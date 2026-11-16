Un film che unisce il calore della musica al fascino inquietante degli alveari arriva nelle sale italiane il 19 novembre. Tra melodie bluegrass e contrasti morali, la storia intreccia legami familiari, api e pericoli che minacciano un piccolo impero artigianale.

Trama: un mondo di api, musica e conflitti

Al centro della vicenda c’è un uomo diventato punto di riferimento nella propria comunità grazie a due passioni: l’apicoltura e la musica. Il suo gruppo è formato da personaggi eccentrici e talentuosi, tutti legati dalle stesse aspirazioni.

Il mondo delle api si intreccia con la musica bluegrass nella trama del film.

Ritorni, riconciliazioni e minacce

La figlia adottiva torna dopo anni di assenza.

L’uomo tenta di riconnettersi con lei e trasmetterle il proprio sapere.

Ma l’attività del protagonista attrae attenzioni pericolose.

Il miele, qui, non è solo un prodotto: diventa un tesoro conteso, con conseguenze che spingono i protagonisti a difendersi con determinazione.

Interpreti principali e ruoli che restano nella memoria

Al timone della storia c’è Matthew McConaughey, volto noto e premio Oscar. Accanto a lui troviamo un cast ricco e variegato.

Matthew McConaughey – protagonista carismatico.

– protagonista carismatico. Kurt Russell – rivale enigmatico e figura chiave.

– rivale enigmatico e figura chiave. Angelina LookingGlass – presenza centrale nel nucleo emotivo.

Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori e Owen Teague – ruoli di supporto che danno profondità al racconto.

Regia, colonna sonora e tono del film

La regia è affidata ad Andrew Patterson, che costruisce una narrazione calda e coinvolgente. La colonna sonora, caratterizzata da sonorità bluegrass, è firmata da Erick Alexander, Jared Bulmer e Ben Hardesty.

Andrew Patterson dirige con una colonna sonora dal sapore bluegrass.

Atmosfera feel-good bilanciata da tensione drammatica.

Scelte musicali che sostengono emozioni e ritmo.

Immagini che valorizzano la vita rurale e il lavoro con le api.

Uscita in sala e distribuzione in Italia

Il film sarà proiettato nei cinema italiani a partire dal 19 novembre. La distribuzione è curata da I Wonder Pictures.

Prima dell’uscita, è stata resa disponibile una clip in anteprima che mostra alcuni momenti chiave e il tono del film.

Perché questo titolo può interessare

Un mix di musica e artigianato che parla di comunità.

Interpreti affermati che garantiscono spessore al racconto.

Temi contemporanei: identità, eredità, conflitto per il controllo delle risorse.

Colonna sonora che richiama il mondo bluegrass e amplifica le emozioni.

Curiosità e riferimenti

Matthew McConaughey, noto per il premio Oscar ricevuto grazie a un altro film di rilievo, porta in questo ruolo tutta la sua presenza scenica. La pellicola mescola momenti leggeri a sequenze più cupe.

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