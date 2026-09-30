Un semplice involucro di cartone è diventato protagonista della scenografia della sfilata Primavera/Estate 2027 di Bottega Veneta. Quel materiale umile è stato trasformato in oggetti scultorei che parlano di mano, traccia e identità del marchio.

Chi è l’artista dietro il progetto e la sua visione

L’arte applicata al design nasce dall’incontro tra la maison e Illya Goldman Gubin, giovane scultore ucraino con base a Berlino. La sua pratica unisce scultura, installazione e oggetti d’uso.

Goldman Gubin ha sviluppato la serie Karton Hocker partendo dall’osservazione del materiale più quotidiano: scatole e cartoni. Il suo approccio evita la manipolazione totale della materia. Invece, il processo valorizza le pieghe, le lacerazioni e i segni della mano.

Dal momento del gesto alla forma definitiva

La trasformazione comincia con un atto fisico: il cartone viene afferrato, piegato e deformato. Qui la casualità dialoga con l’intenzione.

Il processo: il cartone viene piegato, segnato e consolidato fino a diventare struttura resistente.

Si accartoccia il cartone per definire volumi e curvature.

Si segnano i punti di piega che suggeriscono la struttura finale.

Si consolida la forma con resine e fibre per garantirne la resistenza.

Dopo la modellazione, il materiale si rinforza con fibra di vetro e resina epossidica. Il risultato può reggere il peso di una persona. Ma mantiene le ammaccature e le imperfezioni originali. Ogni pezzo diventa così un esemplare unico.

Il cartone che diventa codice di stile per Bottega Veneta

In questo progetto il cartone non è solo materia riciclata. Per la maison assume anche valore simbolico.

Le alette delle scatole, piegate e sovrapposte, richiamano la trama dell’Intrecciato, la celebre lavorazione della pelle che definisce l’identità del brand. Così il materiale del trasporto si trasforma in rimando alla tecnica artigianale.

Perché la scelta è significativa per la maison

Rinnega l’idea di perfezione seriale a favore dell’unicità manuale.

Metaforizza lo spostamento dalla logistica al prodotto di lusso.

Riafferma il valore del gesto artigiano nel contesto contemporaneo.

L’invito: un manifesto che porta il segno della mano

Lo stesso atto di manipolazione è applicato anche alla comunicazione della sfilata. Gli inviti non sono semplici fogli invariati.

Prima della consegna, ogni poster viene piegato e accartocciato a mano. Così il materiale grafico perde la serialità e diventa oggetto unico, con pieghe e crepe che parlano del processo creativo.

Il gesto sull’invito trasforma la comunicazione in estensione della scenografia. Invitati e osservatori ricevono opere che mostrano chiaramente le tracce del lavoro manuale.

Dettagli scenografici: fiori, sedute e atmosfera

Nello spazio della sfilata, le sedute realizzate dall’artista sono state completate da dettagli organici. L’atelier di pelletteria di Bottega Veneta ha creato a mano fiori in pelle.

I fiori in pelle dell’atelier aggiungono colore e tatto alle sedute scultoree.

Tulipani

Gigli

Peonie

I fiori aggiungono colore e contrasto al bianco minimale dell’allestimento. Posizionati sopra i Karton Hocker, introducono un elemento tattile e poetico nella scena.

Connessione tra collezione e scenografia

La collaborazione con Louise Trotter per la Summer 2027 trova in questo allestimento una perfetta sintesi. Tutto suggerisce leggerezza e movimento, senza perdere l’attenzione per la materia.

La pelle intrecciata convive con il cartone piegato. Le superfici plasmate a mano precedono e accompagnano l’abbigliamento in passerella. Anche l’invito diventa parte della narrazione che introduce la collezione.

Come il progetto ridefinisce l’uso degli oggetti

Gli oggetti nascono come idee, prima che come funzioni.

La funzione può arrivare dopo: lo sgabello è prima un racconto e poi un oggetto su cui sedersi.

L’ambiguità tra contenitore e contenuto diventa elemento estetico.

Il valore del difetto e la visibilità della manualità

Nel lavoro di Goldman Gubin non si nascondono i segni dell’intervento umano. Anzi, le pieghe e le imperfezioni vengono evidenziate.

Questa scelta estetica sottolinea un’idea contemporanea del lusso: non più anonima perfezione, ma unicità fatta di tracce, processi e memorie del fare.

Articoli simili

Vota questo articolo