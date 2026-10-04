Emmy 2026: lista completa dei vincitori

Il red carpet di Los Angeles ha incoronato i protagonisti di una stagione televisiva intensa. Alla cerimonia degli Emmy 2026, poche serie hanno dominato come Widow’s Bay, mentre Matthew Rhys ha segnato un primato storico. La notte ha mescolato sorprese, gare ravvicinate e risultati che verranno ricordati.

Widow’s Bay al centro della scena: numeri e premi

La dark comedy di Apple TV è stata la protagonista della serata. Ha trasformato molte nomination in statuette, segnando una performance impattante.

Widow’s Bay ha dominato la serata con 14 premi.

Vincite principali: miglior serie comedy, miglior attore protagonista in una comedy (Matthew Rhys), miglior attore non protagonista (Stephen Root).

miglior serie comedy, miglior attore protagonista in una comedy (Matthew Rhys), miglior attore non protagonista (Stephen Root). Riconoscimenti creativi: miglior sceneggiatura (Katie Dippold) e miglior regia (Hiro Murai).

miglior sceneggiatura (Katie Dippold) e miglior regia (Hiro Murai). Statistiche: 14 premi conquistati su 19 nomination.

Matthew Rhys: un record storico agli Emmy 2026

La serata di Rhys è stata memorabile. L’attore gallese ha portato a casa premi in due categorie protagoniste per serie differenti.

Matthew Rhys ha raggiunto un primato storico con due vittorie principali.

Dettagli del primato: Rhys ha ottenuto l’Emmy come miglior attore in una serie comedy per Widow’s Bay e quello come miglior attore in una miniserie per The Beast in Me.

Con la vittoria precedente per The Americans, Rhys è ora il primo uomo nella storia del premio ad aggiudicarsi i tre principali riconoscimenti da protagonista.

I grandi vincitori nelle categorie drammatiche

La sfida tra serial di prestigio ha premiato una novità che aveva raccolto molte candidature.

Trionfo de The Pitt

Miglior serie drammatica: The Pitt

The Pitt Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle (The Pitt)

Noah Wyle (The Pitt) Il medical drama ha guidato le nomination con 25 candidature e ne ha trasformate sei in premi.

Noah Wyle è il primo attore drammatico a vincere due Emmy consecutivi dopo Bryan Cranston.

Premi recitazione drama

Attrice protagonista drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Rhea Seehorn (Pluribus) Attore non protagonista drama: Tom Pelphrey (Task)

Tom Pelphrey (Task) Attrice non protagonista drama: Allison Janney (The Diplomat)

Commedie: conferme e nuovi volti

La categoria comedy ha visto alternarsi veterane e sorprese. Le statuette hanno premiato qualità e performance singolari.

Miglior serie comedy: Widow’s Bay

Widow’s Bay Attore protagonista comedy: Matthew Rhys (Widow’s Bay)

Matthew Rhys (Widow’s Bay) Attrice protagonista comedy: Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) Attore non protagonista comedy: Stephen Root (Widow’s Bay)

Stephen Root (Widow’s Bay) Attrice non protagonista comedy: Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

Miniserie e antologiche: DTF St. Louis guida

Le produzioni a struttura breve hanno dominato il palcoscenico delle miniserie.

Miglior miniserie o serie antologica: DTF St. Louis

DTF St. Louis Attore protagonista miniserie/TV movie: Matthew Rhys (The Beast in Me)

Matthew Rhys (The Beast in Me) Attore non protagonista miniserie/TV movie: David Harbour (DTF St. Louis)

David Harbour (DTF St. Louis) Attrice non protagonista miniserie/TV movie: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Linda Cardellini (DTF St. Louis) DTF St. Louis ha raccolto sette vittorie nelle categorie antologiche e da miniserie.

Premi speciali e primati femminili

La serata ha visto anche record personali e parità di traguardi storici tra interpreti donne.

Jean Smart ha conquistato il suo ottavo Emmy come attrice protagonista in una comedy per l’ultima stagione di Hacks.

ha conquistato il suo ottavo Emmy come attrice protagonista in una comedy per l’ultima stagione di Hacks. Allison Janney ha raggiunto l’ottavo Emmy con la vittoria da non protagonista per The Diplomat.

ha raggiunto l’ottavo Emmy con la vittoria da non protagonista per The Diplomat. Entrambe eguagliano il record di Julia Louis-Dreyfus e Cloris Leachman.

Jean Smart è la prima donna a vincere un Emmy per ogni stagione di una stessa serie.

Altri riconoscimenti chiave e categorie tecniche

Oltre alle categorie principali, la lista dei premi include riconoscimenti per guest star e programmi di varietà.

Outstanding Variety Series: The Late Show With Stephen Colbert

The Late Show With Stephen Colbert Reality Competition vincente: The Traitors

The Traitors Guest actor comedy: Rob Reiner (The Bear)

Rob Reiner (The Bear) Guest actress comedy: Betty Gilpin (Widow’s Bay)

Betty Gilpin (Widow’s Bay) Stephen Colbert ha ritirato l’Emmy per la sua ultima stagione dopo la chiusura controversa dello show.

Elenco selezionato dei vincitori per categoria

Di seguito una panoramica dei premi principali e dei rispettivi vincitori.

Serie drammatica: The Pitt

The Pitt Serie comedy: Widow’s Bay

Widow’s Bay Miniserie o antologia: DTF St. Louis

DTF St. Louis Film per la Tv: Creature luminose

Creature luminose Attore protagonista drama: Noah Wyle (The Pitt)

Noah Wyle (The Pitt) Attrice protagonista drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Rhea Seehorn (Pluribus) Attore protagonista comedy: Matthew Rhys (Widow’s Bay)

Matthew Rhys (Widow’s Bay) Attrice protagonista comedy: Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) Attore protagonista miniserie/TV movie: Matthew Rhys (The Beast in Me)

Matthew Rhys (The Beast in Me) Attrice protagonista miniserie/TV movie: Sally Field (Creature luminose)

Sally Field (Creature luminose) Attore non protagonista drama: Tom Pelphrey (Task)

Tom Pelphrey (Task) Attrice non protagonista drama: Allison Janney (The Diplomat)

Allison Janney (The Diplomat) Attore non protagonista comedy: Stephen Root (Widow’s Bay)

Stephen Root (Widow’s Bay) Attrice non protagonista comedy: Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

Kate O’Flynn (Widow’s Bay) Attore non protagonista miniserie/TV movie: David Harbour (DTF St. Louis)

David Harbour (DTF St. Louis) Attrice non protagonista miniserie/TV movie: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Reazioni e impatto sulle serie

Le vittorie cambieranno la percezione pubblica e l’industria stessa. Alcune produzioni usciranno rafforzate.

Widow’s Bay potrebbe vedere un aumento di pubblico e interesse internazionale.

The Pitt conferma il suo ruolo da protagonista nelle serie drama contemporanee.

I successi delle miniserie rilanciano il formato breve come strumento creativo.

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