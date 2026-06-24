Fabri Fibra tracklist deluxe Mentre Los Angeles brucia con Pinguini Tattici Nucleari e Frah Quintale

Fabri Fibra torna a far parlare di sé con una riedizione del suo ultimo lavoro. In arrivo una versione deluxe che aggiunge contenuti inediti, nuove collaborazioni e un’edizione fisica autografata. L’uscita è fissata per venerdì 19 giugno, a pochi giorni dall’anniversario dell’album originale, già certificato platino.

Novità della deluxe: formato, uscite e preorder

La riedizione amplia il progetto uscito il 20 giugno 2025, offrendo quattro tracce inedite. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in una versione double CD autografata, già in preorder. L’operazione punta a dare nuova linfa a un disco che ha già lasciato il segno nella scena rap italiana.

Tracklist estesa: tutte le 27 tracce della deluxe

La deluxe posiziona i quattro brani nuovi all’apertura, seguiti dall’intera scaletta dell’album originale. Ecco l’elenco completo.

Non dormo più feat. Frah Quintale La mia musica Goya feat. Pinguini Tattici Nucleari Fict L’avvelenata (Pretesto) Che gusto c’è feat. Tredici Pietro Salsa piccante feat. Gaia, Massimo Pericolo Karma OK Milano Baby feat. Joan Thiele Come finirà? Tutti pazzi Tossico Sbang feat. Noyz Narcos Stupidi feat. Papa V, Nerissima Serpe Tutto andrà bene Mio padre Vivo Figlio Cometa Mentre Los Angeles brucia Verso altri lidi Stammi vicino Invidia Sinner La fine del mondo Mille volte Russian Roulette feat. Ernia

Ospiti e produttori: le collaborazioni che contano

Tra i nuovi brani spiccano collaborazioni inaspettate. Goya mette insieme Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, costruendo un ponte tra sonorità diverse. Non dormo più vede il contributo di Frah Quintale. Inoltre, la produzione di alcuni pezzi porta la firma di Zef, conferendo al progetto un gusto contemporaneo.

Inediti con artisti del panorama pop e rap.

Feature già note: Ernia, Noyz Narcos, Massimo Pericolo.

Un equilibrio tra pezzi diretti e brani più riflessivi.

Annuncio a Milano: Fibra e Neffa lavorano insieme

Nei giorni dell’annuncio della deluxe, Fabri Fibra ha svelato a Milano un altro progetto. Al Party Like a Deejay 2026 ha presentato insieme a Neffa l’esistenza di un album realizzato a quattro mani.

Dal palco è stato mostrato anche il primo singolo collegato al progetto, intitolato Jay-Z. Il sodalizio richiama rapporti artistici più antichi, a partire dal legame tra Fibra e Neffa sui primi lavori come Turbe Giovanili.

Non sono state ancora comunicate data di uscita o titolo definitivo del joint album. L’annuncio, però, conferma una fase creativa intensa per entrambi.

Due decenni di carriera: il rap come canzone d’autore

Da oltre vent’anni Fabri Fibra percorre la scena italiana, collezionando dieci album e cambiando la percezione del rap. Dischi come Turbe Giovanili, Mr. Simpatia, Tradimento e Caos mostrano una traiettoria in cui tecnica e contenuto si compenetrano.

Il suo lavoro ha contribuito a trasformare il rap in una forma di cantautorato moderno. Alcuni brani uniscono testi taglienti a melodie accessibili, conquistando chart e pubblico.

Sul fronte televisivo, dopo aver partecipato alla prima stagione di Nuova Scena, Rhythm + Flow Italia come giudice, Fibra è stato coinvolto anche nella seconda edizione.

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