Charli XCX e Martin Scorsese tornano a incrociare i loro percorsi artistici in un progetto che mescola suspense, atmosfere gotiche e un cast stellare. La voce pop britannica compare ora in un film diretto dal maestro, che vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Un romanzo gotico porta Scorsese in una cittadina europea

Il film è tratto dal romanzo di Peter Cameron e racconta la storia di una coppia americana in viaggio in una remota località europea.

L’ambientazione è una remota località europea che evoca il tono gotico del romanzo.

I due coniugi sperano di completare l’adozione di un bambino. Al loro arrivo trovano un albergo popolato da figure singolari.

La trama gioca su tensione psicologica, bizzarria degli ospiti e la crescente inquietudine personale.

Charli XCX nel cast: un cameo accanto ai grandi nomi

Secondo fonti citate da Variety, Charli XCX apparirà in un breve ruolo nel film di Scorsese.

Il progetto vanta attori di primo piano. Tra i nomi confermati figurano Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Mads Mikkelsen

Patricia Clarkson

Jared Harris

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Al momento non ci sono dettagli ufficiali sul personaggio di Charli o sulla durata del suo cameo. Le richieste di commento a rappresentanti dell’artista, del regista, di Apple e di StudioCanal non hanno ottenuto risposta.

Dal set fotografico al set cinematografico: la collaborazione con Scorsese

La collaborazione tra Charli e Scorsese non è nuova. I due avevano già lavorato insieme in ambito visivo.

Per la cover dell’album “Music, Fashion, Film”, Charli fece parte di un’immagine in bianco e nero con altre icone creative.

Un protagonista di quell’episodio, il musicista John Cale, ha raccontato a una testata che l’incontro con Scorsese nacque da un’idea che è poi diventata un’esperienza sorprendente e immediata.

Perché questa collaborazione conta

Visibilità : un cameo in un film di Scorsese porta Charli a nuovi pubblici.

: un cameo in un film di Scorsese porta Charli a nuovi pubblici. Sperimentazione : un’artista pop che attraversa cinema d’autore e generi diversi.

: un’artista pop che attraversa cinema d’autore e generi diversi. Risonanza mediatica: il cast e le case di produzione attirano l’attenzione internazionale.

Dettagli di produzione e scenografia

Le informazioni sul film restano frammentarie. Si sa solo che la storia è ambientata in Europa e che l’atmosfera è volutamente gotica.

Dettagli di scenografia: un albergo isolato e corridoi che amplificano la tensione.

Gli elementi chiave includono un albergo isolato e un clima di sospetto che investe la coppia protagonista.

Gli ultimi impegni sullo schermo di Charli XCX

Negli ultimi anni Charli ha partecipato a diversi progetti cinematografici e sperimentali.

Erupcja, diretto da Pete Ohs

The Moment, mockumentary su Brat

100 Nights of Hero, di Julia Jackman

I Want Your Sex, diretto da Gregg Araki

The Gallerist, di Cathy Yan

Un film ancora senza titolo di Takashi Miike

Tour e impegni live: una chiusura americana

Charli è impegnata in un tour negli Stati Uniti a supporto dell’ultimo album.

Oggi è prevista la tappa conclusiva nordamericana alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, appuntamento importante per i fan e la stampa.

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