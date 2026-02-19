Demon Slayer: Ufotable favorevole all’IA, i creatori evitano commenti

Il successo globale di Demon Slayer e il trionfo al botteghino di Infinity Castle stanno riaccendendo un confronto cruciale: quale sarà il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’animazione giapponese? Tra prudenza e curiosità, gli studi si interrogano su come integrare nuove tecnologie senza perdere l’anima dell’opera.

Ufotable e Aniplex: cautela senza chiusure nette sull’AI

Ai recenti Astra Awards un portavoce di Ufotable e Aniplex ha scelto parole misurate. Ha ribadito l’importanza del lavoro umano dietro ogni scena. Allo stesso tempo non ha escluso a priori l’utilizzo di strumenti basati su AI.

Il messaggio è chiaro: preservare il contributo di artisti, sceneggiatori e doppiatori rimane una priorità. Ma la porta resta socchiusa per soluzioni che possano affiancare il processo creativo.

Come gli studi stanno sperimentando con l’intelligenza artificiale

Non è solo retorica. Alcune realtà giapponesi hanno già condotto test pratici su strumenti automatici.

Toei Animation ha esplorato l’AI per supportare la realizzazione di sfondi e fotogrammi intermedi.

Progetti sperimentali cercano di alleggerire i compiti più ripetitivi, non di sostituire i talenti creativi.

La carenza di personale spinge gli studi a valutare alternative per rispettare tempi e budget.

Voce dei produttori

Taiki Sakurai, produttore con esperienze in progetti come Cyberpunk: Edgerunners, sottolinea il problema numerico. Disegnare migliaia di immagini a mano è sempre meno sostenibile. Per questo emergono sperimentazioni che cercano un equilibrio tra qualità e produttività.

Demon Slayer: numeri che confermano un fenomeno globale

La saga nata dal manga di Koyoharu Gotouge nel 2016 ha avuto una crescita rapida e travolgente. L’anime esploso nel 2019 ha ampliato il pubblico, attratto da una narrazione efficace e da una realizzazione tecnica curata.

La serie TV ha consolidato una fanbase intergenerazionale.

Il film Mugen Train ha spinto il franchise oltre i confini nazionali.

Demon Slayer – The Movie: Infinity Castle ha ottenuto risultati economici straordinari.

Il lungometraggio, uscito in Nord America nel settembre 2025, ha incassato oltre 779,5 milioni di dollari con un budget contenuto di circa 20 milioni. Un rendimento che ha scosso i record tradizionali del box office nordamericano.

Strategie di distribuzione: il valore dell’esperienza cinematografica

Nonostante il successo, Infinity Castle è ancora in gran parte un’esperienza pensata per il grande schermo. Piattaforme come Crunchyroll continuano a segnalare il film come “In Theaters Now”.

La scelta di posticipare lo streaming rafforza la volontà dello studio di proteggere la fruizione in sala. È una decisione che evidenzia quanto la dimensione collettiva della visione resti centrale per il brand.

Vantaggi e rischi: cosa si gioca l’industria degli anime

L’introduzione dell’AI apre opportunità concrete, ma presenta anche criticità da non sottovalutare.

Vantaggi: velocità produttiva, supporto ai reparti tecnici, riduzione del lavoro ripetitivo.

velocità produttiva, supporto ai reparti tecnici, riduzione del lavoro ripetitivo. Rischi: perdita di qualità artigianale, questioni legali sui diritti, timori per l’occupazione.

perdita di qualità artigianale, questioni legali sui diritti, timori per l’occupazione. Serve inoltre una riflessione etica su come vengono addestrati i modelli e su quali dati si basano.

Il futuro resta aperto: laboratori, festival e decisioni aziendali

Il dibattito non è solo teorico. Nei prossimi mesi i test interni, le scelte di produzione e gli annunci pubblici mostreranno se e come l’AI entrerà nel flusso produttivo.

Per ora, Ufotable preferisce sottolineare la centralità dell’apporto umano. Ma, tra curiosità e prudenza, molti studi continueranno a esplorare tecnologie che possano alleggerire il carico di lavoro e proteggere la qualità artistica.

