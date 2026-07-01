Antonia, nuovo singolo obbligo o verità: pop R&B e revival anni 2000

Antonia torna con un brano pensato per l’estate: si chiama Obbligo o verità e sarà sulle radio e sulle piattaforme digitali dal 5 giugno. Il singolo esce per Epic Records / Sony Music Italy e punta a raccontare il lato più solare e diretto della cantante napoletana.
Uscita, etichetta e disponibilità: cosa sapere sul nuovo singolo
Il lancio ufficiale è fissato per il 5 giugno. Il pezzo sarà promosso in radio e su tutti i servizi streaming.
Formati e canali
- Disponibile su piattaforme digitali principali.
- Distribuzione e promozione a cura di Epic Records / Sony Music Italy.
- Presenza sulle playlist estive e rotazioni radiofoniche.
Il suono e il messaggio: pop R&B con un tocco anni 2000
Obbligo o verità mescola pop e R&B con una produzione moderna. Il risultato richiama atmosfere dei primi anni 2000, senza risultare datato.
Il ritornello è pensato per restare in testa. La voce di Antonia porta un timbro soul, immediatamente riconoscibile.
- Atmosfera: estiva e leggerezza emotiva.
- Stile: pop contemporaneo con influssi R&B.
- Tematica: il gioco come metafora per l’aprirsi e l’onestà nei rapporti.
Da dove arriva Antonia: tappe principali della sua crescita artistica
Nata nel 2005 a Napoli, Antonia si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ad un’esperienza televisiva importante.
Alla ventiquattresima edizione di Amici si è distinta tra i cantanti, raggiungendo il serale e ricevendo il Premio Spotify. Quegli eventi hanno dato slancio alla sua carriera.
Successivamente è arrivata la partecipazione a Sanremo Giovani con Luoghi perduti, che l’ha portata fino alle fasi finali del concorso.
Ha anche collaborato con Aiello nel brano Fiammiferi, presente nell’album Scorpione del cantautore.
Progetti e reinterpretazioni: esperienze in studio e ospitate
Antonia ha mostrato una direzione artistica sempre più orientata al pop e all’R&B. Tra le sue prove c’è una versione di Genie in a Bottle registrata negli Spotify Studios di Stoccolma.
Con Obbligo o verità conferma la volontà di costruire un’identità dove voce, immagine e attitudine dialogano.
Dove seguirla e ascoltare il nuovo singolo
Per restare aggiornati sulle novità e sulle date live, ecco i profili ufficiali dell’artista.
- Instagram · @antonianocca
- TikTok · @antonianocca
- Spotify · profilo artista
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.