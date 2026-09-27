Filippo Graziani torna a farsi sentire con un nuovo brano che apre il capitolo di un disco atteso per l’autunno. Il singolo arriva in radio e sulle piattaforme digitali l’11 settembre, già disponibile in pre-save, ed è il secondo assaggio del progetto pubblicato da INRI Records.
Il singolo: Panico (Punk77) e cosa annuncia
Il pezzo, lanciato come secondo estratto dopo Povero me, offre un altro frammento del percorso artistico di Filippo Graziani. Il titolo richiama un’immagine precisa, ma il contenuto vira verso introspezione e ricordo.
- Uscita: 11 settembre, radio e piattaforme streaming.
- Disponibilità: pre-save già attivo.
- Label: INRI Records.
- Ruolo nel disco: secondo singolo che anticipa l’album Verso Casa.
Cosa racconta il brano: temi e personaggi
Il testo mette al centro una figura, Danny, e riflette su quanto resti dei miti giovanili.
Tra ricordo e desiderio
Le persone idealizzate diventano memoria. Il pezzo esplora la tensione tra libertà e rischio.
Il senso del riferimento storico
Il richiamo a Punk77 non vuol essere un manifesto di rabbia. Diventa un simbolo nostalgico.
Suono e arrangiamento: atmosfere e strumenti
Musicalmente il brano miscela elementi rock e radici folk.
- Chitarre in primo piano.
- Piano elettrico e organo a supporto melodico.
- Ritornello corale che apre allo sviluppo finale.
- Coda strumentale con chitarre più decise e fisiche.
Verso Casa: il nuovo album e il contesto artistico
L’album esce a ottobre per INRI Records e segna il ritorno di Filippo a quasi dieci anni dal suo ultimo disco di inediti firmato con nome proprio.
- Prima uscita di inediti dopo Sala Giochi.
- Periodo intermedio dedicato all’eredità di Ivan Graziani.
- Progetti recenti: l’album postumo Per gli amici (2024) e il live 80 Buon Compleanno Ivan.
- Il progetto live ha ottenuto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto.
Anteprima dal vivo: Casa Graziani – Stanze Acustiche
Il nuovo materiale verrà presentato dal vivo in cinque date acustiche tra novembre e dicembre.
- Formato: anteprima in trio.
- Nome del ciclo: Casa Graziani – Stanze Acustiche.
- Scopo: ascolti intimi prima del tour completo, che sarà annunciato successivamente.
Articoli simili
- Tiziano Ferro: nuovo singolo sono un grande in radio e il tour decolla
- Camilla Magli: nuovo singolo Menta, ritorno alle origini e riscoperta di sé
- Samurai Jay: Ossessione riscrive il record, 14 settimane consecutive al numero 1
- Antonia, nuovo singolo obbligo o verità: pop R&B e revival anni 2000
- Kid Yugi e Anna: nuovo singolo Push It apre il 2026
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.