enzo Iacchetti
- Moni Ovadia
- Antonella Bundu
- Clet
- Dario Salvetti
- Giulio Cavalli
- Laika
- Maria Elena Delia
- Peppe Voltarelli
- Poeti Palestinesi
- Riccardo Noury (Amnesty International)
- Sanitari per Gaza
- Saverio Tommasi
- Superluna
Durante la serata sono previste anche letture, interventi e una performance visiva dal vivo. Laika realizzerà un’opera sul palco dei Litfiba; il lavoro sarà poi messo all’asta per la raccolta fondi.
Obiettivo benefico: dove andranno i proventi
Tutti i proventi, al netto delle spese, saranno devoluti a Medici Senza Frontiere per sostenere i suoi interventi in Palestina. L’ong, attiva dal 1971, fornisce assistenza medica d’emergenza in contesti di guerra, epidemie e catastrofi.
La raccolta mira a finanziare interventi sanitari e progetti di primo soccorso nei territori più colpiti dal conflitto.
Collegamento con Napoli e rete nazionale di iniziative
La serata fiorentina sarà collegata in diretta con Napoli, dove si terrà l’evento Life for Gaza – People for Peace. L’obiettivo è creare un filo comune tra appuntamenti culturali e civici su scala nazionale.
Questo collegamento permetterà scambi di interventi e momenti condivisi tra artisti e organizzatori presenti nelle due città.
Il messaggio degli organizzatori e l’impegno di Piero Pelù
Piero Pelù ha sottolineato l’urgenza di rompere il silenzio e mantenere viva la sensibilità pubblica. Ha invitato colleghi e pubblico a trasformare la musica in uno strumento di pressione civile e di sostegno concreto.
La manifestazione nasce dall’idea che l’arte possa incidere sulla coscienza collettiva e tradursi in aiuto materiale per le popolazioni colpite.
Grafica, allestimenti e dettagli creativi
La comunicazione visiva dell’evento è curata da Zerocalcare. Le scenografie e le azioni performative sono pensate per integrare musica e messaggi di solidarietà.
L’asta dell’opera realizzata durante la serata rappresenta un ulteriore canale di raccolta fondi.
Bilancio della prima edizione: fondi raccolti
La prima edizione del concerto si tenne sempre all’Anfiteatro delle Cascine. Quella serata permise di raccogliere circa 83.000 euro, destinati a Medici Senza Frontiere per le attività in Palestina.
Disponibilità biglietti: evento sold out
L’evento è attualmente sold out. Non risultano biglietti disponibili per il concerto del 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.