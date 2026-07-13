Shrek spin-off: film su Ciuchino con Eddie Murphy in arrivo

Ciuchino, la voce irriverente che per vent’anni ha rubato la scena a Shrek, si prepara a prendere il centro del palcoscenico. DreamWorks e Universal hanno scelto di trasformare l’asino più chiacchierone in protagonista assoluto di un film che promette di scavare nelle sue origini.

Donkey: il prequel che racconta le origini di Ciuchino

Il nuovo lungometraggio dedicato a Donkey arriverà nelle sale il 30 giugno 2028. Questa pellicola non è uno spin-off post-saga, ma un vero e proprio prequel. L’obiettivo è spiegare come un asino qualunque sia diventato la figura esuberante che il pubblico conosce da Shrek.

Genere: animazione, commedia, avventura.

Tipologia: racconto delle origini.

Voce protagonista: confermato Eddie Murphy.

La produzione mantiene il riserbo sui dettagli narrativi. Tuttavia l’annuncio solleva domande che molti fan si pongono da anni.

Da dove proviene Ciuchino?

Com’è nato il suo dono della parola?

Quali vicende antecedono l’incontro con Shrek?

Team creativo: regia, produzione e talento vocale

Alla guida del progetto c’è Charlie Bean, già noto per il suo lavoro nel mondo dell’animazione e nel live-action. Accanto a lui, in qualità di co-regista, figura Matt Flynn, con esperienza consolidata come storyboard artist.

Principali nomi in cabina di regia e produzione

Regista: Charlie Bean .

. Co-regista: Matt Flynn .

. Produttrice: Rebecca Huntley .

. Voce di Donkey: Eddie Murphy.

Questa squadra unisce veterani dello studio. L’intento è combinare humour, ritmo e una nuova prospettiva sul personaggio.

Il piano del franchise: tra uscite future e ritorni attesi

La saga di Shrek sta per vivere una nuova fase. Prima di Donkey, è previsto l’arrivo di Shrek 5 nel 2027. Quel film riporterà insieme il trio storico e introdurrà nuove voci nel cast.

Cast e novità di Shrek 5

Ritorno di Mike Myers come Shrek.

come Shrek. Eddie Murphy di nuovo nei panni di Donkey.

di nuovo nei panni di Donkey. Ritorno di Cameron Diaz come Fiona.

come Fiona. Ingresso di Zendaya in un ruolo ancora segreto.

in un ruolo ancora segreto. Regia affidata a Conrad Vernon e Walt Dohrn.

La strategia dello studio sembra chiara: alternare capitoli principali e spin-off per espandere l’universo narrativo.

Impatto commerciale e importanza culturale del franchise

Dal suo debutto nel 2001, il franchise ha rinnovato il linguaggio delle fiabe cinematografiche. Shrek fu pionieristico per l’animazione e per la sua satira delle storie classiche.

Incasso globale del primo film: quasi 500 milioni di dollari.

Successi successivi: tre sequel e due spin-off del Gatto con gli Stivali.

Incassi complessivi del franchise: oltre 3 miliardi di dollari .

. Premi rilevanti: primo Oscar per il Miglior film d’animazione a questa saga.

Il progetto Donkey testimonia la volontà di DreamWorks di valorizzare personaggi secondari e trasformarli in franchise autonomi.

Cosa aspettarsi dal film e dai futuri sviluppi

Se il film rispettasse le attese, metterà in scena episodi inediti e risposte ai principali misteri del passato di Ciuchino. La sfida è mantenere l’ironia che ha reso celebre il personaggio.

Tonality: ironia, ritmo serrato, gag visive.

Target: famiglie, fan storici e nuovo pubblico.

Possibili sviluppi: spin-off aggiuntivi o serie correlate.

Con la voce di Eddie Murphy confermata, il progetto punta a un equilibrio tra nostalgia e novità per attrarre diverse generazioni di spettatori.

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