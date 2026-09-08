Dodici anni dopo la fine di How I Met Your Mother, Josh Radnor ha rotto il silenzio con parole oneste sulla sua relazione con gli ex colleghi. Le sue riflessioni arrivano tra podcast e incontri sporadici, e smontano l’idea che il cast sia rimasto inseparabile fuori dal set.
La confessione sincera: cosa ha raccontato Radnor
Intervistato nel suo podcast, Radnor non ha nascosto che i contatti con il gruppo si sono fatti rari. Ha spiegato tutto con tono misurato, senza rancore. Ha ammesso che oggi il legame non è fatto di frequentazioni quotidiane.
Radnor ha citato anche conversazioni pubbliche con membri del cast, utili a chiarire ansie e tensioni passate. Ha definito quegli scambi «illuminanti» e talvolta terapeutici.
Come si relaziona oggi con i singoli attori
- Neil Patrick Harris: apparso come ospite del podcast, ha avuto colloqui aperti con Radnor sul passato dello show.
- Jason Segel: scambi di messaggi sporadici, ricordi condivisi e qualche risata via chat.
- Cobie Smulders: presenza soprattutto a distanza, spesso legata alla partecipazione al podcast.
- Alyson Hannigan: l’ultima volta che si sono visti è stata a un evento personale di Radnor, il suo matrimonio all’inizio del 2024.
Questi contatti non indicano una frequentazione regolare. Piuttosto, emergono come episodi intervallati nel tempo.
Perché la chimica televisiva confonde il pubblico
Radnor sottolinea che la complicità sullo schermo crea aspettative. Molti spettatori immaginano serate insieme e ritrovi continui. Lui chiarisce che la realtà è differente.
«Non siamo amici come credono»
Secondo l’attore, la dinamica vista in How I Met Your Mother somiglia più a una famiglia costruita dal lavoro. «Non ci siamo scelti tra noi», ha detto, spiegando che il casting e la routine creano legami intensi ma non sempre duraturi nella quotidianità.
Il mestiere come relazione: il paragone con gli amori
Radnor paragona la recitazione a una storia d’amore. I progetti sono intensi, poi finiscono. Ognuno riprende la propria strada, anche se l’affetto rimane.
Nel suo podcast lui e il co-creatore esplorano ricordi e tensioni del passato. Quelle conversazioni mostrano come affetto e distanza possano convivere.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.