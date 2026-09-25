Elisa torna con un nuovo capitolo artistico: si chiama Kintsugi e arriva il 27 novembre 2026 per Island Records/Universal Music Italia. L’annuncio è arrivato dopo un indizio condiviso sui social e il disco è già in preorder, anche in versione autografata.
Annuncio, immagini e il significato dietro il titolo
Nel video divulgato il 7 settembre la cantante alterna ricordi d’infanzia a scene contemporanee. È un montaggio che passa da fotogrammi in VHS a coreografie pop.
Il filo narrativo spiega il senso del titolo: kintsugi è l’arte giapponese che ricompone le crepe con l’oro. Elisa parla delle ferite come di materiale che ha plasmato la sua storia. Le cicatrici non si eliminano, ma diventano luce.
I singoli pubblicati e i produttori coinvolti
Il percorso promozionale del nuovo album è iniziato già a maggio.
- 15 maggio 2026 – pubblicazione del primo singolo “Amore è”, scritto da Elisa e prodotto da Dardust.
- 11 settembre 2026 – uscita della title track “Kintsugi”, anch’essa prodotta da Dardust.
AGGIORNAMENTO 9 settembre 2026: Elisa ha confermato la pubblicazione della title track per l’11 settembre. I singoli servono a raccontare le diverse sfumature del progetto.
Come suona il nuovo lavoro: una direzione più pop
Le immagini promozionali lasciano intravedere una veste più popstar rispetto agli ultimi lavori. Non mancano momenti intimi, in cui la cantautrice appare intenta a trovare ispirazione, alternati a sequenze di danza.
Questa doppia anima suggerisce un album che mescola introspezione e immediatezza radiofonica.
Tour, date recenti e il prossimo grande evento
Dopo l’ultimo album di inediti, Elisa ha ripreso la dimensione live con la serie di concerti Elisa Palasport Live 2026.
- Le otto tappe si sono svolte tra aprile e maggio 2026.
- Città toccate: Jesolo, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Eboli.
Per il futuro è già fissato un evento importante: il 11 settembre 2027 Elisa tornerà alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia con Soundtrack Live ’97 – ’27, per celebrare trent’anni di carriera.
Dettagli pratici: uscita, etichetta e disponibilità
- Data di pubblicazione: 27 novembre 2026.
- Etichetta: Island Records/Universal Music Italia.
- Preorder: disponibile da oggi, inclusa versione autografata.
Domande rapide
- Primo singolo: “Amore è”, 15 maggio 2026.
- Title track: “Kintsugi”, 11 settembre 2026.
- Album precedente: “Ritorno al futuro/Back to the Future”, 2022.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.