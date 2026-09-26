Il nuovo singolo di 22Simba arriva come un ritorno alle radici. Provinciali esce l’11 settembre 2026 e riporta l’artista nel mondo della famiglia, dell’infanzia e della provincia che l’ha formato.
Uscita, album e posizione nel progetto
La traccia è il terzo estratto dall’album MIRIA, in uscita il 18 settembre. Il singolo sarà pubblicato il 11 settembre 2026 per Island Records/Universal Music Italy.
- Singolo: Provinciali
- Album: MIRIA
- Etichetta: Island Records / Universal Music Italy
- Data singolo: 11 settembre 2026
- Data album: 18 settembre 2026
Di cosa parla Provinciali
Il brano mette al centro le origini. 22Simba scandaglia i legami familiari, i ricordi d’infanzia e i luoghi che hanno plasmato la sua identità.
La provincia non è solo ambientazione. Diventa elemento identitario e lente per leggere ambizioni e contraddizioni.
- Ricordi domestici e gesti quotidiani.
- Relazioni con il padre e con gli amici.
- La comunità di Saronno come sfondo e come specchio.
Atto 3: il ruolo di questo capitolo in MIRIA
L’uscita di Provinciali segna il terzo atto del percorso narrativo di MIRIA. Il progetto è concepito come un trittico tematico.
Atto 1 — Ricchezza e dubbi
Nel primo capitolo l’artista riflette sul valore delle cose materiali. Domande sulla fortuna e sulla fama.
Atto 2 — La figura di Miria
Nel secondo atto si concentra la figura della nonna, simbolo di semplicità e di felicità nelle piccole cose.
Atto 3 — Tornare alla provincia
Con questo atto arriva la restituzione delle radici. È un tentativo di separare esperienze diverse e capire cosa resta del passato.
Tono, immagini e linguaggio della canzone
La traccia alterna introspezione e concretezza. Le immagini sono domestiche: giochi, litigi, serate con gli amici.
Il registro rimane sincero e colloquiale. Il lessico richiama la strada, la famiglia e i piccoli gesti che definiscono una vita.
Produzione musicale e collaboratori
La produzione accompagna il racconto senza sovrastarlo. Elementi sonori moderni incontrano arrangiamenti essenziali.
- Artista: 22Simba
- Autore (testo): Andrea Meazza
- Compositori: Samuele Ibba, Pietro Bonanni, Giovanni Amati, Jacopo Gaeta
- Produzione: Timon
- Etichetta: Island Records / Universal Music Italy
- Data di uscita: 11 settembre 2026
Come ascoltarla
Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Di seguito l’anteprima su Spotify per ascoltare il pezzo in streaming.
Temi lirici principali e immagini evocate
Il testo racconta una crescita “provinciale”, scandita da abitudini, giorni ordinari e relazioni quotidiane.
- Il rapporto padre-figlio, tra contrasti e protezione.
- I momenti condivisi con gli amici, descritti in modo realistico.
- La vita di paese come matrice di memoria e orientamento.
22Simba usa richiami al quotidiano per mostrare come il passato continui a informare il presente.
Le citazioni e gli elementi lirici sono riassunti per finalità informative. I diritti d’autore del brano restano agli autori e agli editori.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.