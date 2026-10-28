Immaginate un Natale che nasce da una matita e da un foglio. Prada trasforma questa idea in una campagna dove il disegno a mano riporta al centro il valore del gesto creativo.

Il concept dietro la campagna Drawing Prada

Con Drawing Prada la maison rilancia un linguaggio artigianale. L’obiettivo è raccontare le feste attraverso animazioni disegnate a mano. Fotografia e illustrazione dialogano per creare un mondo sospeso tra reale e fantastico.

Perché il disegno a mano nel 2026

Nell’era delle immagini generate, scegliere la carta è una dichiarazione. Il disegno conserva la traccia del tempo e dell’errore. Ogni linea porta con sé la memoria del gesto.

Il tratto manuale conserva la traccia del gesto e dell’errore.

Valore artigianale: il tempo richiesto dà autenticità.

Imperfezione voluta: la mano umana rende unico il risultato.

Libertà creativa: la carta permette metamorfosi e invenzione.

Chi interpreta questo nuovo racconto visivo

La campagna mette in scena volti noti che attraversano il mondo animato. Tra gli ambasciatori emergono nomi scelti per la loro presenza contemporanea.

Chen Haoyu

Maya Hawke

Sadie Sink

Kelvin Harrison Jr.

Luther Ford

Team creativo e realizzazione fotografica

La direzione visiva unisce esperienze diverse. La fotografia è firmata da Glen Luchford. La regia creativa della campagna vede il contributo di Ferdinando Verderi.

John Pomeroy: la mano esperta dell’animazione

John Pomeroy guida la realizzazione animata. Il suo background affonda nelle grandi produzioni d’animazione. Ha lavorato su titoli iconici e porta quel linguaggio nella campagna.

Alcuni riferimenti della sua carriera

Collaborazioni iniziali con studi d’animazione storici.

Contributi a film d’animazione di rilievo internazionale.

Ruoli di supervisione in progetti importanti del repertorio Disney.

Estetica: come nasce il racconto visivo

La campagna alterna scatti reali e sequenze disegnate. Il risultato è una narrazione cinematografica. Lo stile privilegia emozione e immaginazione.

Scatti reali si intrecciano con sequenze animate per creare un mondo sospeso.

Sequenze animate che si intrecciano con fotografie.

Personaggi immaginari che dialogano con interpreti reali.

Una palette visiva che richiama la carta e il segno grafico.

Impatto culturale e posizionamento digitale

Questa scelta estetica si pone come risposta al dominio delle immagini digitali. Prada valorizza il lavoro manuale come antidoto alla perfezione artificiale. La campagna diventa così anche un messaggio sul valore dell’artigianato.

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