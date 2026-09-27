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Filippo Graziani: nuovo album Verso Casa e singolo Panico (Punk77)

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Di : Enrico Valiani

Mano che regge una chitarra acustica su un tavolo con foglio di testo
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Filippo Graziani torna a farsi sentire con un nuovo brano che apre il capitolo di un disco atteso per l’autunno. Il singolo arriva in radio e sulle piattaforme digitali l’11 settembre, già disponibile in pre-save, ed è il secondo assaggio del progetto pubblicato da INRI Records.

Il singolo: Panico (Punk77) e cosa annuncia

Il pezzo, lanciato come secondo estratto dopo Povero me, offre un altro frammento del percorso artistico di Filippo Graziani. Il titolo richiama un’immagine precisa, ma il contenuto vira verso introspezione e ricordo.

  • Uscita: 11 settembre, radio e piattaforme streaming.

  • Disponibilità: pre-save già attivo.

  • Label: INRI Records.

  • Ruolo nel disco: secondo singolo che anticipa l’album Verso Casa.

Cosa racconta il brano: temi e personaggi

Il testo mette al centro una figura, Danny, e riflette su quanto resti dei miti giovanili.

Tra ricordo e desiderio

Le persone idealizzate diventano memoria. Il pezzo esplora la tensione tra libertà e rischio.

Il senso del riferimento storico

Il richiamo a Punk77 non vuol essere un manifesto di rabbia. Diventa un simbolo nostalgico.

Suono e arrangiamento: atmosfere e strumenti

Musicalmente il brano miscela elementi rock e radici folk.

Piano elettrico e organo in uno studio di registrazione
Suoni di piano elettrico e organo supportano l’arrangiamento del brano.

  • Chitarre in primo piano.

  • Piano elettrico e organo a supporto melodico.

  • Ritornello corale che apre allo sviluppo finale.

  • Coda strumentale con chitarre più decise e fisiche.

Verso Casa: il nuovo album e il contesto artistico

L’album esce a ottobre per INRI Records e segna il ritorno di Filippo a quasi dieci anni dal suo ultimo disco di inediti firmato con nome proprio.

Trio acustico che suona in una piccola sala intima
Anteprima acustica in trio per Casa Graziani – Stanze Acustiche.

  • Prima uscita di inediti dopo Sala Giochi.

  • Periodo intermedio dedicato all’eredità di Ivan Graziani.

  • Progetti recenti: l’album postumo Per gli amici (2024) e il live 80 Buon Compleanno Ivan.

  • Il progetto live ha ottenuto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto.

Anteprima dal vivo: Casa Graziani – Stanze Acustiche

Il nuovo materiale verrà presentato dal vivo in cinque date acustiche tra novembre e dicembre.

  • Formato: anteprima in trio.

  • Nome del ciclo: Casa Graziani – Stanze Acustiche.

  • Scopo: ascolti intimi prima del tour completo, che sarà annunciato successivamente.

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