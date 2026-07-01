Antonia, nuovo singolo obbligo o verità: pop R&B e revival anni 2000

Antonia torna con un brano pensato per l’estate: si chiama Obbligo o verità e sarà sulle radio e sulle piattaforme digitali dal 5 giugno. Il singolo esce per Epic Records / Sony Music Italy e punta a raccontare il lato più solare e diretto della cantante napoletana.

Uscita, etichetta e disponibilità: cosa sapere sul nuovo singolo

Il lancio ufficiale è fissato per il 5 giugno. Il pezzo sarà promosso in radio e su tutti i servizi streaming.

Formati e canali

Disponibile su piattaforme digitali principali.

Distribuzione e promozione a cura di Epic Records / Sony Music Italy .

/ . Presenza sulle playlist estive e rotazioni radiofoniche.

Il suono e il messaggio: pop R&B con un tocco anni 2000

Obbligo o verità mescola pop e R&B con una produzione moderna. Il risultato richiama atmosfere dei primi anni 2000, senza risultare datato.

Il ritornello è pensato per restare in testa. La voce di Antonia porta un timbro soul, immediatamente riconoscibile.

Atmosfera: estiva e leggerezza emotiva.

estiva e leggerezza emotiva. Stile: pop contemporaneo con influssi R&B.

pop contemporaneo con influssi R&B. Tematica: il gioco come metafora per l’aprirsi e l’onestà nei rapporti.

Da dove arriva Antonia: tappe principali della sua crescita artistica

Nata nel 2005 a Napoli, Antonia si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ad un’esperienza televisiva importante.

Alla ventiquattresima edizione di Amici si è distinta tra i cantanti, raggiungendo il serale e ricevendo il Premio Spotify. Quegli eventi hanno dato slancio alla sua carriera.

Successivamente è arrivata la partecipazione a Sanremo Giovani con Luoghi perduti, che l’ha portata fino alle fasi finali del concorso.

Ha anche collaborato con Aiello nel brano Fiammiferi, presente nell’album Scorpione del cantautore.

Progetti e reinterpretazioni: esperienze in studio e ospitate

Antonia ha mostrato una direzione artistica sempre più orientata al pop e all’R&B. Tra le sue prove c’è una versione di Genie in a Bottle registrata negli Spotify Studios di Stoccolma.

Con Obbligo o verità conferma la volontà di costruire un’identità dove voce, immagine e attitudine dialogano.

Dove seguirla e ascoltare il nuovo singolo

Per restare aggiornati sulle novità e sulle date live, ecco i profili ufficiali dell’artista.

Instagram · @antonianocca

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· @antonianocca Spotify · profilo artista

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