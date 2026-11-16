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La ballata del re delle api: clip esclusiva dal nuovo film con Matthew McConaughey

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Barattolo di miele, arnia e chitarra su tavolo in cortile rurale
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Un film che unisce il calore della musica al fascino inquietante degli alveari arriva nelle sale italiane il 19 novembre. Tra melodie bluegrass e contrasti morali, la storia intreccia legami familiari, api e pericoli che minacciano un piccolo impero artigianale.

Trama: un mondo di api, musica e conflitti

Al centro della vicenda c’è un uomo diventato punto di riferimento nella propria comunità grazie a due passioni: l’apicoltura e la musica. Il suo gruppo è formato da personaggi eccentrici e talentuosi, tutti legati dalle stesse aspirazioni.

Apicoltore vicino ad arnie con una chitarra appoggiata sullo sfondo
Il mondo delle api si intreccia con la musica bluegrass nella trama del film.

Ritorni, riconciliazioni e minacce

  • La figlia adottiva torna dopo anni di assenza.

  • L’uomo tenta di riconnettersi con lei e trasmetterle il proprio sapere.

  • Ma l’attività del protagonista attrae attenzioni pericolose.

Il miele, qui, non è solo un prodotto: diventa un tesoro conteso, con conseguenze che spingono i protagonisti a difendersi con determinazione.

Interpreti principali e ruoli che restano nella memoria

Al timone della storia c’è Matthew McConaughey, volto noto e premio Oscar. Accanto a lui troviamo un cast ricco e variegato.

  • Matthew McConaughey – protagonista carismatico.

  • Kurt Russell – rivale enigmatico e figura chiave.

  • Angelina LookingGlass – presenza centrale nel nucleo emotivo.

  • Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori e Owen Teague – ruoli di supporto che danno profondità al racconto.

Regia, colonna sonora e tono del film

La regia è affidata ad Andrew Patterson, che costruisce una narrazione calda e coinvolgente. La colonna sonora, caratterizzata da sonorità bluegrass, è firmata da Erick Alexander, Jared Bulmer e Ben Hardesty.

Regista sul set mentre ascolta la colonna sonora in studio
Andrew Patterson dirige con una colonna sonora dal sapore bluegrass.

  • Atmosfera feel-good bilanciata da tensione drammatica.

  • Scelte musicali che sostengono emozioni e ritmo.

  • Immagini che valorizzano la vita rurale e il lavoro con le api.

Uscita in sala e distribuzione in Italia

Il film sarà proiettato nei cinema italiani a partire dal 19 novembre. La distribuzione è curata da I Wonder Pictures.

Prima dell’uscita, è stata resa disponibile una clip in anteprima che mostra alcuni momenti chiave e il tono del film.

Perché questo titolo può interessare

  • Un mix di musica e artigianato che parla di comunità.

  • Interpreti affermati che garantiscono spessore al racconto.

  • Temi contemporanei: identità, eredità, conflitto per il controllo delle risorse.

  • Colonna sonora che richiama il mondo bluegrass e amplifica le emozioni.

Curiosità e riferimenti

Matthew McConaughey, noto per il premio Oscar ricevuto grazie a un altro film di rilievo, porta in questo ruolo tutta la sua presenza scenica. La pellicola mescola momenti leggeri a sequenze più cupe.

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