Elio su Disney+: data di uscita del film Pixar svelata

La nuova avventura animata targata Disney e Pixar arriva in streaming: il giovane Elio sarà protagonista di un racconto spaziale che mescola humor, emozione e un incontro ravvicinato con gli extraterrestri. Segnate la data: il film sarà disponibile su Disney+ dal 17 settembre, pronto a conquistare famiglie e appassionati di animazione.
Disponibilità su Disney+: data di uscita e come vederlo
Disney+ ha confermato che Elio debutterà in esclusiva sulla propria piattaforma il 17 settembre. Gli abbonati potranno seguirlo senza costi aggiuntivi, sia in streaming che on demand.
- Data di lancio: 17 settembre
- Piattaforma: Disney+
- Formato: film animato Pixar/Disney, disponibile in diverse lingue e con sottotitoli
La trama in breve: un ragazzino, una scambia e un viaggio interstellare
Al centro della storia c’è Elio Solís, un bambino curioso e pieno di fantasia. Un contatto con una razza aliena lo porta a essere frainteso come il rappresentante ufficiale della Terra.
Quell’errore scatena una catena di eventi che trascina Elio in una missione più grande di lui. Tra situazioni comiche e momenti toccanti, il protagonista affronta sfide che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua identità.
Chi ha firmato il progetto: regia, sceneggiatura e produzione
Il film è frutto della collaborazione tra talenti noti della casa di animazione.
- Regia condivisa da professionisti con esperienza nei corti e nei lungometraggi d’animazione.
- Sceneggiatura pensata per equilibrare gag visive e profondità emotiva.
- Produzione affidata a figure già coinvolte in successi precedenti dello studio.
Il risultato è una pellicola che fonde lo stile Pixar con l’estetica Disney, pensata sia per i più piccoli sia per gli adulti.
Voci originali e cast italiano: chi presta la voce ai personaggi
La versione originale presenta un cast internazionale, con giovani interpreti e attori noti alle spalle dei personaggi principali.
- Voce di Elio (originale): giovane attore emergente.
- Zia Olga: ruolo affidato a una voce star del cinema internazionale.
- Lord Grigon e Glordon: personaggi alieni con interpreti riconoscibili.
Cast della versione italiana
Per il mercato italiano il doppiaggio è curato da nomi importanti. Tra questi:
- Lucio Corsi come ambasciatore Tegmen.
- Alessandra Mastronardi nella parte di Olga Solís.
- Adriano Giannini nella parte di Lord Grigon.
- Neri Marcorè come voce del Manuale Universale dell’Utente.
- I giovani Andrea Fratoni e Alexander Gusev daranno voce rispettivamente a Elio e a Glordon.
Perché questo film merita attenzione: temi e stile
Elio mescola avventura e crescita personale. Il film affronta temi come identità, appartenenza e il valore dell’immaginazione.
- Umorismo sostenuto da sequenze visive e gag spaziali.
- Momenti emotivi che parlano a tutte le età.
- Design e animazione in stile Pixar, con attenzione ai dettagli.
Trailer e materiale promozionale
Il trailer ufficiale è disponibile online e mostra i momenti chiave della storia. Le immagini promozionali includono poster e clip che anticipano lo stile visivo del film.
Per chi vuole approfondire, sui canali ufficiali Disney+ e sui profili social dello studio si trovano interviste al cast e dietro le quinte della produzione.
