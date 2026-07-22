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Emmy 2026 nomination: lista completa con tutte le serie, attori e registi candidati

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Di : Martina Fabbri

Emmy 2026, la lista completa delle nomination
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La Academy ha svelato le nomination per i 78esimi Primetime Emmy Awards e la corsa alla televisione americana si annuncia combattuta. Tra grandi ritorni e sorprese, alcune serie dominano la scena mentre attori e attrici famosi si contendono le categorie principali.

I leader della classifica: chi ha raccolto più candidature

Al vertice si riconferma The Pitt con un risultato impressionante: 25 nomination. Subito dopo, Hacks (stagione 5) chiude con 24 candidature. Tra le rivelazioni spiccano Widow’s Bay e Pluribus, rispettivamente con 19 e 18 nomination.

Data della cerimonia e conduttrice

La cerimonia andrà in scena lunedì 14 settembre. Mariska Hargitay sarà la presentatrice, la prima donna a guidare lo show dopo quasi quindici anni.

Panoramica delle categorie principali

Di seguito le nomination divise per categoria. Ogni elenco riporta i titoli e gli interpreti selezionati dall’Academy.

Serie drammatica (candidati)

  • The Diplomat

  • The Gilded Age

  • A Knight of the Seven Kingdoms

  • Paradise

  • The Pitt

  • Pluribus

  • Slow Horses

  • Your Friends and Neighbors

Serie comedy in gara

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Hacks

  • Margo ha problemi di soldi

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • Shrinking

  • Widow’s Bay

Miniserie e serie antologiche nominate

  • All Her Fault

  • The Beast in Me

  • Beef – Lo scontro

  • DTF St. Louis

  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Film per la televisione in corsa

  • Capi di Stato in fuga

  • Miss You, Love You

  • People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza

  • Creature luminose

  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Premi principali per gli interpreti

Attore protagonista in una serie drammatica

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Mark Ruffalo (Task)

  • Rufus Sewell (The Diplomat)

  • Noah Wyle (The Pitt)

Attrice protagonista in una serie drammatica

  • Carrie Coon (The Gilded Age)

  • Chase Infiniti (The Testaments)

  • Keri Russell (The Diplomat)

  • Rhea Seehorn (Pluribus)

  • Zendaya (Euphoria)

Attore protagonista in una serie comedy

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

  • Steve Carell (Rooster)

  • Matthew Rhys (Widow’s Bay)

  • Jason Segel (Shrinking)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

Attrice protagonista in una serie comedy

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Elle Fanning (Margo ha problemi di soldi)

  • Lisa Kudrow (The Comeback)

  • Jean Smart (Hacks)

Attore protagonista in miniserie o film per la tv

  • Riz Ahmed (Bait)

  • Jason Bateman (Black Rabbit)

  • Charlie Hunnam (Monster – La storia di Ed Gein)

  • Oscar Isaac (Beef – Lo scontro)

  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

Attrice protagonista in miniserie o film per la tv

  • Claire Danes (The Beast in Me)

  • Sally Field (Creature luminose)

  • Carey Mulligan (Beef – Lo scontro)

  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

  • Sarah Snook (All Her Fault)

Premi per i ruoli non protagonisti

Attore non protagonista in una serie drammatica

  • Patrick Ball (The Pitt)

  • Billy Crudup (The Morning Show)

  • Shawn Hatosy (The Pitt)

  • Gerran Howell (The Pitt)

  • Jack Lowden (Slow Horses)

  • Tom Pelphrey (Task)

  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Attrice non protagonista in una serie drammatica

  • Taylor Dearden (The Pitt)

  • Fiona Dourif (The Pitt)

  • Allison Janney (The Diplomat)

  • Sepideh Moafi (The Pitt)

  • Katherine LaNasa (The Pitt)

  • Julianne Nicholson (Paradise)

  • Karolina Wydra (Pluribus)

Attore non protagonista in una serie comedy

  • Paul W. Downs (Hacks)

  • Colman Domingo (The Four Seasons)

  • Harrison Ford (Shrinking)

  • Stephen Root (Widow’s Bay)

  • Nick Offerman (Margo ha problemi di soldi)

  • Michael Urie (Shrinking)

  • Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Attrice non protagonista in una serie comedy

  • Hannah Einbinder (Hacks)

  • Dale Dickey (Widow’s Bay)

  • Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

  • Michelle Pfeiffer (Margo ha problemi di soldi)

  • Janelle James (Abbott Elementary)

  • Megan Stalter (Hacks)

  • Jessica Williams (Shrinking)

Attore non protagonista in miniserie o film per la tv

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)

  • Richard Gadd (Half Man)

  • David Harbour (DTF St. Louis)

  • Richard Jenkings (DTF St. Louis)

  • Charles Melton (Beef – Lo scontro)

  • Nick Offerman (Death by Lightning)

Attrice non protagonista in miniserie o film per la tv

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis)

  • Dakota Fanning (All Her Fault)

  • Laurie Metcalf (Monster – La storia di Ed Gein)

  • Joy Sunday (DTF St. Louis)

  • Youn Yuh-jung (Beef – Lo scontro)

  • Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

Guest roles, reality e varietà

Guest actor in una serie comedy

  • Michael J. Fox (Shrinking)

  • Brett Goldstein (Shrinking)

  • Hamish Linklater (Widow’s Bay)

  • Christopher McDonald (Hacks)

  • Rob Reiner (The Bear)

  • Connor Storrie (Saturday Night Live)

Guest actress in una serie comedy

  • Leslie Bibb (Hacks)

  • Jamie Lee Curtis (The Bear)

  • Betty Gilpin (Widow’s Bay)

  • Cherry Jones (Hacks)

  • Laurie Metcalf (Hacks)

  • Kaitlin Olson (Hacks)

  • Lauren Weedman (Hacks)

Guest actor in una serie drammatica

  • Colman Domingo (Euphoria)

  • Ernest Harden Jr. (The Pitt)

  • Jeff Hiller (Pluribus)

  • Jeff Kober (The Pitt)

  • Jonathan Pryce (Slow Horses)

  • Bradley Whitford (The Diplomat)

Guest actress in una serie drammatica

  • Brittany Allen (The Pitt)

  • Tal Anderson (The Pitt)

  • Tina Ivlev (The Pitt)

  • Miriam Shor (Pluribus)

  • Merritt Wever (The Gilded Age)

  • Shailene Woodley (Paradise)

Reality Competition e Outstanding Variety Series

  • Reality Competition: Dancing with the Stars; RuPaul’s Drag Race; Survivor; Top Chef; The Traitors

  • Outstanding Variety Series: The Daily Show; Jimmy Kimmel Live!; Last Week Tonight With John Oliver; The Late Show With Stephen Colbert; Saturday Night Live

Tra i nomi che attirano l’attenzione ci sono Zendaya e Colman Domingo, entrambi legati all’episodio finale di Euphoria, che portano l’attenzione mediatica su serie e performance di grande impatto.

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