Negli ultimi giorni il nome di centomilacarie è tornato sotto i riflettori dopo una serie di segnali che arrivano dall’ambiente di Warner Music. Tra condivisioni e commenti ufficiali, si è acceso il sospetto: l’artista scoperto da Maciste Dischi potrebbe avvicinarsi a una nuova fase della sua carriera, questa volta sotto l’egida di Atlantic Records.

Segni pubblici che alimentano le voci sul passaggio a Atlantic

I movimenti social hanno accelerato le speculazioni.

I movimenti social dei vertici di Warner hanno alimentato le speculazioni sul possibile passaggio

Un commento di apprezzamento è comparso sotto l’ultimo video dell’artista firmato dal vicepresidente di Warner , Gianluca Guido .

, . Il presidente Pico Cibelli ha rilanciato il contenuto nelle sue storie, aumentando la visibilità.

ha rilanciato il contenuto nelle sue storie, aumentando la visibilità. Anche Marco Masoli, label director, ha condiviso il materiale, segnale di attenzione da parte dell’etichetta.

Questi interventi non costituiscono ancora un annuncio formale. Però mostrano un interesse concreto dai vertici del gruppo. Il quadro pubblico spinge verso una possibile entrata di centomilacarie nella rosa di artisti di Atlantic Records.

Da Maciste Dischi al debutto: il percorso artistico

L’artista ha iniziato ad emergere nel 2022, quando alcune testate lo presentarono come la nuova scommessa della scena indipendente.

Il primo album, intitolato Io, Nessuno, ha messo in mostra una scrittura nitida e atmosfere cariche di tensione emotiva. Quel disco ha consolidato la sua identità e attirato l’attenzione di colleghi e produttori.

Nel suo percorso non mancano collaborazioni significative. Tra queste spicca il featuring in non riconosco ≠ di Mace, dove ha condiviso il palco con Salmo. Tali esperienze hanno contribuito a inserirlo nella rete professionale della scena urbana e alternativa.

Il gesto nel video di “Mi manchi”: una cover che parla da sola

Negli ultimi giorni è emerso anche un video in cui l’artista propone una versione al pianoforte di Mi manchi, brano originariamente di Paky.

La cover al pianoforte di ‘Mi manchi’ rappresenta un momento introspettivo dell’artista

Il dettaglio che ha destato curiosità è il tag che l’autore ha lasciato sotto il post: “@centomilacarie mi manchi”.

Quel gesto crea un effetto di rimando e introspezione. La cover diventa così un messaggio rivolto a sé stesso. È un espediente che colpisce l’immaginario e alimenta l’engagement proprio quando circolano voci sul suo futuro discografico.

Ipotesi operative: che opportunità apre un’etichetta major

Un possibile approdo a Atlantic Records comporterebbe cambiamenti concreti nel modo di costruire la carriera.

Maggiori risorse per produzioni e campagne promozionali.

Accesso a network internazionali e collaborazioni di alto profilo.

Distribuzione più ampia su piattaforme globali e radio.

Tutto questo potrebbe convivere con la base indipendente di partenza. Infatti, non è raro che artisti mantengano rapporti con etichette di scoperta come Maciste Dischi, pur acquisendo supporto da major.

Impatto sul pubblico e sulla scena musicale

Per il pubblico, un passaggio di questo tipo significherebbe maggiori opportunità per ascoltare nuova musica su scala più larga.

Per la scena indipendente, la mossa rappresenterebbe un esempio di come i talenti emergenti possano scalare mantenendo la propria identità artistica.

Cosa resta da chiarire e il prossimo passo

Al momento non esiste una conferma ufficiale né un comunicato stampa che sancisca l’accordo.

Le condivisioni e i commenti delle figure di vertice restano però indizi pesanti. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare comunicazioni formali da parte di Atlantic Records o di Warner Music.

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