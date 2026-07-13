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Shrek spin-off: film su Ciuchino con Eddie Murphy in arrivo

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Di : Martina Fabbri

Shrek va oltre Shrek: Ciuchino avrà un film tutto suo, in arrivo uno spin-off con Eddie Murphy
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Ciuchino, la voce irriverente che per vent’anni ha rubato la scena a Shrek, si prepara a prendere il centro del palcoscenico. DreamWorks e Universal hanno scelto di trasformare l’asino più chiacchierone in protagonista assoluto di un film che promette di scavare nelle sue origini.

Donkey: il prequel che racconta le origini di Ciuchino

Il nuovo lungometraggio dedicato a Donkey arriverà nelle sale il 30 giugno 2028. Questa pellicola non è uno spin-off post-saga, ma un vero e proprio prequel. L’obiettivo è spiegare come un asino qualunque sia diventato la figura esuberante che il pubblico conosce da Shrek.

  • Genere: animazione, commedia, avventura.

  • Tipologia: racconto delle origini.

  • Voce protagonista: confermato Eddie Murphy.

La produzione mantiene il riserbo sui dettagli narrativi. Tuttavia l’annuncio solleva domande che molti fan si pongono da anni.

  • Da dove proviene Ciuchino?

  • Com’è nato il suo dono della parola?

  • Quali vicende antecedono l’incontro con Shrek?

Team creativo: regia, produzione e talento vocale

Alla guida del progetto c’è Charlie Bean, già noto per il suo lavoro nel mondo dell’animazione e nel live-action. Accanto a lui, in qualità di co-regista, figura Matt Flynn, con esperienza consolidata come storyboard artist.

Principali nomi in cabina di regia e produzione

  • Regista: Charlie Bean.

  • Co-regista: Matt Flynn.

  • Produttrice: Rebecca Huntley.

  • Voce di Donkey: Eddie Murphy.

Questa squadra unisce veterani dello studio. L’intento è combinare humour, ritmo e una nuova prospettiva sul personaggio.

Il piano del franchise: tra uscite future e ritorni attesi

La saga di Shrek sta per vivere una nuova fase. Prima di Donkey, è previsto l’arrivo di Shrek 5 nel 2027. Quel film riporterà insieme il trio storico e introdurrà nuove voci nel cast.

Cast e novità di Shrek 5

  • Ritorno di Mike Myers come Shrek.

  • Eddie Murphy di nuovo nei panni di Donkey.

  • Ritorno di Cameron Diaz come Fiona.

  • Ingresso di Zendaya in un ruolo ancora segreto.

  • Regia affidata a Conrad Vernon e Walt Dohrn.

La strategia dello studio sembra chiara: alternare capitoli principali e spin-off per espandere l’universo narrativo.

Impatto commerciale e importanza culturale del franchise

Dal suo debutto nel 2001, il franchise ha rinnovato il linguaggio delle fiabe cinematografiche. Shrek fu pionieristico per l’animazione e per la sua satira delle storie classiche.

  • Incasso globale del primo film: quasi 500 milioni di dollari.

  • Successi successivi: tre sequel e due spin-off del Gatto con gli Stivali.

  • Incassi complessivi del franchise: oltre 3 miliardi di dollari.

  • Premi rilevanti: primo Oscar per il Miglior film d’animazione a questa saga.

Il progetto Donkey testimonia la volontà di DreamWorks di valorizzare personaggi secondari e trasformarli in franchise autonomi.

Cosa aspettarsi dal film e dai futuri sviluppi

Se il film rispettasse le attese, metterà in scena episodi inediti e risposte ai principali misteri del passato di Ciuchino. La sfida è mantenere l’ironia che ha reso celebre il personaggio.

  • Tonality: ironia, ritmo serrato, gag visive.

  • Target: famiglie, fan storici e nuovo pubblico.

  • Possibili sviluppi: spin-off aggiuntivi o serie correlate.

Con la voce di Eddie Murphy confermata, il progetto punta a un equilibrio tra nostalgia e novità per attrarre diverse generazioni di spettatori.

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