La serie Reacher continua a espandersi: Prime Video ha già dato il via alla produzione della quinta stagione mentre la quarta è ancora in onda. Sul set canadese è tornato Alan Ritchson e la piattaforma ha annunciato che i nuovi episodi saranno tratti da uno dei romanzi più amati di Lee Child.

Riprese attive in Canada e dietro le quinte del set

Le telecamere sono in azione tra paesaggi freddi e giornate rigide. Alan Ritchson ha condiviso immagini dal set, lasciando intendere che le condizioni climatiche non siano facili. L’attore ha scherzato sui giubbotti pesanti e sulle prime nevicate viste durante le riprese.

Riprese in corso su un set canadese tra la neve.

La produzione non si è limitata a riavviare le cineprese. C’è un piano produttivo che punta a mantenere alta la qualità visiva e narrativa della serie. I responsabili Amazon considerano Reacher una property strategica per la piattaforma.

Tempi ipotetici per l’uscita della quinta stagione

Prime Video non ha ancora fissato una data ufficiale per il debutto. Tuttavia, guardando ai tempi delle stagioni precedenti, è possibile stimare una finestra di uscita.

La quarta stagione è stata pubblicata il 12 agosto 2026.

Tra una stagione e l’altra sono passati circa diciassette mesi.

Se il ritmo produttivo resterà simile, la premiere potrebbe avvenire tra primavera ed estate 2027.

Si tratta di ipotesi basate sullo stato attuale dei lavori. L’avvio anticipato delle riprese però aumenta le probabilità di una pubblicazione relativamente rapida.

La scelta narrativa: adattare ‘Make Me’ di Lee Child

Prime Video ha confermato che la quinta stagione prenderà spunto da Make Me, romanzo pubblicato nel 2015 e ventesimo capitolo della saga di Lee Child. La storia si svolge in una comunità apparentemente tranquilla e si sviluppa come un thriller dal respiro ampio.

Trama in pillole

Jack Reacher arriva a Mother’s Rest per una sosta breve.

Incontra Michelle Chang, investigatrice ex-FBI impegnata nella ricerca di un collega scomparso.

Ciò che sembra un caso locale si trasforma in una rete di sparizioni e connessioni inquietanti.

Elementi come il dark web e un giornalista di Los Angeles compongono il quadro del mistero.

La vicenda mantiene la struttura tipica dei romanzi: un protagonista solido al centro e una trama che si allarga fino a rivelare una minaccia ben più ampia.

Cast ampliato: nuovi volti e ruoli chiave

La stagione introdurrà diversi personaggi nuovi, affidati a interpreti noti e promettenti. Tra i protagonisti annunciati:

Il cast annunciato include nuovi volti che si uniranno a Reacher.

Amanda Ip interpreterà Michelle Chang.

interpreterà Michelle Chang. Jay Baruchel sarà lo sceriffo Buck Bauer.

sarà lo sceriffo Buck Bauer. Kevin Durand vestirà i panni di Nokes.

vestirà i panni di Nokes. Ciara Bravo sarà Eunice.

Questi ingressi suggeriscono una ricca galleria di comprimari e antagonisti, utili a costruire tensione e dinamiche nuove attorno a Reacher.

Il ruolo di Frances Neagley e lo spin-off dedicato

Uno dei tasselli più curiosi riguarda Frances Neagley. Il personaggio, interpretato da Maria Sten, sarà protagonista di uno spin-off intitolato Neagley.

Maria Sten guida il progetto spin-off.

Alan Ritchson è confermato come guest star nella serie dedicata a Neagley.

Non è ancora chiaro se Frances Neagley apparirà anche nella quinta stagione di Reacher.

La possibilità di incroci fra gli show resta aperta e potrebbe offrire sviluppi interessanti per i fan.

Cosa aspettarsi: tono, ritmo e identità della serie

La produzione continua a privilegiare un equilibrio tra scena d’azione e approfondimento psicologico. Ogni stagione racconta una vicenda autonoma, ma mantiene Jack Reacher come centro narrativo.

Azioni spettacolari e sequenze fisiche intense.

e sequenze fisiche intense. Un intreccio investigativo con colpi di scena.

Ambientazioni diverse che rinnovano l’atmosfera di volta in volta.

Un cast di supporto che cambia stagione dopo stagione.

Secondo i dirigenti di Amazon, la serie è ormai un franchise che attrae decine di milioni di spettatori. Le scelte creative per la quinta stagione sembrano confermare questa direzione.

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