Il giovane rapper romano torna sotto i riflettori con un nuovo singolo che anticipa un progetto più ampio. DAGOOD YL continua a plasmare il suo suono, fondendo influenze latine con il linguaggio urbano della sua città, in una fase creativa che sta attirando molta attenzione.

Il singolo LAGUCCI e il lancio verso l’album DEMONIO

Il brano LAGUCCI è stato pubblicato venerdì 17 luglio e funge da primo assaggio del disco in arrivo. Il pezzo era già stato anticipato nel videoclip di VVS REMIX, dove compariva come frammento sonoro.

AGGIORNAMENTO

Il full length DEMONIO è uscito in digitale venerdì 24 luglio. L’album comprende dieci tracce, disponibili sulle principali piattaforme streaming. La tracklist ufficiale è stata resa pubblica al momento del rilascio.

Una cifra stilistica: la reinterpretazione della corridos trap

Il nucleo originale del progetto di DAGOOD YL sta nella sua lettura della cosiddetta corridos trap. Questo filone nasce in Messico e ha trovato popolarità con artisti come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida.

La fusione di trap e influenze latine caratterizza il nuovo sound di Dagood YL

Il rapper romano non copia il modello latino. Lo fonde con i suoni della capitale e con il linguaggio delle periferie. Il risultato è una miscela di trap, melodie latine e riferimenti urbani.

Elementi che definiscono il suo sound

Influenze latine e melodiche.

Ritmica trap e uso di autotune.

Immagini e narrazione legate alla periferia romana.

Collaborazioni con produttori emergenti.

La crescita artistica: dalle difficoltà alle esibizioni live

Nato a San Giorgio di Acilia, DAGOOD YL ha visto la musica diventare il suo principale mezzo di espressione fin dalla giovane età. Periodi difficili lo hanno portato a riorganizzare la propria vita attorno alla creatività.

Dagood YL ha già calcato importanti palchi come Testaccio Estate e il Nameless Festival

Dopo una stagione di lavoro in studio, sono arrivati i primi palchi importanti. Tra gli appuntamenti recenti ci sono il live a Testaccio Estate e apparizioni a festival e club che hanno ampliato la sua platea.

Tappe principali della carriera

Pubblicazione dell’album #FREEDAG .

. Performance ai Magazzini Generali di Milano.

Partecipazione al Nameless Festival .

. Tour e live con la band sul palco estivo.

Brani e collaborazioni che hanno segnato il percorso

Negli ultimi progetti, diverse tracce hanno contribuito a costruire la sua identità artistica. Alcuni titoli hanno ottenuto eco nel circuito urban e tra gli addetti ai lavori.

Camicia e Zanotti

Uber

Jimmy Choo

Mafia

Borse Chanel nella Town Freestyle

RODRIGO RISIVI

I riconoscimenti e chi ha sostenuto il progetto

La scena urban italiana ha iniziato a notare il suo percorso. Commenti e apprezzamenti sono arrivati da figure già affermate, contribuendo alla sua visibilità.

Ghali

Kid Yugi

Guè

Sick Luke

Sadturs

Astro

Dove ascoltare LAGUCCI e il nuovo album

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming dal 17 luglio. L’album DEMONIO è uscito il 24 luglio e contiene dieci brani.

Per chi vuole approfondire, è consigliabile cercare la tracklist ufficiale sulle pagine dedicate dell’artista o sulle piattaforme digitali.

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