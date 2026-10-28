Immaginate un Natale che nasce da una matita e da un foglio. Prada trasforma questa idea in una campagna dove il disegno a mano riporta al centro il valore del gesto creativo.
Il concept dietro la campagna Drawing Prada
Con Drawing Prada la maison rilancia un linguaggio artigianale. L’obiettivo è raccontare le feste attraverso animazioni disegnate a mano. Fotografia e illustrazione dialogano per creare un mondo sospeso tra reale e fantastico.
Perché il disegno a mano nel 2026
Nell’era delle immagini generate, scegliere la carta è una dichiarazione. Il disegno conserva la traccia del tempo e dell’errore. Ogni linea porta con sé la memoria del gesto.
- Valore artigianale: il tempo richiesto dà autenticità.
- Imperfezione voluta: la mano umana rende unico il risultato.
- Libertà creativa: la carta permette metamorfosi e invenzione.
Chi interpreta questo nuovo racconto visivo
La campagna mette in scena volti noti che attraversano il mondo animato. Tra gli ambasciatori emergono nomi scelti per la loro presenza contemporanea.
- Chen Haoyu
- Maya Hawke
- Sadie Sink
- Kelvin Harrison Jr.
- Luther Ford
Team creativo e realizzazione fotografica
La direzione visiva unisce esperienze diverse. La fotografia è firmata da Glen Luchford. La regia creativa della campagna vede il contributo di Ferdinando Verderi.
John Pomeroy: la mano esperta dell’animazione
John Pomeroy guida la realizzazione animata. Il suo background affonda nelle grandi produzioni d’animazione. Ha lavorato su titoli iconici e porta quel linguaggio nella campagna.
Alcuni riferimenti della sua carriera
- Collaborazioni iniziali con studi d’animazione storici.
- Contributi a film d’animazione di rilievo internazionale.
- Ruoli di supervisione in progetti importanti del repertorio Disney.
Estetica: come nasce il racconto visivo
La campagna alterna scatti reali e sequenze disegnate. Il risultato è una narrazione cinematografica. Lo stile privilegia emozione e immaginazione.
- Sequenze animate che si intrecciano con fotografie.
- Personaggi immaginari che dialogano con interpreti reali.
- Una palette visiva che richiama la carta e il segno grafico.
Impatto culturale e posizionamento digitale
Questa scelta estetica si pone come risposta al dominio delle immagini digitali. Prada valorizza il lavoro manuale come antidoto alla perfezione artificiale. La campagna diventa così anche un messaggio sul valore dell’artigianato.
Articoli simili
- Nike Swoosh kidswear: Ema Gaspar lo trasforma in un ecosistema animato
- K-Way: come il meteo diventa parte della vita quotidiana
- Comicon Napoli 2026: programma lunedì 30 aprile e eventi principali
- Moncler e Rick Owens: nuova campagna con baci tra modelli
- Ricamo contemporaneo: Mila Textiles trasforma punti e tessuti in linguaggio innovativo
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.