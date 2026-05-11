Enrico Nigiotti, maledetti innamorati: significato del brano che dà il titolo ad album e tour

In radio da venerdì 17 aprile 2026, la nuova traccia che dà il nome all’ultimo disco di Enrico Nigiotti arriva con un tono intimo e riflessivo. Il cantautore livornese racconta cambiamenti, affetti e la fatica di restare fedeli ai propri sogni. Il brano apre un nuovo capitolo della sua carriera, ora segnato dalla paternità e da una prospettiva più raccolta.

Il ritorno in radio: quando e perché ascoltare “Maledetti Innamorati”

Il singolo “Maledetti Innamorati” è la title track usata per promuovere l’album pubblicato il 13 marzo 2026. La canzone è in rotazione radiofonica da venerdì 17 aprile. Il disco aveva debuttato tra i primi dieci della classifica FIMI, confermando l’interesse del pubblico verso il nuovo percorso artistico di Nigiotti.

Musicalmente il brano unisce melodie pop moderne a arrangiamenti essenziali. Il testo parla di perdita, memoria e tenacia. La voce dell’artista mette in primo piano emozioni disordinate, ma non rassegnate.

Il senso del pezzo: una canzone sulla vita che cambia

Il nucleo tematico del pezzo nasce da due anni intensi per l’artista. La nascita dei suoi figli ha modificato il punto di vista e le priorità. Da questa trasformazione nascono immagini semplici e concrete.

In molte strofe emerge la metafora del mare e del porto: un luogo dove fermarsi, fare i conti con il passato e osservare il presente. Quella scena diventa simbolo di chi si trova sospeso, a osservare se stesso cambiare senza perdere l’essenza.

Enrico Nigiotti definisce il brano come una dedica ai sognatori che non rinunciano, anche quando la vita sembra logorare i sentimenti. Il tono è malinconico, ma c’è una tensione positiva che spinge a non arrendersi.

Dietro il testo: autori, scrittura e temi ricorrenti

La canzone è frutto di una collaborazione: i crediti indicano Enrico Nigiotti, Julien Boverod e Pierfrancesco Pasini. Il processo creativo si è svolto nell’arco di due anni, in cui l’artista ha preso tempo per riflettere e riorganizzare il proprio modo di fare musica.

Tema principale: il passare del tempo e il confronto con gli affetti.

Immagini ricorrenti: il mare, il porto, le abitudini che cambiano.

Registro emotivo: sincero, a tratti rassegnato, ma con elementi di speranza.

Il ritmo testuale alterna momenti di introspezione a strofe più dirette. Il risultato è una canzone che vuole parlare a chi ha vissuto cambiamenti profondi senza perdere la voglia di sognare.

Il progetto live: Estate 2026 e il primo palazzetto

Il percorso dal disco al palco proseguirà con il Summer Tour 2026, organizzato da A1 Concerti. La tournée estiva metterà in scaletta i pezzi nuovi e i brani che hanno segnato la carriera di Nigiotti. Le esibizioni saranno pensate per momenti intimi e per palchi all’aperto.

Tra gli appuntamenti più significativi spicca la data del 21 novembre 2026: per la prima volta il cantautore terrà un concerto in un palazzetto. L’evento, intitolato “A casa”, si svolgerà al Modigliani Forum di Livorno. Sarà una serata pensata come celebrazione delle origini e del rapporto con la città natale.

Date confermate e info sui biglietti del Summer Tour 2026

14 maggio – Teatro di Crema (Data Zero)

13 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria Voghera (PV)

19 giugno – Wave Summer Music, Teatro di Verdura Palermo (PA)

20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona (CR)

27 giugno – Villa Guidini, Zero Branco (TV)

11 luglio – Connessione Festival, Sordevolo (BI)

25 luglio – Castello Scaligero, Villafranca (VR)

01 agosto – Arena Bianca, Ostuni (BR)

05 agosto – Arena del Mare, Porto Antico Genova (GE)

12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli Asiago (VI)

14 agosto – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (MC)

18 agosto – Teatro Ariston, Sanremo (IM)

20 agosto – Gavorrano, Teatro delle Rocce

21 novembre – Modigliani Forum, Livorno (A Casa)

Per acquistare i biglietti è disponibile il link ufficiale. Acquistando tramite il link pubblicato potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

Come si inserisce il disco nella discografia di Nigiotti

Questo album rappresenta un passo di svolta. Rispetto ai lavori precedenti, c’è più introspezione e meno ricerca di effetti. Le canzoni puntano sul racconto personale e sulla concretezza delle immagini.

L’accoglienza del pubblico e il debutto in classifica confermano che il cambiamento stilistico è stato recepito positivamente. Il progetto sembra dialogare bene con chi cerca canzoni che raccontino la vita quotidiana con onestà.

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