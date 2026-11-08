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Dragon Ball Super: Beerus arriva su Disney+, come vederlo

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Dragon Ball Super: Beerus arriva su Disney+, come vederlo
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Disney+ annuncia l’arrivo di una versione rinnovata di Dragon Ball Super: Beerus, pronta a debuttare il 14 ottobre con nuovi episodi settimanali in lingua originale e sottotitoli in italiano. La versione promette di offrire scene mai viste e un profilo visivo aggiornato, regalando ai fan un’esperienza diversa rispetto alle precedenti edizioni.

Edizione Enhanced: cosa cambia per lo spettatore

Questa non è una semplice rimasterizzazione. La release definita Enhanced introduce materiale aggiuntivo e modifiche estetiche pensate per modernizzare l’anime.

Bozzetti e concept art che mostrano restyling visivo e sequenze di combattimento
Esempi del restyling visivo e delle nuove scene nell’edizione Enhanced.

  • Scene inedite che ampliano momenti chiave della trama.

  • Sequenze di combattimento ridisegnate per maggiore dinamismo.

  • Restyling visivo che si avvicina al tratto del manga originale.

  • Montaggio e narrazione rivisti per migliorare il ritmo.

Il risultato mira a soddisfare sia i fan storici sia chi si avvicina ora al franchise. La collocazione in catalogo su Disney+ garantirà pubblicazione settimanale, mentre altre piattaforme arriveranno successivamente.

Disponibilità e formato: lingua, sottotitoli e calendario

La prima finestra di distribuzione seguirà un piano settimanale e privilegiarà l’audio originale giapponese. I sottotitoli in italiano saranno disponibili fin dal lancio su Disney+. Altre piattaforme streaming potrebbero proporre la serie qualche giorno dopo.

Interfaccia di streaming che mostra elenco episodi e opzioni sottotitoli
Disney+ pubblicherà gli episodi settimanalmente con sottotitoli in italiano.

  • Data di partenza: 14 ottobre su Disney+.

  • Formato: audio originale con sottotitoli in italiano.

  • Frequenza: un episodio a settimana.

Di cosa parla l’arco di Beerus: trama e tensioni

La vicenda si svolge anni dopo lo scontro con Majin Bu, quando la Terra vive un raro periodo di calma. Questo equilibrio viene però spezzato dal risveglio di Beerus, il temuto Dio della Distruzione.

Mosso da voci su un Saiyan in grado di sfidare Freezer, Beerus decide di cercare Goku sulla Terra. L’arrivo di questa divinità scatena una serie di eventi capaci di rimettere in gioco alleanze e poteri, portando il pianeta al centro di un conflitto cosmico.

Personaggi al centro della storia

Protagonisti principali

  • Goku – il Saiyan che dovrà confrontarsi con una minaccia superiore.

  • Beerus – nuova minaccia divina, motore degli avvenimenti.

  • Freezer – figura menzionata come metro di potenza per la trama.

Un’istantanea della nuova edizione di Dragon Ball Super: Beerus

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