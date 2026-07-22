Emmy 2026 nomination: lista completa con tutte le serie, attori e registi candidati

La Academy ha svelato le nomination per i 78esimi Primetime Emmy Awards e la corsa alla televisione americana si annuncia combattuta. Tra grandi ritorni e sorprese, alcune serie dominano la scena mentre attori e attrici famosi si contendono le categorie principali.
I leader della classifica: chi ha raccolto più candidature
Al vertice si riconferma The Pitt con un risultato impressionante: 25 nomination. Subito dopo, Hacks (stagione 5) chiude con 24 candidature. Tra le rivelazioni spiccano Widow’s Bay e Pluribus, rispettivamente con 19 e 18 nomination.
Data della cerimonia e conduttrice
La cerimonia andrà in scena lunedì 14 settembre. Mariska Hargitay sarà la presentatrice, la prima donna a guidare lo show dopo quasi quindici anni.
Panoramica delle categorie principali
Di seguito le nomination divise per categoria. Ogni elenco riporta i titoli e gli interpreti selezionati dall’Academy.
Serie drammatica (candidati)
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Serie comedy in gara
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo ha problemi di soldi
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Miniserie e serie antologiche nominate
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef – Lo scontro
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Film per la televisione in corsa
- Capi di Stato in fuga
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza
- Creature luminose
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Premi principali per gli interpreti
Attore protagonista in una serie drammatica
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
- Noah Wyle (The Pitt)
Attrice protagonista in una serie drammatica
- Carrie Coon (The Gilded Age)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Attore protagonista in una serie comedy
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (Widow’s Bay)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Attrice protagonista in una serie comedy
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Elle Fanning (Margo ha problemi di soldi)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
- Jean Smart (Hacks)
Attore protagonista in miniserie o film per la tv
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster – La storia di Ed Gein)
- Oscar Isaac (Beef – Lo scontro)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Attrice protagonista in miniserie o film per la tv
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Creature luminose)
- Carey Mulligan (Beef – Lo scontro)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
Premi per i ruoli non protagonisti
Attore non protagonista in una serie drammatica
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Attrice non protagonista in una serie drammatica
- Taylor Dearden (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Attore non protagonista in una serie comedy
- Paul W. Downs (Hacks)
- Colman Domingo (The Four Seasons)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Stephen Root (Widow’s Bay)
- Nick Offerman (Margo ha problemi di soldi)
- Michael Urie (Shrinking)
- Tyler James Williams (Abbott Elementary)
Attrice non protagonista in una serie comedy
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Dale Dickey (Widow’s Bay)
- Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo ha problemi di soldi)
- Janelle James (Abbott Elementary)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Shrinking)
Attore non protagonista in miniserie o film per la tv
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkings (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Beef – Lo scontro)
- Nick Offerman (Death by Lightning)
Attrice non protagonista in miniserie o film per la tv
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monster – La storia di Ed Gein)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Beef – Lo scontro)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)
Guest roles, reality e varietà
Guest actor in una serie comedy
- Michael J. Fox (Shrinking)
- Brett Goldstein (Shrinking)
- Hamish Linklater (Widow’s Bay)
- Christopher McDonald (Hacks)
- Rob Reiner (The Bear)
- Connor Storrie (Saturday Night Live)
Guest actress in una serie comedy
- Leslie Bibb (Hacks)
- Jamie Lee Curtis (The Bear)
- Betty Gilpin (Widow’s Bay)
- Cherry Jones (Hacks)
- Laurie Metcalf (Hacks)
- Kaitlin Olson (Hacks)
- Lauren Weedman (Hacks)
Guest actor in una serie drammatica
- Colman Domingo (Euphoria)
- Ernest Harden Jr. (The Pitt)
- Jeff Hiller (Pluribus)
- Jeff Kober (The Pitt)
- Jonathan Pryce (Slow Horses)
- Bradley Whitford (The Diplomat)
Guest actress in una serie drammatica
- Brittany Allen (The Pitt)
- Tal Anderson (The Pitt)
- Tina Ivlev (The Pitt)
- Miriam Shor (Pluribus)
- Merritt Wever (The Gilded Age)
- Shailene Woodley (Paradise)
Reality Competition e Outstanding Variety Series
- Reality Competition: Dancing with the Stars; RuPaul’s Drag Race; Survivor; Top Chef; The Traitors
- Outstanding Variety Series: The Daily Show; Jimmy Kimmel Live!; Last Week Tonight With John Oliver; The Late Show With Stephen Colbert; Saturday Night Live
Tra i nomi che attirano l’attenzione ci sono Zendaya e Colman Domingo, entrambi legati all’episodio finale di Euphoria, che portano l’attenzione mediatica su serie e performance di grande impatto.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.