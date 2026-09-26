Il nuovo singolo di 22Simba arriva come un ritorno alle radici. Provinciali esce l’11 settembre 2026 e riporta l’artista nel mondo della famiglia, dell’infanzia e della provincia che l’ha formato.

Uscita, album e posizione nel progetto

La traccia è il terzo estratto dall’album MIRIA, in uscita il 18 settembre. Il singolo sarà pubblicato il 11 settembre 2026 per Island Records/Universal Music Italy.

Singolo: Provinciali

Provinciali Album: MIRIA

MIRIA Etichetta: Island Records / Universal Music Italy

Island Records / Universal Music Italy Data singolo: 11 settembre 2026

11 settembre 2026 Data album: 18 settembre 2026

Di cosa parla Provinciali

Il brano mette al centro le origini. 22Simba scandaglia i legami familiari, i ricordi d’infanzia e i luoghi che hanno plasmato la sua identità.

La provincia come sfondo e matrice di ricordi nel testo di 22Simba.

La provincia non è solo ambientazione. Diventa elemento identitario e lente per leggere ambizioni e contraddizioni.

Ricordi domestici e gesti quotidiani.

Relazioni con il padre e con gli amici.

La comunità di Saronno come sfondo e come specchio.

Atto 3: il ruolo di questo capitolo in MIRIA

L’uscita di Provinciali segna il terzo atto del percorso narrativo di MIRIA. Il progetto è concepito come un trittico tematico.

Atto 1 — Ricchezza e dubbi

Nel primo capitolo l’artista riflette sul valore delle cose materiali. Domande sulla fortuna e sulla fama.

Atto 2 — La figura di Miria

Nel secondo atto si concentra la figura della nonna, simbolo di semplicità e di felicità nelle piccole cose.

Atto 3 — Tornare alla provincia

Con questo atto arriva la restituzione delle radici. È un tentativo di separare esperienze diverse e capire cosa resta del passato.

Tono, immagini e linguaggio della canzone

La traccia alterna introspezione e concretezza. Le immagini sono domestiche: giochi, litigi, serate con gli amici.

Immagini domestiche e serate con gli amici evocano il tono del brano.

Il registro rimane sincero e colloquiale. Il lessico richiama la strada, la famiglia e i piccoli gesti che definiscono una vita.

Produzione musicale e collaboratori

La produzione accompagna il racconto senza sovrastarlo. Elementi sonori moderni incontrano arrangiamenti essenziali.

Artista : 22Simba

: 22Simba Autore (testo) : Andrea Meazza

: Andrea Meazza Compositori : Samuele Ibba, Pietro Bonanni, Giovanni Amati, Jacopo Gaeta

: Samuele Ibba, Pietro Bonanni, Giovanni Amati, Jacopo Gaeta Produzione : Timon

: Timon Etichetta : Island Records / Universal Music Italy

: Island Records / Universal Music Italy Data di uscita: 11 settembre 2026

Come ascoltarla

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Di seguito l’anteprima su Spotify per ascoltare il pezzo in streaming.

Temi lirici principali e immagini evocate

Il testo racconta una crescita “provinciale”, scandita da abitudini, giorni ordinari e relazioni quotidiane.

Il rapporto padre-figlio, tra contrasti e protezione.

I momenti condivisi con gli amici, descritti in modo realistico.

La vita di paese come matrice di memoria e orientamento.

22Simba usa richiami al quotidiano per mostrare come il passato continui a informare il presente.

Le citazioni e gli elementi lirici sono riassunti per finalità informative. I diritti d’autore del brano restano agli autori e agli editori.

Articoli simili

Vota questo articolo