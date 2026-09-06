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Tale e quale show 2026: cast completo, giudici, concorrenti e anticipazioni

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Di : Enrico Valiani

Performer su palco di teatro illuminato da riflettore con costumi e specchi di trucco
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La prossima stagione di intrattenimento di Rai 1 si prepara ad accendere le serate con imitazioni, sorprese e ospiti. Carlo Conti ha svelato il cast di Tale e Quale Show 2026, annunciando volti noti e qualche riconferma delle trovate sceniche più apprezzate. Il programma partirà a fine settembre e promette nove puntate in diretta dagli studi romani.

Cast ufficiale: chi gareggerà a Tale e Quale Show 2026

Dieci protagonisti si alterneranno sul palco per misurarsi con trasformazioni vocali e sceniche. I nomi sono stati rivelati tramite i canali social del conduttore.

Performer che si esibiscono con costumi e trasformazioni sceniche su un palco
Le esibizioni di imitazione sono il cuore del programma

Elenco completo dei concorrenti

  • Paola Perego

  • Maddalena Corvaglia

  • Roberta Morise

  • Selma

  • Anna Pettinelli

  • Jasmine Carrisi

  • Andrea Perroni

  • Stefano Meloccaro

  • Max Paiella

  • Vladimir Randazzo

Tra le conferme più attese ci sono i celebri “duetti impossibili” che vedranno ancora protagonisti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Queste incursioni comiche hanno conquistato il pubblico nella scorsa edizione.

La giuria: volti fissi e ospiti a rotazione

Al tavolo dei giudici restano figure molto amate. Il trio fisso porterà commenti pungenti e giudizi tecnici.

Giudici seduti al tavolo di valutazione in uno studio televisivo
La giuria di Tale e Quale Show valuta le performance in diretta

  • Cristiano Malgioglio

  • Elettra Lamborghini

  • Alessandro Siani

Accanto a loro, ogni puntata vedrà un quarto giudice speciale differente. Questo schema garantisce opinioni diverse e momenti di show imprevedibili.

Date, format e modalità di trasmissione

Il programma debutterà mercoledì 23 settembre 2026. Le serate saranno in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

  • Durata prevista: nove puntate in prime time.

  • Conduttore: Carlo Conti.

  • Rete: Rai 1, con dirette televisive dagli studi.

Cosa aspettarsi durante la stagione: temi e appuntamenti

Il meccanismo resta quello della gara di imitazioni dal vivo. Si alternano esibizioni musicali, trasformazioni estetiche e momenti comici.

  • Imitazioni individuali e performance in costume.

  • Duetti e schermaglie sceniche.

  • Ospiti musicali e personalità del mondo dello spettacolo.

  • Giudici e votazioni in diretta.

Aggiornamenti live: come seguire classifiche e highlight

La copertura della stagione includerà approfondimenti quotidiani e resoconti dopo ogni puntata. La pagina dedicata verrà aggiornata con:

  • Classifiche settimanali dei concorrenti;

  • Elenco delle imitazioni proposte;

  • Ospiti e momenti salienti della serata;

  • Notizie sul possibile vincitore e svolte della gara.

Dove rivedere le puntate e contenuti on demand

Oltre alla trasmissione su Rai 1, tutte le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Sul portale si potrà:

  • Rivedere le performance on demand;

  • Recuperare puntate perse;

  • Accedere a clip e contenuti extra dopo la messa in onda.

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