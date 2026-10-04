Una serata carica di emozione ad Anaheim ha visto Anne Hathaway ricevere uno dei riconoscimenti più ambiti dall’universo Disney. Sul palco del D23 la star ha raccontato frammenti della sua carriera, ha ringraziato la sua famiglia e ha ricevuto un tributo sentito da figure di spicco come Anna Wintour.
Anne Hathaway e il riconoscimento Disney Legend al D23
Al termine dell’evento più atteso dai fan Disney, Anne Hathaway è stata nominata Disney Legend. L’annuncio è avvenuto durante la cerimonia finale del D23, nel cuore dell’Anaheim Convention Center.
L’attrice è salita sul palco visibilmente commossa. Ha alternato battute sul periodo della gravidanza a riflessioni genuine sul percorso professionale che l’ha portata fin qui.
Il premio le è stato consegnato da David Frankel, che l’ha diretta ne Il diavolo veste Prada. Alla consegna ha fatto seguito un messaggio video di Anna Wintour. Quelle immagini hanno impreziosito la serata, contribuendo a disegnare un ritratto affettuoso e professionale dell’attrice.
Dalle origini in Pretty Princess alla consacrazione internazionale
Il legame di Hathaway con Disney è iniziato molto giovane. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2001, quando interpretò la protagonista in Pretty Princess.
L’eco di un esordio importante
A soli 17 anni si trovò a lavorare accanto a nomi di primo piano. Quel progetto la lanciò e rimane oggi un tassello cruciale della sua storia artistica.
Cosa le ha lasciato l’esperienza sul set
- Disciplina: l’abitudine al lavoro quotidiano richiesto dall’industria.
- Relazioni professionali: il valore di collaborare con colleghi esperti.
- Consapevolezza: come gestire l’attenzione mediatica fin da giovane.
Questi elementi hanno contribuito a costruire il profilo di un’attrice capace di passare dal cinema per famiglie a ruoli più complessi.
Julie Andrews e l’insegnamento sul set
In Pretty Princess Hathaway lavorò con Julie Andrews, figura che lei stessa ha ricordato con grande rispetto. Andrews rappresentò un modello di eleganza e professionalità.
L’incontro con un’icona del cinema ha influenzato il modo in cui la giovane attrice ha affrontato il mestiere. Non solo tecniche recitative, ma anche atteggiamenti e rispetto per il lavoro degli altri.
Anna Wintour: parole di lode e una riflessione sulla gentilezza
Nel suo messaggio video Anna Wintour ha tratteggiato Anne Hathaway come una presenza rara nel mondo dello spettacolo. Ha elogiato la sua versatilità e la sua etica del lavoro.
Più volte Wintour ha sottolineato un elemento che ritiene fondamentale: la gentilezza. Per lei, questa qualità distingue Hathaway e ne rafforza il valore umano oltre che professionale.
Scherzosamente, la giornalista ha paragonato la sintonia con l’attrice a danzare insieme a una leggenda del passato, segnalando la naturalezza con cui Hathaway si muove nel luoghi più ambiti dello showbiz.
David Frankel racconta il casting de Il diavolo veste Prada
Sul palco Frankel ha ripercorso la storia che portò Hathaway a interpretare Andy Sachs. Ha ricordato che lo studio aveva inizialmente altre opzioni.
Secondo il regista, però, a fare la differenza fu il sostegno di un’attrice di primo piano. La testimonianza ha rimarcato quanto i network e le raccomandazioni nel settore possano decidere una carriera.
La classe 2026 delle Disney Legends: nomi e background
Anne Hathaway è entrata nella Hall of Fame insieme ad altri professionisti provenienti da più ambiti: cinema, televisione, animazione, musica e management.
I nuovi ingressi nella Hall of Fame
- Chris Berman, volto storico di ESPN
- Jerry Bruckheimer, produttore cinematografico e televisivo
- Susan Egan, attrice e doppiatrice teatrale
- Eric Goldberg, animatore e regista
- Bob Iger, dirigente e amministratore delegato
- Kim Irvine, figura chiave di Walt Disney Imagineering
- Dwayne Johnson, attore e produttore
- Jonas Brothers, band legata a diverse produzioni Disney
- Lin-Manuel Miranda, autore, compositore e interprete
- Alan Tudyk, attore e doppiatore
Questa scelta riflette l’intento di celebrare carriere diverse e contributi che hanno formato l’ecosistema Disney contemporaneo.
Il D23 2026: tre giorni di anteprime, show e annunci
La cerimonia delle Disney Legends ha concluso D23: The Ultimate Disney Fan Event, svoltosi dal 14 al 16 agosto all’Anaheim Convention Center.
Nei tre giorni la Casa di Topolino ha presentato anteprime, annunci produttivi e spettacoli pensati per i fan di tutte le età. L’evento è stato una vetrina per futuri progetti e per celebrare volti storici del marchio.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.