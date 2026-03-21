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Roshelle sorprende con Musa: live session speciale in pasticceria

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Di : Enrico Valiani

Roshelle sorprende con “Musa”, una speciale live session in pasticceria
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Roshelle rilancia il suo percorso artistico con un assaggio inedito che mescola musica e mestiere. Oggi l’artista ha pubblicato una live session registrata in un laboratorio di pasticceria, un’anticipazione che lascia intravedere il tono del suo primo album di inediti, in uscita il 27 marzo.

Un’anteprima dolce: “Musa” in versione live come biglietto d’ingresso

La nuova clip propone Musa (Live al laboratorio di pasticceria) come primo estratto dal disco Mangiami pure. La scelta di pubblicare una live session in un ambiente artigianale punta a sorprendere chi segue la cantante.

Il brano anticipa l’uscita dell’album prevista per il 27 marzo via BMG, e funziona sia come testo che come immagine per il progetto complessivo dell’artista.

Il luogo scelto: Pasticceria Martesana diventa set musicale

La storica Pasticceria Martesana di Milano non è stata solo cornice. È stata parte attiva della scenografia sonora e visiva.

  • Spazi ridotti trasformati in set intimo.

  • Dettagli materici che valorizzano il piano visivo.

  • Un’atmosfera che unisce quotidiano e raffinato.

Il sound: archi, pianoforte e una voce controllata

Per questa versione Roshelle si affida a un arrangiamento elegante. Il quartetto d’archi e il pianoforte delineano un tappeto sonoro compatto.

La performance vocale è misurata, capace di mettere in luce sfumature interpretative che emergono in un contesto raccolto.

Elementi che definiscono la resa sonora

  • Quartetto d’archi: tessitura calda e avvolgente.

  • Pianoforte: guida armonica e dinamica.

  • Voce: intima, attenta al fraseggio.

  • Mix e regia: mantengono naturalezza e presenza.

La squadra dietro il progetto: nomi e ruoli

La direzione artistica è firmata da Tommaso Ottomano. La regia porta le firme di Samuele Giudice e Tudor Laurini. Questi crediti spiegano la coerenza stilistica del video.

  • Direzione artistica: Tommaso Ottomano

  • Regia: Samuele Giudice e Tudor Laurini

  • Etichetta: BMG

Impatto visivo ed estetico: luce, materiali e movimento

Luci calde e movimenti essenziali guidano lo sguardo. I dettagli della pasticceria diventano parte della narrazione visiva.

Questa scelta rafforza l’immagine personale di Roshelle, con un linguaggio visivo riconoscibile e coerente con il timbro musicale.

Dove vedere la live session

Il video di Musa (Live al laboratorio di pasticceria) è disponibile online e si presenta come un’anteprima ufficiale del nuovo album Mangiami pure.

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