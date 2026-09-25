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Elisa Kintsugi: nuovo album in uscita il 27 novembre

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Di : Enrico Valiani

Elisa Kintsugi: nuovo album in uscita il 27 novembre
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Elisa torna con un nuovo capitolo artistico: si chiama Kintsugi e arriva il 27 novembre 2026 per Island Records/Universal Music Italia. L’annuncio è arrivato dopo un indizio condiviso sui social e il disco è già in preorder, anche in versione autografata.

Annuncio, immagini e il significato dietro il titolo

Nel video divulgato il 7 settembre la cantante alterna ricordi d’infanzia a scene contemporanee. È un montaggio che passa da fotogrammi in VHS a coreografie pop.

Montaggio VHS e ricordi d'infanzia alternati a immagini contemporanee
Il video promozionale mescola fotogrammi in VHS e scene contemporanee.

Il filo narrativo spiega il senso del titolo: kintsugi è l’arte giapponese che ricompone le crepe con l’oro. Elisa parla delle ferite come di materiale che ha plasmato la sua storia. Le cicatrici non si eliminano, ma diventano luce.

I singoli pubblicati e i produttori coinvolti

Il percorso promozionale del nuovo album è iniziato già a maggio.

  • 15 maggio 2026 – pubblicazione del primo singolo “Amore è”, scritto da Elisa e prodotto da Dardust.

  • 11 settembre 2026 – uscita della title track “Kintsugi”, anch’essa prodotta da Dardust.

AGGIORNAMENTO 9 settembre 2026: Elisa ha confermato la pubblicazione della title track per l’11 settembre. I singoli servono a raccontare le diverse sfumature del progetto.

Come suona il nuovo lavoro: una direzione più pop

Le immagini promozionali lasciano intravedere una veste più popstar rispetto agli ultimi lavori. Non mancano momenti intimi, in cui la cantautrice appare intenta a trovare ispirazione, alternati a sequenze di danza.

Immagini promozionali che mostrano coreografie e momenti intimi
La nuova veste più pop di Elisa combina coreografia e intimità.

Questa doppia anima suggerisce un album che mescola introspezione e immediatezza radiofonica.

Tour, date recenti e il prossimo grande evento

Dopo l’ultimo album di inediti, Elisa ha ripreso la dimensione live con la serie di concerti Elisa Palasport Live 2026.

  • Le otto tappe si sono svolte tra aprile e maggio 2026.

  • Città toccate: Jesolo, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Eboli.

Per il futuro è già fissato un evento importante: il 11 settembre 2027 Elisa tornerà alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia con Soundtrack Live ’97 – ’27, per celebrare trent’anni di carriera.

Dettagli pratici: uscita, etichetta e disponibilità

  • Data di pubblicazione: 27 novembre 2026.

  • Etichetta: Island Records/Universal Music Italia.

  • Preorder: disponibile da oggi, inclusa versione autografata.

Domande rapide

  • Primo singolo: “Amore è”, 15 maggio 2026.

  • Title track: “Kintsugi”, 11 settembre 2026.

  • Album precedente: “Ritorno al futuro/Back to the Future”, 2022.

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