Dacia amplia la sua gamma elettrificata con la nuova Sandero Streetway Hybrid 155, pensata per chi cerca consumi ridotti senza ricaricare la batteria a presa. Il modello arriva dopo la versione Stepway e punta a migliorare l’efficienza soprattutto in città.

Tecnologia del motore e funzionamento del sistema full hybrid

La Streetway monta il sistema Hybrid 155 che combina un motore termico e due unità elettriche. L’architettura è studiata per ottimizzare gli spostamenti urbani e ridurre l’uso del motore a benzina.

Il sistema Hybrid 155 combina motore benzina e due unità elettriche per efficienza urbana

Motore: quattro cilindri benzina 1,8 litri da 109 CV.

Propulsione elettrica: due motori elettrici che supportano e sostengono la marcia.

Batteria: capacità di 1,4 kWh, senza necessità di ricarica esterna.

Cambio: trasmissione multimode automatizzata, elettrificata per gestire transizioni fluide.

La gestione tra motore termico ed elettrico è completamente automatica. La vettura parte quasi sempre in modalità elettrica e recupera energia in frenata.

I consumi dichiarati partono da 4,2 l/100 km, valore pensato per l’uso cittadino e i percorsi misti.

Efficienza in città e recupero energia

Il sistema privilegia la trazione elettrica nelle partenze e nelle basse velocità. Durante decelerazioni e frenate l’energia viene rigenerata.

Il sistema recupera energia in frenata per aumentare l’autonomia complessiva

Partenze elettriche per ridurre emissioni nel traffico.

Sistema di recupero che contribuisce all’autonomia complessiva del propulsore ibrido.

Allestimenti disponibili: cosa offre ogni versione

La Streetway Hybrid 155 è proposta in due configurazioni principali. L’allestimento base Essential non è previsto per questa motorizzazione.

Expression — dotazione pensata per il comfort quotidiano

Cerchi in lega da 16 pollici.

Fari anteriori a LED per una migliore visibilità.

Climatizzatore manuale e freno di stazionamento elettrico.

Retrovisori regolabili elettricamente.

Schermo multimediale da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Journey — più tecnologia e assistenza alla guida

Sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore.

Climatizzatore automatico e accesso/avviamento senza chiave.

Fendinebbia e strumentazione digitale da 7 pollici.

Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco per maggiore sicurezza.

Prezzi, ordini e disponibilità sul mercato

Dacia ha già aperto gli ordini per la nuova Streetway Hybrid 155. I prezzi di lancio sono stati fissati per le due versioni disponibili.

Expression: 19.900 euro .

. Journey: 20.900 euro.

La proposta vuole offrire un’ibridazione pratica e accessibile, ideale per chi percorre molti tratti urbani e cerca riduzioni nei consumi senza cambiare le abitudini di ricarica.

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