Elio su Disney+: data di uscita del film Pixar svelata

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Elio: Disney+ svela la data di uscita del film Pixar
La nuova avventura animata targata Disney e Pixar arriva in streaming: il giovane Elio sarà protagonista di un racconto spaziale che mescola humor, emozione e un incontro ravvicinato con gli extraterrestri. Segnate la data: il film sarà disponibile su Disney+ dal 17 settembre, pronto a conquistare famiglie e appassionati di animazione.

Disponibilità su Disney+: data di uscita e come vederlo

Disney+ ha confermato che Elio debutterà in esclusiva sulla propria piattaforma il 17 settembre. Gli abbonati potranno seguirlo senza costi aggiuntivi, sia in streaming che on demand.

  • Data di lancio: 17 settembre

  • Piattaforma: Disney+

  • Formato: film animato Pixar/Disney, disponibile in diverse lingue e con sottotitoli

La trama in breve: un ragazzino, una scambia e un viaggio interstellare

Al centro della storia c’è Elio Solís, un bambino curioso e pieno di fantasia. Un contatto con una razza aliena lo porta a essere frainteso come il rappresentante ufficiale della Terra.

Quell’errore scatena una catena di eventi che trascina Elio in una missione più grande di lui. Tra situazioni comiche e momenti toccanti, il protagonista affronta sfide che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua identità.

Chi ha firmato il progetto: regia, sceneggiatura e produzione

Il film è frutto della collaborazione tra talenti noti della casa di animazione.

  • Regia condivisa da professionisti con esperienza nei corti e nei lungometraggi d’animazione.

  • Sceneggiatura pensata per equilibrare gag visive e profondità emotiva.

  • Produzione affidata a figure già coinvolte in successi precedenti dello studio.

Il risultato è una pellicola che fonde lo stile Pixar con l’estetica Disney, pensata sia per i più piccoli sia per gli adulti.

Voci originali e cast italiano: chi presta la voce ai personaggi

La versione originale presenta un cast internazionale, con giovani interpreti e attori noti alle spalle dei personaggi principali.

  • Voce di Elio (originale): giovane attore emergente.

  • Zia Olga: ruolo affidato a una voce star del cinema internazionale.

  • Lord Grigon e Glordon: personaggi alieni con interpreti riconoscibili.

Cast della versione italiana

Per il mercato italiano il doppiaggio è curato da nomi importanti. Tra questi:

  • Lucio Corsi come ambasciatore Tegmen.

  • Alessandra Mastronardi nella parte di Olga Solís.

  • Adriano Giannini nella parte di Lord Grigon.

  • Neri Marcorè come voce del Manuale Universale dell’Utente.

  • I giovani Andrea Fratoni e Alexander Gusev daranno voce rispettivamente a Elio e a Glordon.

Perché questo film merita attenzione: temi e stile

Elio mescola avventura e crescita personale. Il film affronta temi come identità, appartenenza e il valore dell’immaginazione.

  • Umorismo sostenuto da sequenze visive e gag spaziali.

  • Momenti emotivi che parlano a tutte le età.

  • Design e animazione in stile Pixar, con attenzione ai dettagli.

Trailer e materiale promozionale

Il trailer ufficiale è disponibile online e mostra i momenti chiave della storia. Le immagini promozionali includono poster e clip che anticipano lo stile visivo del film.

Per chi vuole approfondire, sui canali ufficiali Disney+ e sui profili social dello studio si trovano interviste al cast e dietro le quinte della produzione.

