Il 17 luglio Cuta torna con un nuovo singolo che cambia il tono del suo racconto musicale. Ho fatto un casino, pubblicato per Gold Leaves Academy, mette in primo piano una voce più melodica e un’introspezione che punta dritto alle emozioni.

Significato del brano: errori, colpa e possibilità di ascoltarsi

La traccia esplora il contrasto tra quello che sappiamo di noi e ciò che non riusciamo a trasformare. È una canzone di confidenza e di tensione.

Non si tratta solo di rimproverarsi per gli sbagli. Qui c’è la ricerca di uno sguardo meno giudicante sulla propria fragilità.

Il pezzo racconta la lotta tra consapevolezza e incapacità di cambiare, senza trasformare il rimpianto in condanna.

Temi principali: senso di colpa, fragilità, autocritica.

Tono: intimo, riflessivo, privo di retorica.

Focus narrativo: capire, non solo correggere.

Una svolta sonora: dall’hip hop a inflessioni R&B

Con questo singolo Cuta allarga l’orizzonte delle sue sonorità. La scelta è verso l’emotività vocale.

La voce come fulcro della canzone

La produzione lascia spazio alla melodia. La voce guida il racconto, meno tecnica rap e più R&B contemporaneo.

Cosa cambia rispetto al passato

Minor enfasi sui tecnicismi del rap.

Maggiore attenzione alla linea melodica.

Atmosfera più intima e narrativa.

Questa direzione prosegue il percorso avviato con ADHD, ma segna un passo verso una scrittura più sensibile.

Scrittura e struttura del pezzo: come è costruito

Il testo alterna affermazioni e dubbi. Non cerca soluzioni nette. Preferisce mostrare la zona grigia dell’esperienza personale.

Versi che mettono in luce la contraddizione interna.

Ritornello che amplifica la tensione emotiva.

Arrangiamenti essenziali per far emergere la voce.

Il risultato è un brano che invita all’ascolto, non al giudizio.

Chi è Cuta: dal mondo delle battle al palco nazionale

Originario di San Giuliano Milanese, Cuta è nato nel 2003 ed è cresciuto nella scena delle battle rap.

Cuta è cresciuto nella scena delle battle rap prima di affermarsi a livello nazionale.

In pochi anni si è imposto come nome da seguire, grazie a punchline e vittorie che gli hanno aperto molte porte.

2021: primi passi nelle battle e primi riconoscimenti.

2024: pubblicazione dell’EP Zero Alibi , lavoro personale senza featuring.

, lavoro personale senza featuring. Vittoria a Nuova Scena 2, lo show rap su Netflix con una giuria di rilievo.

Collaborazioni, performance e uscite recenti

Dopo lo show televisivo, Cuta ha condiviso il palco con artisti affermati e ha partecipato a progetti collettivi.

Partecipazione alla Red Bull Posse insieme ad altri finalisti.

insieme ad altri finalisti. Collaborazioni e featuring che hanno ampliato la sua visibilità.

Nel 2025 ha lanciato diversi singoli, tra cui Sonniferi e il pezzo con Nitro. Nel 2026 è tornato con l’album d’esordio Paraculo e il successivo ADHD.

Perché questo singolo conta per la sua crescita artistica

La scelta melodica mette in luce nuove sfumature del suo mondo interiore. Serve a stabilire una nuova cifra espressiva.

Rende accessibili emozioni complesse.

Apre a un pubblico più ampio.

Conferma la volontà di sperimentare senza rinunciare all’onestà.

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