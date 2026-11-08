Charli XCX e Martin Scorsese tornano a incrociare i loro percorsi artistici in un progetto che mescola suspense, atmosfere gotiche e un cast stellare. La voce pop britannica compare ora in un film diretto dal maestro, che vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.
Un romanzo gotico porta Scorsese in una cittadina europea
Il film è tratto dal romanzo di Peter Cameron e racconta la storia di una coppia americana in viaggio in una remota località europea.
I due coniugi sperano di completare l’adozione di un bambino. Al loro arrivo trovano un albergo popolato da figure singolari.
La trama gioca su tensione psicologica, bizzarria degli ospiti e la crescente inquietudine personale.
Charli XCX nel cast: un cameo accanto ai grandi nomi
Secondo fonti citate da Variety, Charli XCX apparirà in un breve ruolo nel film di Scorsese.
Il progetto vanta attori di primo piano. Tra i nomi confermati figurano Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.
- Mads Mikkelsen
- Patricia Clarkson
- Jared Harris
- Leonardo DiCaprio
- Jennifer Lawrence
Al momento non ci sono dettagli ufficiali sul personaggio di Charli o sulla durata del suo cameo. Le richieste di commento a rappresentanti dell’artista, del regista, di Apple e di StudioCanal non hanno ottenuto risposta.
Dal set fotografico al set cinematografico: la collaborazione con Scorsese
La collaborazione tra Charli e Scorsese non è nuova. I due avevano già lavorato insieme in ambito visivo.
Per la cover dell’album “Music, Fashion, Film”, Charli fece parte di un’immagine in bianco e nero con altre icone creative.
Un protagonista di quell’episodio, il musicista John Cale, ha raccontato a una testata che l’incontro con Scorsese nacque da un’idea che è poi diventata un’esperienza sorprendente e immediata.
Perché questa collaborazione conta
- Visibilità: un cameo in un film di Scorsese porta Charli a nuovi pubblici.
- Sperimentazione: un’artista pop che attraversa cinema d’autore e generi diversi.
- Risonanza mediatica: il cast e le case di produzione attirano l’attenzione internazionale.
Dettagli di produzione e scenografia
Le informazioni sul film restano frammentarie. Si sa solo che la storia è ambientata in Europa e che l’atmosfera è volutamente gotica.
Gli elementi chiave includono un albergo isolato e un clima di sospetto che investe la coppia protagonista.
Gli ultimi impegni sullo schermo di Charli XCX
Negli ultimi anni Charli ha partecipato a diversi progetti cinematografici e sperimentali.
- Erupcja, diretto da Pete Ohs
- The Moment, mockumentary su Brat
- 100 Nights of Hero, di Julia Jackman
- I Want Your Sex, diretto da Gregg Araki
- The Gallerist, di Cathy Yan
- Un film ancora senza titolo di Takashi Miike
Tour e impegni live: una chiusura americana
Charli è impegnata in un tour negli Stati Uniti a supporto dell’ultimo album.
Oggi è prevista la tappa conclusiva nordamericana alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, appuntamento importante per i fan e la stampa.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.