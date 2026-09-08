Dacia amplia la sua gamma elettrificata con la nuova Sandero Streetway Hybrid 155, pensata per chi cerca consumi ridotti senza ricaricare la batteria a presa. Il modello arriva dopo la versione Stepway e punta a migliorare l’efficienza soprattutto in città.
Tecnologia del motore e funzionamento del sistema full hybrid
La Streetway monta il sistema Hybrid 155 che combina un motore termico e due unità elettriche. L’architettura è studiata per ottimizzare gli spostamenti urbani e ridurre l’uso del motore a benzina.
- Motore: quattro cilindri benzina 1,8 litri da 109 CV.
- Propulsione elettrica: due motori elettrici che supportano e sostengono la marcia.
- Batteria: capacità di 1,4 kWh, senza necessità di ricarica esterna.
- Cambio: trasmissione multimode automatizzata, elettrificata per gestire transizioni fluide.
La gestione tra motore termico ed elettrico è completamente automatica. La vettura parte quasi sempre in modalità elettrica e recupera energia in frenata.
I consumi dichiarati partono da 4,2 l/100 km, valore pensato per l’uso cittadino e i percorsi misti.
Efficienza in città e recupero energia
Il sistema privilegia la trazione elettrica nelle partenze e nelle basse velocità. Durante decelerazioni e frenate l’energia viene rigenerata.
- Partenze elettriche per ridurre emissioni nel traffico.
- Sistema di recupero che contribuisce all’autonomia complessiva del propulsore ibrido.
Allestimenti disponibili: cosa offre ogni versione
La Streetway Hybrid 155 è proposta in due configurazioni principali. L’allestimento base Essential non è previsto per questa motorizzazione.
Expression — dotazione pensata per il comfort quotidiano
- Cerchi in lega da 16 pollici.
- Fari anteriori a LED per una migliore visibilità.
- Climatizzatore manuale e freno di stazionamento elettrico.
- Retrovisori regolabili elettricamente.
- Schermo multimediale da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless.
Journey — più tecnologia e assistenza alla guida
- Sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore.
- Climatizzatore automatico e accesso/avviamento senza chiave.
- Fendinebbia e strumentazione digitale da 7 pollici.
- Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco per maggiore sicurezza.
Prezzi, ordini e disponibilità sul mercato
Dacia ha già aperto gli ordini per la nuova Streetway Hybrid 155. I prezzi di lancio sono stati fissati per le due versioni disponibili.
- Expression: 19.900 euro.
- Journey: 20.900 euro.
La proposta vuole offrire un’ibridazione pratica e accessibile, ideale per chi percorre molti tratti urbani e cerca riduzioni nei consumi senza cambiare le abitudini di ricarica.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.