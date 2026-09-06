La prossima stagione di intrattenimento di Rai 1 si prepara ad accendere le serate con imitazioni, sorprese e ospiti. Carlo Conti ha svelato il cast di Tale e Quale Show 2026, annunciando volti noti e qualche riconferma delle trovate sceniche più apprezzate. Il programma partirà a fine settembre e promette nove puntate in diretta dagli studi romani.

Cast ufficiale: chi gareggerà a Tale e Quale Show 2026

Dieci protagonisti si alterneranno sul palco per misurarsi con trasformazioni vocali e sceniche. I nomi sono stati rivelati tramite i canali social del conduttore.

Le esibizioni di imitazione sono il cuore del programma

Elenco completo dei concorrenti

Paola Perego

Maddalena Corvaglia

Roberta Morise

Selma

Anna Pettinelli

Jasmine Carrisi

Andrea Perroni

Stefano Meloccaro

Max Paiella

Vladimir Randazzo

Tra le conferme più attese ci sono i celebri “duetti impossibili” che vedranno ancora protagonisti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Queste incursioni comiche hanno conquistato il pubblico nella scorsa edizione.

La giuria: volti fissi e ospiti a rotazione

Al tavolo dei giudici restano figure molto amate. Il trio fisso porterà commenti pungenti e giudizi tecnici.

La giuria di Tale e Quale Show valuta le performance in diretta

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Alessandro Siani

Accanto a loro, ogni puntata vedrà un quarto giudice speciale differente. Questo schema garantisce opinioni diverse e momenti di show imprevedibili.

Date, format e modalità di trasmissione

Il programma debutterà mercoledì 23 settembre 2026. Le serate saranno in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Durata prevista: nove puntate in prime time.

in prime time. Conduttore: Carlo Conti .

. Rete: Rai 1, con dirette televisive dagli studi.

Cosa aspettarsi durante la stagione: temi e appuntamenti

Il meccanismo resta quello della gara di imitazioni dal vivo. Si alternano esibizioni musicali, trasformazioni estetiche e momenti comici.

Imitazioni individuali e performance in costume.

Duetti e schermaglie sceniche.

Ospiti musicali e personalità del mondo dello spettacolo.

Giudici e votazioni in diretta.

Aggiornamenti live: come seguire classifiche e highlight

La copertura della stagione includerà approfondimenti quotidiani e resoconti dopo ogni puntata. La pagina dedicata verrà aggiornata con:

Classifiche settimanali dei concorrenti;

Elenco delle imitazioni proposte;

Ospiti e momenti salienti della serata;

Notizie sul possibile vincitore e svolte della gara.

Dove rivedere le puntate e contenuti on demand

Oltre alla trasmissione su Rai 1, tutte le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Sul portale si potrà:

Rivedere le performance on demand;

Recuperare puntate perse;

Accedere a clip e contenuti extra dopo la messa in onda.

Articoli simili

Vota questo articolo