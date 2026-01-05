Elio su Disney+: data di uscita del film Pixar svelata

La nuova avventura animata targata Disney e Pixar arriva in streaming: il giovane Elio sarà protagonista di un racconto spaziale che mescola humor, emozione e un incontro ravvicinato con gli extraterrestri. Segnate la data: il film sarà disponibile su Disney+ dal 17 settembre, pronto a conquistare famiglie e appassionati di animazione.

Disponibilità su Disney+: data di uscita e come vederlo

Disney+ ha confermato che Elio debutterà in esclusiva sulla propria piattaforma il 17 settembre. Gli abbonati potranno seguirlo senza costi aggiuntivi, sia in streaming che on demand.

Data di lancio: 17 settembre

Piattaforma: Disney+

Formato: film animato Pixar/Disney, disponibile in diverse lingue e con sottotitoli

La trama in breve: un ragazzino, una scambia e un viaggio interstellare

Al centro della storia c’è Elio Solís, un bambino curioso e pieno di fantasia. Un contatto con una razza aliena lo porta a essere frainteso come il rappresentante ufficiale della Terra.

Quell’errore scatena una catena di eventi che trascina Elio in una missione più grande di lui. Tra situazioni comiche e momenti toccanti, il protagonista affronta sfide che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua identità.

Chi ha firmato il progetto: regia, sceneggiatura e produzione

Il film è frutto della collaborazione tra talenti noti della casa di animazione.

Regia condivisa da professionisti con esperienza nei corti e nei lungometraggi d’animazione.

Sceneggiatura pensata per equilibrare gag visive e profondità emotiva.

Produzione affidata a figure già coinvolte in successi precedenti dello studio.

Il risultato è una pellicola che fonde lo stile Pixar con l’estetica Disney, pensata sia per i più piccoli sia per gli adulti.

Voci originali e cast italiano: chi presta la voce ai personaggi

La versione originale presenta un cast internazionale, con giovani interpreti e attori noti alle spalle dei personaggi principali.

Voce di Elio (originale): giovane attore emergente.

Zia Olga: ruolo affidato a una voce star del cinema internazionale.

Lord Grigon e Glordon: personaggi alieni con interpreti riconoscibili.

Cast della versione italiana

Per il mercato italiano il doppiaggio è curato da nomi importanti. Tra questi:

Lucio Corsi come ambasciatore Tegmen.

come ambasciatore Tegmen. Alessandra Mastronardi nella parte di Olga Solís.

nella parte di Olga Solís. Adriano Giannini nella parte di Lord Grigon.

nella parte di Lord Grigon. Neri Marcorè come voce del Manuale Universale dell’Utente.

come voce del Manuale Universale dell’Utente. I giovani Andrea Fratoni e Alexander Gusev daranno voce rispettivamente a Elio e a Glordon.

Perché questo film merita attenzione: temi e stile

Elio mescola avventura e crescita personale. Il film affronta temi come identità, appartenenza e il valore dell’immaginazione.

Umorismo sostenuto da sequenze visive e gag spaziali.

Momenti emotivi che parlano a tutte le età.

Design e animazione in stile Pixar, con attenzione ai dettagli.

Trailer e materiale promozionale

Il trailer ufficiale è disponibile online e mostra i momenti chiave della storia. Le immagini promozionali includono poster e clip che anticipano lo stile visivo del film.

Per chi vuole approfondire, sui canali ufficiali Disney+ e sui profili social dello studio si trovano interviste al cast e dietro le quinte della produzione.

