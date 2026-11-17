Dal 16 al 18 novembre La storia infinita ritorna nei cinema italiani in una versione rimasterizzata. Il classico di Wolfgang Petersen, tratto dal romanzo di Michael Ende, offre così un’occasione per rivedere un film che oggi suona sorprendentemente attuale.

Il ritorno in sala e il restauro: date, edizione e curiosità

Adler Entertainment cura la nuova release, disponibile solo per tre giorni. Il restauro promette immagini più nitide e un suono rinnovato, pensato per spettatori affezionati e nuove generazioni.

Una proiezione rimasterizzata della pellicola in una sala cinematografica.

Quando : 16-18 novembre.

: 16-18 novembre. Formato : versione rimasterizzata per le sale.

: versione rimasterizzata per le sale. Per chi: nostalgici degli anni Ottanta e spettatori giovani in cerca di fantasy classico.

Il Nulla oggi: da metafora a struttura dell’intrattenimento

Nel film il Nulla divora paesaggi e ricordi. Oggi quella minaccia non è più solo simbolica. Si è evoluta in un sistema che produce contenuti senza tregua.

Il Nulla moderno lavora per algoritmi: trasforma la noia in consumo e richiede riempimenti continui.

Genera immagini e video in quantità industriale.

Suggerisce esperienze che nessuno ha chiesto.

Convince che l’unico rimedio al vuoto sia accumulare altro vuoto.

Personaggi che diventano specchio della realtà contemporanea

I protagonisti del film sembrano ormai familiari in chiave moderna. Le loro azioni, viste oggi, assumono nuovi significati.

Bastian: leggere senza schermo

Bastian si rifugia in soffitta e legge. Nessuna foto, nessun social. Solo lettura pura. Un comportamento che oggi appare quasi sovversivo.

Leggere senza filtri è un atto di rischio: non si può accelerare il tempo, né consultare recensioni o spoiler.

Atreyu: eroismo e destino pubblico

Atreyu parte per salvare Fantàsia senza adulti o garanzie. Un viaggio che oggi suonerebbe quasi da campagna elettorale, con la sua iconografia riutilizzata da gruppi politici.

Orfano allevato dalla comunità.

Affronta prove senza tutele moderne.

Diviene, per alcuni, un simbolo civico.

Falkor, la fortuna che non chiede niente

Falkor è un “fortunadrago” che aiuta senza chiedere nulla. In un mondo di strumenti che misurano tutto, la gratuità risulta sospetta.

Oggi sarebbe scrutinato per sicurezza, certificazione e modello economico. Il suo dono disinteressato è la vera provocazione.

Morla e Gmork: due versioni della perdita di speranza

Morla, la tartaruga cinica, anticipa il ruolo degli opinionisti che vivono su diagnosi apocalittiche. Gmork, invece, descrive la politica del Nulla.

Il lupo spiega come la perdita di immaginazione renda le persone più governabili. Un’analisi di potere che oggi assume il volto delle piattaforme che monetizzano paure e abitudini.

Scene che non si dimenticano: Artax e la palude della tristezza

La scena del cavallo Artax nelle Paludi della Tristezza resta tra le più crude del cinema per ragazzi. Colpisce per la sua onestà emotiva.

La sequenza di Artax nelle Paludi della Tristezza rimane una delle scene più emotive.

Quella sequenza insegna che non tutto il dolore si risolve con tecniche di benessere rapide. Alcune perdite restano incise.

La colonna sonora e la sua vita oltre il film

La canzone The NeverEnding Story, interpretata da Limahl con musica di Giorgio Moroder, ha una vita propria. È riemersa in produzioni popolari come Stranger Things.

Tre note bastano a riconoscerla: un motivo che continua a riportare gli ascoltatori dentro mondi già esistenti.

Autori: Giorgio Moroder e Keith Forsey.

Interprete: Limahl.

Rinascita recente: cameo in serie tv moderne.

Tecnologia e fantasia: strumenti o sostitutivi dell’immaginazione?

Ende considerava l’immaginazione una capacità imprescindibile per interpretare la realtà. Il film invita a riflettere sul ruolo degli strumenti.

La tecnologia può essere amplificatrice o anestetico. Non è il mezzo il problema, ma l’uso che se ne fa.

Può moltiplicare possibilità creative.

Può sostituire l’esercizio dell’invenzione personale.

Sta a noi decidere se usarla per creare o per consumare copie.

Quando l’abbondanza diventa neutralizzazione del valore

Oggi disponiamo di più libri, film e musica che in qualsiasi epoca. Eppure l’accesso illimitato può svuotare il senso del desiderio.

Il rischio del nostro tempo: considerare sufficiente ciò che le macchine forniscono, senza sollecitare il nostro sforzo immaginativo.

Tutto disponibile significa spesso nulla prezioso.

L’immediatezza erode l’attesa e la sorpresa.

L’abbondanza può camuffare un vuoto culturale.

Perché rivedere La storia infinita oggi

Il film non è solo un pezzo di nostalgia. È un promemoria sul valore dell’immaginare come atto politico e civico.

Riguardarlo in sala, con immagini restaurate, mette in scena domande su che tipo di mondo vogliamo costruire. Ricorda che la fantasia non è fuga, ma strumento per pensare l’altro possibile.

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