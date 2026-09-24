Il nuovo inedito di Gino Paoli, pensato per un duetto con Ornella Vanoni, arriva ora come singolo solitario con la tromba di Paolo Fresu a colmare l’assenza. La traccia, intitolata Quando ti rivedrò, esce il 23 settembre, ed è inserita nella riedizione di Appunti di un lungo viaggio, già disponibile in preorder.
Uscita del singolo e disponibilità
La pubblicazione ufficiale di Quando ti rivedrò è fissata per la notte tra il 22 e il 23 settembre.
Il brano è anticipato da un pre-save sulle piattaforme di streaming.
Nel nuovo arrangiamento, i fiati sono stati affidati a Paolo Fresu, la cui tromba sostituisce la voce che avrebbe dovuto essere di Ornella Vanoni.
PREORDINA LA RISTAMPA
Appunti di un lungo viaggio
Gino Paoli — nuova edizione
Preordine aperto · Disponibile dal 25 settembre · Doppio LP e CD
Doppio LP · 43,99 € · Doppio CD · 20,99 € · Ascolto gratuito 30 giorni
In qualità di affiliato Amazon, alcune piattaforme possono riconoscere una commissione. Il prezzo per l’acquirente non cambia.
Perché la voce di Ornella non è nel brano
Gino Paoli aveva immaginato Quando ti rivedrò come un pezzo cantato insieme a Ornella Vanoni.
La registrazione della voce di Ornella non è mai avvenuta. Lei è venuta a mancare prima di poter incidere la parte.
La scelta artistica
Per riempire quel vuoto, Paoli e il suo team hanno deciso di inserire la tromba di Fresu.
Secondo il musicista, quel suono porta con sé l’affetto e il ricordo dell’artista mancata.
La tromba diventa quindi un surrogato emotivo della voce assente.
Il ricordo e il ruolo di Paolo Fresu
Paolo Fresu racconta di aver partecipato al progetto per il legame profondo con Ornella.
Ha ricordato l’impegno a suonare a eventi legati a lei e la promessa fatta in vita.
La registrazione della tromba è avvenuta in studio a Bologna, dove Fresu ha interpretato la parte vocale assente con sensibilità jazzistica.
Secondo Fresu, la tromba ha reso giustizia al testo e all’atmosfera del brano.
Adriano Pennino e la nascita della melodia
La musica di Quando ti rivedrò è firmata da Adriano Pennino, storico collaboratore di Paoli.
Pennino racconta che la canzone è nata da molte ore trascorse in tour e da un lavoro paziente su intenzione e ritmo.
- Il brano viene descritto come universale: parla di ritorni e incontri.
- Pennino ricorda una prova in casa sua, sotto la pioggia, durante la quale Paoli cantò il pezzo una sola volta.
- Quella singola esecuzione è rimasta impressa e ha guidato la registrazione definitiva.
Il rapporto tra Paoli e Vanoni nella storia della canzone
Il sodalizio artistico tra Gino Paoli e Ornella Vanoni ha segnato decenni della musica italiana.
Brani come Senza fine e Che cosa c’è restano tappe fondamentali di quel percorso.
I due si sono esibiti insieme in spettacoli e tournée, dal 1984 al 2004.
Nel 2026 è uscito il vinile celebrativo Per sempre, contenente tra i lati L’appuntamento e Senza fine.
Ornella Vanoni è morta il 21 novembre 2025; Gino Paoli è scomparso il 24 marzo 2026.
Come è stata ripensata la ristampa di Appunti di un lungo viaggio
La nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio valorizza anche l’aspetto grafico.
L’artwork del singolo proviene da un’opera dello stesso Paoli, che ha una storia anche come artista visivo.
Nel gatefold è inserita la stampa completa dell’opera con la dedica di Paoli sul retro.
Il booklet è stato rielaborato e ora include i testi di tutte le tracce.
La ristampa si inserisce nel lavoro di Sugar, che custodisce molti master delle produzioni recenti di Paoli.
- Matto come un gatto
- Senza contorno solo… per un’ora
- King Kong
- Amori dispari
- Appropriazione indebita
- Pomodori
- Per una storia
- Se
- Storie
- Appunti di un lungo viaggio (con versioni di Il cielo in una stanza e Quattro amici al bar)
Articoli simili
- Bungaro, Fuoco Sacro: nuovo album con collaborazioni e suoni dal mondo
- Marracash e Guè, Casini definisce un catalogo di guai per i 10 anni di Santeria
- Domenico Modugno 100: svelato il logo ufficiale delle celebrazioni
- Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio in versione rinnovata
- Flaco G: nuovo singolo Tour tra orgoglio e consapevolezza
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.