La prossima stagione di intrattenimento di Rai 1 si prepara ad accendere le serate con imitazioni, sorprese e ospiti. Carlo Conti ha svelato il cast di Tale e Quale Show 2026, annunciando volti noti e qualche riconferma delle trovate sceniche più apprezzate. Il programma partirà a fine settembre e promette nove puntate in diretta dagli studi romani.
Cast ufficiale: chi gareggerà a Tale e Quale Show 2026
Dieci protagonisti si alterneranno sul palco per misurarsi con trasformazioni vocali e sceniche. I nomi sono stati rivelati tramite i canali social del conduttore.
Elenco completo dei concorrenti
- Paola Perego
- Maddalena Corvaglia
- Roberta Morise
- Selma
- Anna Pettinelli
- Jasmine Carrisi
- Andrea Perroni
- Stefano Meloccaro
- Max Paiella
- Vladimir Randazzo
Tra le conferme più attese ci sono i celebri “duetti impossibili” che vedranno ancora protagonisti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Queste incursioni comiche hanno conquistato il pubblico nella scorsa edizione.
La giuria: volti fissi e ospiti a rotazione
Al tavolo dei giudici restano figure molto amate. Il trio fisso porterà commenti pungenti e giudizi tecnici.
- Cristiano Malgioglio
- Elettra Lamborghini
- Alessandro Siani
Accanto a loro, ogni puntata vedrà un quarto giudice speciale differente. Questo schema garantisce opinioni diverse e momenti di show imprevedibili.
Date, format e modalità di trasmissione
Il programma debutterà mercoledì 23 settembre 2026. Le serate saranno in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.
- Durata prevista: nove puntate in prime time.
- Conduttore: Carlo Conti.
- Rete: Rai 1, con dirette televisive dagli studi.
Cosa aspettarsi durante la stagione: temi e appuntamenti
Il meccanismo resta quello della gara di imitazioni dal vivo. Si alternano esibizioni musicali, trasformazioni estetiche e momenti comici.
- Imitazioni individuali e performance in costume.
- Duetti e schermaglie sceniche.
- Ospiti musicali e personalità del mondo dello spettacolo.
- Giudici e votazioni in diretta.
Aggiornamenti live: come seguire classifiche e highlight
La copertura della stagione includerà approfondimenti quotidiani e resoconti dopo ogni puntata. La pagina dedicata verrà aggiornata con:
- Classifiche settimanali dei concorrenti;
- Elenco delle imitazioni proposte;
- Ospiti e momenti salienti della serata;
- Notizie sul possibile vincitore e svolte della gara.
Dove rivedere le puntate e contenuti on demand
Oltre alla trasmissione su Rai 1, tutte le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Sul portale si potrà:
- Rivedere le performance on demand;
- Recuperare puntate perse;
- Accedere a clip e contenuti extra dopo la messa in onda.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.