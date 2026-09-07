Il giovane rapper romano torna sotto i riflettori con un nuovo singolo che anticipa un progetto più ampio. DAGOOD YL continua a plasmare il suo suono, fondendo influenze latine con il linguaggio urbano della sua città, in una fase creativa che sta attirando molta attenzione.
Il singolo LAGUCCI e il lancio verso l’album DEMONIO
Il brano LAGUCCI è stato pubblicato venerdì 17 luglio e funge da primo assaggio del disco in arrivo. Il pezzo era già stato anticipato nel videoclip di VVS REMIX, dove compariva come frammento sonoro.
AGGIORNAMENTO
Il full length DEMONIO è uscito in digitale venerdì 24 luglio. L’album comprende dieci tracce, disponibili sulle principali piattaforme streaming. La tracklist ufficiale è stata resa pubblica al momento del rilascio.
Una cifra stilistica: la reinterpretazione della corridos trap
Il nucleo originale del progetto di DAGOOD YL sta nella sua lettura della cosiddetta corridos trap. Questo filone nasce in Messico e ha trovato popolarità con artisti come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida.
Il rapper romano non copia il modello latino. Lo fonde con i suoni della capitale e con il linguaggio delle periferie. Il risultato è una miscela di trap, melodie latine e riferimenti urbani.
Elementi che definiscono il suo sound
- Influenze latine e melodiche.
- Ritmica trap e uso di autotune.
- Immagini e narrazione legate alla periferia romana.
- Collaborazioni con produttori emergenti.
La crescita artistica: dalle difficoltà alle esibizioni live
Nato a San Giorgio di Acilia, DAGOOD YL ha visto la musica diventare il suo principale mezzo di espressione fin dalla giovane età. Periodi difficili lo hanno portato a riorganizzare la propria vita attorno alla creatività.
Dopo una stagione di lavoro in studio, sono arrivati i primi palchi importanti. Tra gli appuntamenti recenti ci sono il live a Testaccio Estate e apparizioni a festival e club che hanno ampliato la sua platea.
Tappe principali della carriera
- Pubblicazione dell’album #FREEDAG.
- Performance ai Magazzini Generali di Milano.
- Partecipazione al Nameless Festival.
- Tour e live con la band sul palco estivo.
Brani e collaborazioni che hanno segnato il percorso
Negli ultimi progetti, diverse tracce hanno contribuito a costruire la sua identità artistica. Alcuni titoli hanno ottenuto eco nel circuito urban e tra gli addetti ai lavori.
- Camicia e Zanotti
- Uber
- Jimmy Choo
- Mafia
- Borse Chanel nella Town Freestyle
- RODRIGO RISIVI
I riconoscimenti e chi ha sostenuto il progetto
La scena urban italiana ha iniziato a notare il suo percorso. Commenti e apprezzamenti sono arrivati da figure già affermate, contribuendo alla sua visibilità.
- Ghali
- Kid Yugi
- Guè
- Sick Luke
- Sadturs
- Astro
Dove ascoltare LAGUCCI e il nuovo album
Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming dal 17 luglio. L’album DEMONIO è uscito il 24 luglio e contiene dieci brani.
Per chi vuole approfondire, è consigliabile cercare la tracklist ufficiale sulle pagine dedicate dell’artista o sulle piattaforme digitali.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.